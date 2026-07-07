Bennacer memutuskan kontraknya dengan Milan dan pindah ke Qatar: ia akan bermain untuk Al-Shamal

Saat ini, Bennacer berada di Doha, Qatar, untuk menyelesaikan transfernya ke Al-Shamal SC. Ia akan pindah dengan status bebas transfer, sehingga—seperti yang telah disebutkan—ia harus secara resmi mengakhiri petualangannya bersama Milan satu tahun lebih awal (ia memiliki kontrak hingga 2027 dengan gaji bersih 4 juta euro, 7 juta euro bruto), kemungkinan besar akan menerima pesangon sebagai gantinya. Tahun lalu, saat masih di Kroasia, ia menghabiskan biaya sebesar 2,4 juta euro bagi Rossoneri, yang setara dengan 4,44 juta euro bruto, mengingat Dinamo Zagreb memberinya gaji sebesar 1,6 juta euro bersih. Selama berseragam Rossoneri, ia mencatatkan 178 pertandingan, 8 gol, dan 12 assist, serta meraih gelar juara liga bersejarah pada tahun 2022.