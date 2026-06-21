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Benjamin Sesko ke Barcelona?! Juara La Liga bersiap melakukan langkah transfer mengejutkan untuk mendatangkan striker Man Utd sebagai alternatif Julian Alvarez
Alvarez memuncaki daftar incaran Barcelona
Menurut Marca, Barcelona telah menempatkan Alvarez di urutan teratas daftar incaran mereka untuk bursa transfer musim panas ini menyusul kepastian hengkangnya Lewandowski. Penyerang asal Argentina tersebut, yang saat ini tampil gemilang di Piala Dunia, memiliki catatan prestasi yang mengesankan.
Setelah bergabung dengan Atletico Madrid dari Manchester City dengan biaya transfer sebesar €75 juta pada Agustus 2024, Alvarez telah mencetak 49 gol dalam 106 penampilan untuk klub ibu kota tersebut.
Hal itu terjadi setelah masa-masa suksesnya di Inggris di mana ia mencetak 36 gol dalam 103 penampilan. Dalam 49 pertandingan musim lalu, ia mencetak 20 gol dan memberikan sembilan assist, termasuk 10 gol dalam 15 pertandingan Liga Champions. Barca yakin ia akan bersinar sebagai bagian dari lini depan bertabur bintang bersama Lamine Yamal, Raphinha, Ferran Torres, Fermin Lopez, dan Anthony Gordon di bawah asuhan manajer Hansi Flick.
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Sesko muncul sebagai opsi cadangan yang kuat
Atlético tetap dengan tegas menolak untuk menjual penyerang andalan mereka ke rival dalam negeri, bahkan mencemooh tawaran awal yang nilainya hanya sedikit di atas €100 juta. Karena hambatan besar ini, direktur olahraga Deco telah menyiapkan rencana cadangan. Jika upaya perekrutan ini gagal, juara Spanyol tersebut telah menyiapkan target alternatif, dengan striker Manchester United, Sesko, menjadi nama teratas bersama penyerang Borussia Dortmund, Serhou Guirassy, dan striker asal Kamerun dari Levante, Karl Etta Eyong.
Sesko pindah ke Old Trafford dengan nilai transfer €76,50 juta pada Agustus 2025 setelah mencetak 39 gol dalam 87 pertandingan untuk RB Leipzig. Pemain asal Slovenia ini mencatatkan 12 gol dari 32 penampilan dengan total 1.817 menit pada musim perdananya di Inggris.
Flick menuntut adanya penyerang yang mampu mencetak gol secara konsisten
Flick menyadari tantangan besar yang menanti saat ia berusaha membangun skuad yang mampu menaklukkan Liga Champions. Pelatih asal Jerman ini menuntut profil tertentu untuk memimpin lini depan musim depan, terlepas apakah itu Alvarez, Sesko, atau kandidat lain. Berbicara mengenai kekosongan yang ditinggalkan dalam skuadnya, Flick baru-baru ini menyatakan: "Kami membutuhkan seorang penyerang yang terintegrasi dengan tim, namun juga mampu mencetak gol. Kami memiliki gagasan yang jelas, sekarang kami harus menunggu perkembangan bursa transfer. Ini tidak akan mudah, tetapi kami akan berusaha sebaik mungkin."
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Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Barcelona akan terus memantau situasi ini dengan cermat saat Alvarez berlaga di Piala Dunia, dengan harapan Atlético pada akhirnya akan menurunkan tuntutan mereka yang terlalu tinggi. Namun, jika negosiasi tetap menemui jalan buntu, Deco dan tim perekrutan mungkin akan mengalihkan perhatian mereka ke Sesko. Beberapa pekan ke depan sangatlah krusial karena klub berusaha untuk mengamankan pemain kunci lini serang baru mereka sebelum pramusim dimulai.