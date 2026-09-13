Getty Images Sport
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Benjamin Sesko mengungkapkan rasa lega setelah cedera tulang kering yang mengganggu, usai menandai kembalinya Manchester United dengan gol di Liga Champions
Mengatasi mimpi buruk cedera
Sesko yakin masalah kebugaran yang terus menghantuinya kini akhirnya menjadi masa lalu setelah melewati periode frustrasi saat harus menepi. Pemain internasional Slovenia itu diganggu masalah tulang kering yang mengganggu, yang memotong musim debutnya dan sangat mengacaukan persiapannya pada pramusim. Namun, setelah kembali memberi dampak dalam starting XI di Liga Champions, penyerang muda itu percaya diri bahwa secara fisik ia telah melewati fase sulit tersebut.
Merefleksikan pendekatan hati-hati staf medis dalam proses pemulihannya, Sesko menegaskan bahwa strategi yang sabar itu sangat penting untuk menghindari kemunduran yang berulang. Ia menjelaskan alasan di balik tertundanya kembalinya ia ke skuad tim utama dengan mengatakan: "Pada dasarnya itu hanya untuk memastikan agar ini tidak menjadi lebih buruk karena ini memang semacam masalah. Kami hanya butuh waktu sedikit lebih lama dari biasanya, karena jika Anda memulai terlalu cepat, ini bisa muncul lagi. Dan saya pikir menunggu sedikit lebih lama adalah keputusan yang sangat bagus, dan sekarang ini sudah sembuh, jadi sempurna. Itu adalah tulang kering."
- Getty Images Sport
Akar penyebab kemunduran
Cedera itu bukan sekadar terjadi secara tiba-tiba, melainkan akibat benturan fisik yang dipadukan dengan tingginya intensitas sepakbola Premier League. Sesko mengungkapkan bahwa masalah tersebut bermula pada fase akhir musim sebelumnya, ketika kombinasi kontak dari luar dan beban fisiknya sendiri menyebabkan kondisinya bermasalah. Itu menjadi akhir musim yang sulit dalam kampanye di mana ia mampu mencatatkan 12 gol meski menghadapi tantangan adaptasi.
"Saya mendapat tendangan musim lalu, tetapi itu juga sedikit karena kelebihan beban pada diri saya sendiri. Jadi pada dasarnya, itulah yang terjadi," ungkap penyerang 23 tahun itu.
Beradaptasi dengan kehidupan di Old Trafford
Terlepas dari frustrasi akibat cedera, Sesko menegaskan bahwa kini ia sudah sepenuhnya beradaptasi di Manchester dan menikmati permainannya lebih dari sebelumnya. Peralihan dari Jerman ke Inggris merupakan langkah besar bagi atlet muda mana pun, dan sang penyerang mengakui bahwa tahun pertamanya merupakan pusaran pengalaman serta tantangan baru. Kini, pada musim keduanya, ia merasakan sense of belonging yang barangkali sempat tidak ia rasakan pada bulan-bulan awal kariernya bersama United.
Berbicara soal kondisi mentalnya saat ini, Sesko berkata: "Jauh lebih baik, terutama dibanding musim lalu. Saya pindah negara. Semuanya baru bagi saya. Sekarang rasanya saya benar-benar menikmatinya. Saya sangat bahagia di sini. Saya mencintai kehidupan di sini. Saya punya rekan-rekan setim yang sempurna. Saya benar-benar tidak bisa mengeluhkan apa pun."
- AFP
Jalan panjang penuh kesabaran menuju Manchester
Perjalanan Sesko menuju Theatre of Dreams sebenarnya bisa dimulai jauh lebih awal, karena United telah memantaunya sejak ia masih menjadi talenta prospektif berusia 16 tahun. Namun, sang penyerang dan perwakilannya memilih jalur yang lebih bertahap dalam menapaki tangga sepak bola Eropa, berpindah dari Red Bull Salzburg ke Leipzig sebelum akhirnya melangkah ke Premier League. Itu adalah keputusan yang diperhitungkan untuk memastikan ia siap menghadapi tekanan besar yang datang bersama status sebagai pemain salah satu klub terbesar di dunia.
"Itu pada dasarnya adalah momen ketika kami memutuskan, karena saya pikir itu penting. Itu akan menjadi langkah yang sedikit terlalu besar bagi saya untuk melompat dari, katakanlah, Austria atau Slovenia langsung ke Manchester United. Jadi saya hanya membutuhkan langkah-langkah itu untuk menjadi semakin baik dan akhirnya saya ada di sini," pungkasnya.
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