Giuseppe Signori memulai babak baru bersama timnas Italia. Mantan penyerang itu menjadi kepala delegasi tim U-20 yang dilatih Carmine Nunziata.

Ini merupakan kembalinya Signori ke timnas Italia dalam peran berbeda, setelah tampil sebagai pemain penting di lapangan: 28 penampilan, 7 gol, dan medali perak di Piala Dunia 1994. Kini, Signori akan menggunakan pengalamannya untuk membantu generasi baru, dengan tujuan mendampingi para pemain muda dalam proses perkembangan mereka dan memperkuat ikatan mereka dengan seragam timnas Italia.



