Benjamin Sesko ingin Michael Carrick yang 'luar biasa' tetap menjabat sebagai manajer Manchester United setelah membawa 'semangat baru' ke dalam skuad

Bruno Fernandes juga tampil gemilang di bawah asuhan Carrick, dan memberikan umpan yang berujung pada gol penentu kemenangan Sesko saat melawan Brentford, sehingga menambah jumlah assistnya menjadi 19 musim ini. Ia kini hanya tertinggal satu assist dari rekor assist terbanyak dalam satu musim di Premier League sepanjang masa, yaitu 20 assist, yang saat ini dipegang bersama oleh legenda Arsenal Thierry Henry dan Kevin De Bruyne dari Manchester City.

Sesko yakin bahwa rekan setimnya itu akan memecahkan rekor tersebut sebelum musim berakhir. "Lihat saja, dia mampu melakukan segalanya," tambah sang striker. "Cara dia bermain, cara dia memahami permainan, sungguh luar biasa dan saya sangat senang bisa menjadi bagian dari tim bersama dia."