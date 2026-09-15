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Emanuele Tramacere

Diterjemahkan oleh

Bennacer diusir pada debutnya bersama Al-Gharafa: kartu merah langsung setelah keributan dengan Summerville dari Al-Hilal VIDEO

Al-Gharafa
Al Hilal
AFC Champions League Elite
Al Hilal vs Al-Gharafa
I. Bennacer
S. Inzaghi
C. Summerville
AC Milan
Roma

Gelandang itu baru resmi menandatangani kontrak kemarin dan langsung diturunkan ke lapangan. Namun debutnya hanya berlangsung 35 menit.

Langkah mengejutkan Pedro Martins tidak membuahkan hasil yang diharapkan. Pelatih Portugal Al-Gharafa itu memilih untuk langsung menurunkan sejak menit pertama, dalam laga pekan pertama AFC Champions League melawan Al-Hilal asuhan Simone Inzaghi, rekrutan anyar Ismael Bennacer.

Mantan pemain Milan itu baru diumumkan secara resmi pada tadi malam dan hari ini, dengan nomor 10 di punggungnya, ia tampil sebagai starter di belakang striker dalam laga Liga Champions Asia tersebut. Seperti disebutkan, langkah itu tidak membuahkan hasil karena pertandingan pemain Aljazair itu hanya berlangsung 35 menit.


  • Kartu merah langsung

    Bennacer memang diganjar kartu merah langsung oleh wasit pada menit ke-35 bersama mantan target Roma, Crysencio Summerville. Keduanya menjadi protagonis dalam sebuah keributan besar di tepi lapangan, di mana semua rekan setim dan pelatih kesulitan memisahkan mereka karena keduanya sama-sama saling menarik jersey satu sama lain dengan kuat.



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  • Baru kemarin diumumkan, kini terancam skorsing panjang

    Bennacer turun tangan untuk membela seorang rekan setim yang baru saja menerima dorongan tepat dari Summerville dan membuatnya terjatuh ke luar lapangan. Dari situ pecahlah keributan besar, dengan Bennacer menarik rambut Summerville yang langsung bereaksi seketika. Dalam keributan itu, Simone Inzaghi juga sempat mencoba turun tangan dan nyaris terjatuh ke tanah, tetapi Sergej Milinkovic-Savic yang berhasil menenangkan rekan setimnya dengan memisahkannya dari eks Milan tersebut.

    Baru kemarin pengumuman resmi disampaikan, tetapi petualangan Bennacer di Qatar berisiko langsung mengalami pengereman mendadak. Ada yang sudah membicarakan setidaknya larangan bermain 3 pertandingan dan tangan berat hakim olahraga bisa saja dijatuhkan.

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