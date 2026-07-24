Benjamin Sesko menetapkan target gol untuk Man Utd yang seharusnya ‘dicantumkan dalam kontraknya’ - pemenang Treble 1999 itu menjelaskan bagaimana striker seharga £74 juta itu bisa ‘bersinar’ di Liga Premier

Setelah bertahun-tahun sangat membutuhkan penyerang nomor 9 yang produktif, United mencari inspirasi dari Sesko pada musim panas 2025. Biaya transfer sebesar £74 juta ($99 juta) dibayarkan untuk mendatangkan penyerang yang sangat diunggulkan ini dari RB Leipzig.

Pemain berusia 23 tahun ini mengalami awal yang lambat selama masa-masa awalnya di sepak bola Inggris, hingga akhirnya pada 27 September — dalam penampilannya yang ketujuh — ia berhasil mencetak gol pertamanya. Hanya dua gol yang tercatat sebelum akhir tahun kalender tersebut, sehingga muncul pertanyaan-pertanyaan yang semakin tidak nyaman mengenai apakah Setan Merah telah merekrut pilihan yang tepat.

Sesko menutup musim dengan mencetak dua digit gol, dengan sesekali menunjukkan performa gemilang saat dalam kondisi prima dan tajam, serta menjanjikan lebih banyak lagi setelah akhirnya menemukan ritme permainannya di stadion yang dijuluki ‘Theatre of Dreams’.

Setelah membuktikan dirinya mampu merepotkan pertahanan-pertahanan di Liga Premier, tantangannya kini adalah meningkatkan permainannya lebih jauh lagi dan mulai mencetak rekor pribadi terbaik secara rutin. Hingga saat ini, Sesko baru dua kali menembus batas 20 gol sepanjang karier klubnya.

United membutuhkannya untuk melampaui angka tersebut agar bisa menjadi penantang serius untuk trofi-trofi paling bergengsi—baik di dalam maupun luar negeri—mengingat para pemain terbaik di dunia ini terbiasa mencetak setidaknya satu gol setiap dua pertandingan.