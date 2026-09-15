Langkah mengejutkan Pedro Martins tidak membuahkan hasil yang diharapkan. Pelatih Portugal Al-Gharafa itu memilih untuk langsung menurunkan sejak menit pertama, dalam laga pekan pertama AFC Champions League melawan Al-Hilal asuhan Simone Inzaghi, rekrutan anyar Ismael Bennacer.

Mantan pemain Milan itu baru diumumkan secara resmi pada tadi malam dan hari ini, dengan nomor 10 di punggungnya, ia tampil sebagai starter di belakang striker dalam laga Liga Champions Asia tersebut. Seperti disebutkan, langkah itu tidak membuahkan hasil karena pertandingan pemain Aljazair itu hanya berlangsung 35 menit.



