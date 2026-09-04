Sagna bergabung dengan Montreal pada 2018, setelah sempat memperkuat Manchester City dan Benevento, dan ia sangat menikmati satu setengah musimnya di MLS. Ia akan mendorong siapa pun untuk menempuh jalan serupa.

Gemerlap New York, Miami, dan Los Angeles jelas memiliki daya tarik bagi para pemain di seluruh dunia, tetapi saat ditanya soal pengalamannya di Kanada, Sagna berkata: “Gaya hidup di sana sangat bagus. Saya pikir ekosistemnya mendukung kehidupan keluarga yang luar biasa. Itu negara yang menakjubkan.

“Saya tinggal di sana selama tiga tahun. Itu negara yang seimbang, Anda bisa merasakan pergantian musim dan orang-orang hidup dengan baik. Saya berada di Montreal, kota yang indah. Ada nuansa Eropa dengan infrastruktur AS. Bahkan saat musim dingin, maksud saya saya suka matahari, tetapi saya menikmati musim dingin di sana karena saya bisa berjalan kaki selama dua jam di atas salju di taman sambil menikmati cokelat panas dan itu membuat Anda lebih membumi. Saya rasa saat ini tidak banyak tempat seperti itu di dunia tempat kita hidup sekarang.

“Itu termasuk salah satu tempat terbaik untuk ditinggali, Montreal pernah masuk lima besar tempat terbaik untuk ditinggali di dunia pada suatu waktu. Menyenangkan, atmosfernya bagus, orang-orangnya bahagia dan itu negara yang menyenangkan. Selain itu, orang-orang berbicara dalam dua bahasa, Prancis dan Inggris, dan Anda juga memiliki komunitas Spanyol yang besar karena berada di Amerika Utara.”