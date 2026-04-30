Setelah Olise kembali menampilkan performa gemilang dalam leg pertama semifinal Liga Champions yang epik melawan Paris Saint-Germain (4-5) dan juga mencetak gol yang menyamakan kedudukan menjadi 2-2, Dugarry memuji pemain berusia 24 tahun itu: "Kita tidak menyadari apa yang sedang kita saksikan: Dia adalah pemain yang luar biasa," katanya kepada RMC Sport."Kita sedang menyaksikan kelahiran seorang bintang. Dia baru saja memulai perjalanan kariernya. Dia benar-benar memiliki sesuatu yang istimewa. Dia bisa melakukan segalanya: mencetak gol, memberikan umpan, dan berlari secepat kilat. Kita berada di awal dari sesuatu yang luar biasa," kata Dugarry.
"Berada di awal sesuatu yang luar biasa": Juara dunia sudah membandingkan bintang FC Bayern München dengan Zinedine Zidane
Dugarry, yang pada tahun 1998 menjadi juara dunia bersama Zidane di negaranya sendiri, akhirnya juga menyebut pemenang Ballon d'Or tersebut dalam kaitannya dengan bintang Bayern saat ini: "Mungkin saya sedikit berlebihan, tapi menurut saya, pria ini memiliki sesuatu dari 'Zizou', dalam cara santainya mengontrol bola, memanfaatkan tubuhnya, bergerak di antara lini, serta dalam penglihatannya terhadap permainan," jelasnya.
Michael Olise kemungkinan besar termasuk di antara favorit peraih Ballon d'Or
FC Bayern München mendatangkan Olise dari Crystal Palace pada musim panas 2024 dengan biaya 53 juta euro; kini nilai pasarnya telah melampaui 100 juta euro. Ia masih terikat kontrak dengan FCB hingga 2029 tanpa klausul pelepasan. Pada musim ini, ia telah mengumpulkan 59 poin gol dalam 47 pertandingan di semua kompetisi untuk tim asal Munich tersebut.
Jika FC Bayern berhasil merebut gelar Liga Champions musim ini, Olise kemungkinan besar akan menjadi salah satu kandidat terkuat untuk memenangkan Ballon d'Or, bersama dengan Harry Kane.
Ia memulai debutnya bersama tim nasional Prancis pada September 2024 dan kini telah mencatatkan 15 penampilan internasional (empat gol). Ia dipastikan masuk dalam skuad Piala Dunia yang dipimpin oleh pelatih Didier Deschamps.
Statistik Michael Olise pada musim 2025/2026:
Permainan: 47 Menit bermain: 3671 Gol: 20 Assist: 29