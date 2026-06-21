Benjamin Sesko ke Barcelona?! Juara La Liga bersiap melakukan langkah transfer mengejutkan untuk mendatangkan striker Man Utd sebagai alternatif Julian Alvarez

Menurut Marca, Barcelona telah menempatkan Alvarez di urutan teratas daftar incaran mereka untuk bursa transfer musim panas ini menyusul kepastian hengkangnya Lewandowski. Penyerang asal Argentina tersebut, yang saat ini tampil gemilang di Piala Dunia, memiliki catatan prestasi yang mengesankan.

Setelah bergabung dengan Atletico Madrid dari Manchester City dengan biaya transfer sebesar €75 juta pada Agustus 2024, Alvarez telah mencetak 49 gol dalam 106 penampilan untuk klub ibu kota tersebut.

Hal itu terjadi setelah masa-masa suksesnya di Inggris di mana ia mencetak 36 gol dalam 103 penampilan. Dalam 49 pertandingan musim lalu, ia mencetak 20 gol dan memberikan sembilan assist, termasuk 10 gol dalam 15 pertandingan Liga Champions. Barca yakin ia akan bersinar sebagai bagian dari lini depan bertabur bintang bersama Lamine Yamal, Raphinha, Ferran Torres, Fermin Lopez, dan Anthony Gordon di bawah asuhan manajer Hansi Flick.