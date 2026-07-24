Getty
Diterjemahkan oleh
Benjamin Sesko menetapkan target gol untuk Man Utd yang seharusnya ‘dicantumkan dalam kontraknya’ - pemenang Treble 1999 itu menjelaskan bagaimana striker seharga £74 juta itu bisa ‘bersinar’ di Liga Premier
Sesko bisa menghabiskan biaya hingga £74 juta bagi Man Utd
Setelah bertahun-tahun sangat membutuhkan penyerang nomor 9 yang produktif, United mencari inspirasi dari Sesko pada musim panas 2025. Biaya transfer sebesar £74 juta ($99 juta) dibayarkan untuk mendatangkan penyerang yang sangat diunggulkan ini dari RB Leipzig.
Pemain berusia 23 tahun ini mengalami awal yang lambat selama masa-masa awalnya di sepak bola Inggris, hingga akhirnya pada 27 September — dalam penampilannya yang ketujuh — ia berhasil mencetak gol pertamanya. Hanya dua gol yang tercatat sebelum akhir tahun kalender tersebut, sehingga muncul pertanyaan-pertanyaan yang semakin tidak nyaman mengenai apakah Setan Merah telah merekrut pilihan yang tepat.
Sesko menutup musim dengan mencetak dua digit gol, dengan sesekali menunjukkan performa gemilang saat dalam kondisi prima dan tajam, serta menjanjikan lebih banyak lagi setelah akhirnya menemukan ritme permainannya di stadion yang dijuluki ‘Theatre of Dreams’.
Setelah membuktikan dirinya mampu merepotkan pertahanan-pertahanan di Liga Premier, tantangannya kini adalah meningkatkan permainannya lebih jauh lagi dan mulai mencetak rekor pribadi terbaik secara rutin. Hingga saat ini, Sesko baru dua kali menembus batas 20 gol sepanjang karier klubnya.
United membutuhkannya untuk melampaui angka tersebut agar bisa menjadi penantang serius untuk trofi-trofi paling bergengsi—baik di dalam maupun luar negeri—mengingat para pemain terbaik di dunia ini terbiasa mencetak setidaknya satu gol setiap dua pertandingan.
- Getty
Sesko menetapkan target untuk musim 2026-27
Saat ditanya mengenai target gol yang seharusnya dicetak Sesko, mantan striker Setan Merah Yorke—yang berbicara bekerja sama dengan BOYLE Sports mengenai Taruhan Olahraga—mengatakan kepadaGOAL: “Benjamin Sesko seharusnya mencetak 25 gol musim ini untuk Manchester United. Itulah yang seharusnya bisa dia capai. Target itu seharusnya tercantum dalam kontraknya.
“Jika kamu melakukannya, mencetak gol-gol itu, menang, melesat, dan membawa timmu lebih dekat ke posisi yang seharusnya, dia mampu melakukannya. Dia bekerja keras sekali untuk tim dan memiliki semua kualitas serta kehadiran yang kuat di lapangan.”
Apakah Manchester United akan merekrut striker lain?
Meskipun untuk saat ini menaruh kepercayaan pada Sesko, United terus menjajaki pasar transfer untuk mencari tambahan pemain bagi skuad asuhan Carrick. Seorang penyerang lain mungkin masih akan didatangkan, guna meningkatkan persaingan untuk memperebutkan posisi, mengingat dibutuhkan daya serang yang mumpuni agar bisa bersaing di berbagai ajang.
Mantan penyerang Red Devils lainnya, Louis Saha, baru-baru ini mengatakan kepada GOAL ketika ditanya apa yang harus dibawa oleh penyerang baru ke dalam tim: “Saya lebih suka seseorang seperti, saya tidak tahu apakah saya mengatakan sesuatu yang gila, tapi Kylian Mbappe, atau seseorang dengan gaya seperti itu. Di mana Anda memiliki seseorang yang sedikit lebih mirip Olivier Giroud untuk Kylian Mbappe, dan Anda memiliki seseorang yang bisa bergerak bebas di lapangan.
“Pemain tipe seperti inilah yang selalu membuat Manchester United berbahaya. Ada Dwight Yorke yang bergerak di sekitar Andy Cole, ada yang bergerak di sekitar Ruud van Nistelrooy, dan ini selalu berhasil. Apa pun formasi atau eranya, formula ini selalu berhasil.”
Kualitas yang dimiliki Sesko sebagai penyerang nomor 9
Sesko memiliki postur tubuh yang kokoh, dan tampaknya telah menambah massa ototnya selama musim panas, sehingga seharusnya mampu mengisi peran sebagai target man bagi United. Jika Carrick ingin mencari penyerang yang lebih lincah untuk berkolaborasi dengan pemain Slovenia bertubuh jangkung itu, maka hal itu bisa menjadi opsi yang berguna.
Namun, Matheus Cunha dan Bryan Mbeumo mampu bermain di sekitar seorang striker tengah — dengan kapten klub Bruno Fernandes yang sering melesat ke depan dari posisi playmaker yang lebih dalam — dan konsensus umum menunjukkan bahwa Setan Merah akan lebih kompetitif pada musim 2026-27 seiring mereka mengoptimalkan potensi penuh dalam sistem taktis yang memanfaatkan keunggulan mereka.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami