Benjamin Sesko ingin Michael Carrick yang 'luar biasa' tetap menjabat sebagai manajer Manchester United setelah membawa 'semangat baru' ke dalam skuad
Carrick memperjuangkan posisinya sebagai pemain tetap
Sejak mengambil alih kendali sebagai pelatih sementara, Carrick telah membawa perubahan performa yang luar biasa, membawa Setan Merah meraih 29 poin dari 39 poin yang tersedia dalam 13 pertandingan. Kemenangan terbaru, 2-1 atas Brentford pada Senin lalu, telah membuat United unggul 11 poin dari Brighton yang berada di posisi keenam dengan hanya empat pertandingan tersisa. Dengan tiket Liga Champions yang hampir pasti aman, para pemain mulai bersuara mendukung pria yang telah menstabilkan tim. Sesko, yang telah mencetak enam dari 10 golnya di liga di bawah asuhan Carrick, memimpin seruan tersebut.
Sesko memuji manajer sementara yang 'luar biasa'
Setelah penampilannya yang menjadi penentu kemenangan melawan The Bees, Sesko memuji sang pelatih sementara dengan penuh antusiasme. Pemain yang didatangkan pada bursa transfer musim panas ini tampak seperti pemain yang berbeda dalam beberapa pekan terakhir dan mengaitkan hal itu dengan perubahan taktis dan emosional yang dibawa oleh pelatih asal Inggris tersebut. "Tentu saja, dia adalah pelatih yang luar biasa, saya sudah sering mengatakan ini," kata Sesko kepada para wartawan. "Dia membawa energi yang berbeda. Selain itu, cara kami berlatih saat ini sungguh luar biasa, dan tentu saja, saya ingin dia tetap di sini."
Fernandes hampir mencatatkan sejarah di Liga Premier
Bruno Fernandes juga tampil gemilang di bawah asuhan Carrick, dan memberikan umpan yang berujung pada gol penentu kemenangan Sesko saat melawan Brentford, sehingga menambah jumlah assistnya menjadi 19 musim ini. Ia kini hanya tertinggal satu assist dari rekor assist terbanyak dalam satu musim di Premier League sepanjang masa, yaitu 20 assist, yang saat ini dipegang bersama oleh legenda Arsenal Thierry Henry dan Kevin De Bruyne dari Manchester City.
Sesko yakin bahwa rekan setimnya itu akan memecahkan rekor tersebut sebelum musim berakhir. "Lihat saja, dia mampu melakukan segalanya," tambah sang striker. "Cara dia bermain, cara dia memahami permainan, sungguh luar biasa dan saya sangat senang bisa menjadi bagian dari tim bersama dia."
Perpisahan yang penuh haru bagi 'mesin kerja' Casemiro
Meskipun masa depan tampak cerah bagi Sesko dan Fernandes, pertandingan melawan Brentford juga menjadi pengingat akan kepergian beberapa pemain dari Old Trafford. Casemiro membuka skor, namun gelandang asal Brasil itu dipastikan akan meninggalkan klub saat kontraknya berakhir musim panas ini. Sesko mengakui bahwa kehilangan pengaruh sang pemain senior akan menjadi pukulan telak bagi skuad musim depan.
Sebagai penghormatan kepada mantan pemain Real Madrid itu, Sesko berkata: "Dia adalah mesin kerja. Dia berpengalaman, apa yang dia tunjukkan di lapangan sungguh luar biasa. Anda membutuhkan seseorang seperti dia. Dan menurut saya, Anda bisa jadi bodoh jika tidak mencontohnya dan berusaha menjadi seperti dia dalam hal etos kerja dan hal-hal lainnya. Sayangnya, dia akan pergi."