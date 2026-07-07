Petualangan Ismael Bennacer di Milan telah mencapai babak akhir: gelandang asal Aljazair tersebut, yang baru saja kembali dari masa peminjaman di Dinamo Zagreb, dalam beberapa jam ke depan akan mengakhiri kontraknya dengan Rossoneri—yang semula akan berakhir pada 2027—untuk memulai petualangan baru di Qatar. Amorim telah menegaskan dengan jelas bahwa di lini tengahnya tidak ada tempat bagi Benna, yang didatangkan ke Milan oleh Boban dan Maldini pada musim panas 2019, dan telah dua tahun tidak masuk dalam rencana tim.
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Bennacer memutuskan kontraknya dengan Milan dan pindah ke Qatar: ia akan bermain untuk Al-Shamal
Saat ini, Bennacer berada di Doha, Qatar, untuk menyelesaikan transfernya ke Al-Shamal SC. Ia akan pindah dengan status bebas transfer, sehingga—seperti yang telah disebutkan—ia harus secara resmi mengakhiri petualangannya bersama Milan satu tahun lebih awal (ia memiliki kontrak hingga 2027 dengan gaji bersih 4 juta euro, 7 juta euro bruto), kemungkinan besar akan menerima pesangon sebagai gantinya. Tahun lalu, saat masih di Kroasia, ia menghabiskan biaya sebesar 2,4 juta euro bagi Rossoneri, yang setara dengan 4,44 juta euro bruto, mengingat Dinamo Zagreb memberinya gaji sebesar 1,6 juta euro bersih. Selama berseragam Rossoneri, ia mencatatkan 178 pertandingan, 8 gol, dan 12 assist, serta meraih gelar juara liga bersejarah pada tahun 2022.
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