Sesko yakin masalah kebugaran yang terus menghantuinya kini akhirnya menjadi masa lalu setelah melewati periode frustrasi saat harus menepi. Pemain internasional Slovenia itu diganggu masalah tulang kering yang mengganggu, yang memotong musim debutnya dan sangat mengacaukan persiapannya pada pramusim. Namun, setelah kembali memberi dampak dalam starting XI di Liga Champions, penyerang muda itu percaya diri bahwa secara fisik ia telah melewati fase sulit tersebut.

Merefleksikan pendekatan hati-hati staf medis dalam proses pemulihannya, Sesko menegaskan bahwa strategi yang sabar itu sangat penting untuk menghindari kemunduran yang berulang. Ia menjelaskan alasan di balik tertundanya kembalinya ia ke skuad tim utama dengan mengatakan: "Pada dasarnya itu hanya untuk memastikan agar ini tidak menjadi lebih buruk karena ini memang semacam masalah. Kami hanya butuh waktu sedikit lebih lama dari biasanya, karena jika Anda memulai terlalu cepat, ini bisa muncul lagi. Dan saya pikir menunggu sedikit lebih lama adalah keputusan yang sangat bagus, dan sekarang ini sudah sembuh, jadi sempurna. Itu adalah tulang kering."