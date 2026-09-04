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'Beradaptasi dengan udara dingin!' - Alexis Sanchez didukung untuk bersinar di MLS bersama Montreal saat Bacary Sagna menjelaskan mengapa lebih banyak pemain harus mencari pengalaman di Kanada
Mantan bintang Barcelona & Arsenal di Amerika Utara
Alexis menjalani kehidupan yang cukup nomaden sejak gagal memenuhi ekspektasi setelah kepindahan besarnya ke Old Trafford pada Januari 2018. Ia hanya mencatatkan 45 penampilan untuk United sebelum pindah ke Inter, awalnya dengan status pinjaman.
Masa bermain di Marseille dan kepulangan ke Udinese mengapit periode keduanya di Milan, sebelum menghabiskan musim 2025-26 di Spanyol bersama Sevilla. Terlepas dari catatan 18 golnya di Prancis, kontribusi akhirnya belakangan ini sulit didapat dari pemain berusia 37 tahun itu.
- Getty
Akankah Alexis jadi bintang bagi Montreal di MLS?
Harapannya adalah bahwa, di pengujung kariernya, percikan yang hilang itu akan ditemukan kembali di tanah Kanada. Sagna meyakini hal itu akan terjadi, dengan mantan pemain internasional Prancis tersebut mengatakan kepada GOAL tentang apa yang bisa diharapkan Alexis di Montreal dan mengapa MLS patut gembira mendapatkan satu lagi superstar global.
Sagna, yang berbicara mewakili BetVictor Online Casino, mengatakan: “Dia harus beradaptasi dengan cuaca dingin terlebih dahulu! Percayalah, di sana dingin. Tapi Alexis Sanchez adalah pemain top. Saya sudah mendapat beberapa masukan dan orang-orang terkesan pada sesi pertamanya, mereka bisa melihat perbedaan kualitasnya, mereka bisa melihat mengapa dia adalah Alexis Sanchez.
“Saya pikir sangat penting baginya untuk kembali menikmati sepakbola dan menunjukkan mengapa dia pernah tampil untuk Arsenal, mengapa dia pernah masuk 20 pemain terbaik di dunia pada satu titik. MLS akan segera melihat hal ini karena dia adalah pemain top dan saya senang melihat dia bermain untuk Montreal dan semoga dia akan memberi dampak besar.”
Mengapa Kanada adalah tempat yang bagus untuk bermain dan tinggal
Sagna bergabung dengan Montreal pada 2018, setelah sempat memperkuat Manchester City dan Benevento, dan ia sangat menikmati satu setengah musimnya di MLS. Ia akan mendorong siapa pun untuk menempuh jalan serupa.
Gemerlap New York, Miami, dan Los Angeles jelas memiliki daya tarik bagi para pemain di seluruh dunia, tetapi saat ditanya soal pengalamannya di Kanada, Sagna berkata: “Gaya hidup di sana sangat bagus. Saya pikir ekosistemnya mendukung kehidupan keluarga yang luar biasa. Itu negara yang menakjubkan.
“Saya tinggal di sana selama tiga tahun. Itu negara yang seimbang, Anda bisa merasakan pergantian musim dan orang-orang hidup dengan baik. Saya berada di Montreal, kota yang indah. Ada nuansa Eropa dengan infrastruktur AS. Bahkan saat musim dingin, maksud saya saya suka matahari, tetapi saya menikmati musim dingin di sana karena saya bisa berjalan kaki selama dua jam di atas salju di taman sambil menikmati cokelat panas dan itu membuat Anda lebih membumi. Saya rasa saat ini tidak banyak tempat seperti itu di dunia tempat kita hidup sekarang.
“Itu termasuk salah satu tempat terbaik untuk ditinggali, Montreal pernah masuk lima besar tempat terbaik untuk ditinggali di dunia pada suatu waktu. Menyenangkan, atmosfernya bagus, orang-orangnya bahagia dan itu negara yang menyenangkan. Selain itu, orang-orang berbicara dalam dua bahasa, Prancis dan Inggris, dan Anda juga memiliki komunitas Spanyol yang besar karena berada di Amerika Utara.”
- Getty/GOAL
Alexis kini menjadi rival ikon Inter Miami, Messi
Alexis menandatangani kontrak berdurasi dua tahun dengan Montreal saat bergabung dengan mereka pada Agustus 2026. Kesepakatan itu akan memberinya waktu untuk beradaptasi dan menampilkan performa yang membuat mantan rekan setimnya di Barcelona, Messi, menjadi kisah sukses yang luar biasa di Amerika Serikat.
Ia baru-baru ini melihat langsung betapa produktifnya GOAT asal Argentina itu, dengan pemain 39 tahun yang seolah tak menua tersebut mencetak empat dari tujuh gol Inter Miami dalam kemenangan telak mereka atas lawan dari Kanada di Nu Stadium.
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