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Former Italy striker Giuseppe Signori arAFP
Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

Beppe Signori kembali ke timnas, akan menjadi ketua delegasi Italia U-20: "Terima kasih, Malagò"

Italy
G. Signori
Italy U20

Mantan penyerang itu akan mendampingi tim asuhan Carmine Nunziata.

Giuseppe Signori memulai babak baru bersama timnas Italia. Mantan penyerang itu menjadi kepala delegasi tim U-20 yang dilatih Carmine Nunziata.

Ini merupakan kembalinya Signori ke timnas Italia dalam peran berbeda, setelah tampil sebagai pemain penting di lapangan: 28 penampilan, 7 gol, dan medali perak di Piala Dunia 1994. Kini, Signori akan menggunakan pengalamannya untuk membantu generasi baru, dengan tujuan mendampingi para pemain muda dalam proses perkembangan mereka dan memperkuat ikatan mereka dengan seragam timnas Italia.


  • Pernyataan Malagò

    Penunjukan ini dilakukan oleh Giovanni Malagò, komisaris FIGC, atas kesepakatan dengan Claudio Ranieri, direktur teknik federasi sekaligus presiden Club Italia, yang menyoroti kualitas mantan penyerang itu, baik sebagai pesepakbola maupun sebagai pribadi: "Kami sangat senang menyambut Giuseppe Signori di FIGC sebagai kepala delegasi Timnas Italia U-20.

    Beppe adalah salah satu penyerang terhebat dalam sepakbola kami. Ia tampil menonjol di Serie A dan bersama timnas Italia, memadukan bakat, naluri mencetak gol, serta profesionalisme yang tinggi. Kisah hidup dan kariernya di sepakbola mendapat perhatian khusus dari Federasi. Pengalaman, keahlian, dan antusiasmenya dalam menerima tantangan baru ini akan menjadi bekal penting bagi perkembangan para pemain muda kami dan memperkuat rasa memiliki mereka terhadap tim nasional".

  • Pernyataan Signori

    "Kembali ke timnas Italia merupakan pengalaman istimewa dan sumber kebanggaan besar. Saya akan berbagi pengalaman dengan para pemain tim Under 20, mendampingi mereka dalam proses pendewasaan ini dan membantu mereka mengambil langkah terakhir menuju mimpi besar mereka agar siap melangkah ke panggung-panggung penting. Saya berterima kasih kepada Presiden Malagò yang telah memberi saya kesempatan ini. Saya sangat termotivasi dan ingin memberikan kontribusi kepada FIGC dan timnas Italia."


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