"Berada di awal sesuatu yang luar biasa": Juara dunia sudah membandingkan bintang FC Bayern München dengan Zinedine Zidane

Setelah Olise kembali menampilkan performa gemilang dalam leg pertama semifinal Liga Champions yang epik melawan Paris Saint-Germain (4-5) dan juga mencetak gol yang menyamakan kedudukan menjadi 2-2, Dugarry memuji pemain berusia 24 tahun itu: "Kita tidak menyadari apa yang sedang kita saksikan: Dia adalah pemain yang luar biasa," katanya kepada RMC Sport.

"Kita sedang menyaksikan kelahiran seorang bintang. Dia baru saja memulai perjalanan kariernya. Dia benar-benar memiliki sesuatu yang istimewa. Dia bisa melakukan segalanya: mencetak gol, memberikan umpan, dan berlari secepat kilat. Kita berada di awal dari sesuatu yang luar biasa," kata Dugarry.