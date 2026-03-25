Benjamin Sesko membawa 'faktor ketegangan' ke Man Utd sementara Dimitar Berbatov membahas peran pemain pengganti andalan sang striker senilai £74 juta
Sesko akhirnya mulai menemukan ritmenya di United
Sejak awal tahun ini, pemain berusia 22 tahun itu tengah dalam performa terbaiknya, menjadi sosok kunci dalam skuad Setan Merah yang kini menduduki peringkat ketiga klasemen Liga Premier. Dengan mencetak delapan gol dalam 11 penampilan terakhirnya, total gol Sesko kini mencapai 10, menjadikannya pencetak gol terbanyak bersama rekan setimnya yang juga didatangkan pada bursa transfer musim panas, Bryan Mbeumo, meskipun ia sering kali harus memberikan kontribusi dari bangku cadangan.
Berbatov, yang tahu satu dua hal tentang memimpin lini depan di Old Trafford, sangat terkesan dengan cara Sesko menangani tekanan setelah pindah dari RB Leipzig dengan nilai transfer £74 juta ($99 juta).
Berbatov memuji 'faktor ketakutan' yang dimiliki pemain Slovenia
Dalam wawancara dengan podcast resmi Inside Carrington, mantan penyerang United Berbatov mengatakan mengenai perkembangan Sesko: "Dia sudah memiliki semua kualitas saat ini, segalanya berjalan lancar baginya saat ini.
"Saya harap ini terus berlanjut. Menurut saya, saat ini segalanya mulai membaik baginya dan semuanya berjalan perlahan-lahan. Tapi saya lebih suka seperti ini. Saya ingin dia perlahan tapi pasti mendapatkan kepercayaan diri itu, mencetak gol, karena keduanya saling terkait. Saat mencetak gol, kepercayaan diri pun datang. Dia sedang menemukan posisinya di tim, tapi bahkan jika dia berada di bangku cadangan, kehadirannya saat masuk ke lapangan kini membawa ancaman dan faktor ketakutan bagi lawan, serta membawa gol.
"Sangat bagus melihatnya masuk dari bangku cadangan, kadang-kadang mencetak gol. Bermain sebagai starter dan mencetak gol. Jujur saja, saya tidak peduli jenis gol apa yang dia cetak, asalkan bola masuk ke gawang."
Perdebatan seputar pemain pengganti andalan terus memanas
Meskipun Sesko tampil sangat produktif, sebagian besar kesuksesannya diraih saat tampil sebagai pemain pengganti, sehingga media dan para penggemar pun menjulukinya sebagai "super-sub". Meskipun Berbatov bersikap positif terhadap perannya, julukan ini tidak disambut baik oleh agen sang pemain, Elvis Basanovic, yang menegaskan bahwa pemain asal Slovenia itu adalah seorang striker lengkap yang layak dipandang lebih dari sekadar senjata taktis di akhir pertandingan.
"Jika Anda bertanya kepada saya tentang sebutan ini [Super-sub], saya tidak menyukainya," kata Basanovic. "Saya lebih suka sebutan ‘super striker’. Saya pikir Benjamin adalah seorang super striker. Dia telah menjadi starter dalam 13 pertandingan tahun ini, dan masuk sebagai pengganti dalam 13 pertandingan lainnya. Dia mencetak setengah dari golnya saat menjadi starter dan setengah lainnya saat masuk sebagai pengganti. Kita bisa melihat bahwa dia adalah seorang striker yang lengkap dan Benjamin adalah seseorang yang pantas mendapatkan sebutan 'super striker!'"
Berjuang untuk lolos ke Liga Champions
Fokus United kini beralih ke fase akhir musim, di mana mereka harus memastikan tempat di empat besar. Kontribusi Sesko akan sangat penting saat mereka bersiap menghadapi laga-laga krusial pasca jeda internasional, dimulai dengan kedatangan Leeds United ke Old Trafford pada 13 April.
Berbatov menambahkan mengenai perkembangan klub lamanya saat mereka mengejar kualifikasi Liga Champions di bawah asuhan Carrick: "Saya pikir tim ini bermain sepak bola yang sangat, sangat bagus. Dan maksud saya, ini menyenangkan untuk ditonton. Setiap kali, rasanya seperti, oke, kita bisa melakukan lebih banyak lagi, karena kita sekarang berada di posisi ketiga, jika saya tidak salah, jadi mari kita lanjutkan. Saya pikir [ini] seluruh tim, sebagai sebuah tim, mudah untuk menunjuk dan mengatakan pemain ini atau itu, dan Anda bisa dengan mudah menyebut Bruno [Fernandes], Casemiro, Sesko, dengan gol-gol yang dia cetak, [Matheus] Cunha.
"Ini semua orang, tidak adil jika hanya menyoroti satu orang. Sebagai tim, tiba-tiba mereka bermain untuk satu sama lain. Assist dari Bruno, gol dari Sesko, semangat Casemiro untuk merebut bola. Pertahanan pun telah membaik. Saat ini semuanya berjalan lancar, mengalir bebas, dan saya harap, hingga akhir musim, kita akan mendapatkan lebih banyak hal seperti ini."