Getty Images Sport
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Benjamin Sesko buka suara setelah striker Manchester United mendapat pukulan cedera baru dan mundur dari skuad Slovenia
Sesko mengalami kemunduran akibat cedera baru
Striker berusia 23 tahun itu absen dalam hasil imbang 1-1 Manchester United melawan Fulham di Premier League pada akhir pekan setelah melewatkan sesi latihan seusai kekalahan 3-2 mereka dari Brighton di Carabao Cup. Akibatnya, Sesko terpaksa mundur dari laga Nations League Slovenia yang akan datang melawan Skotlandia, Makedonia Utara, dan Swiss.
Alih-alih bergabung dengan rekan-rekan setimnya di tim nasional, penyerang itu akan tetap berada di Inggris untuk menjalani pemeriksaan medis. United mengonfirmasi langkah tersebut dalam pembaruan resmi pada Senin, dengan menyatakan: "Benjamin akan menjalani tes pekan ini sebelum menentukan rencana pemulihan individualnya."
Ini merupakan kambuhnya masalah tulang kering yang pertama kali muncul pada musim semi. Sang penyerang bermain sambil menahan rasa sakit selama dua bulan untuk membantu Manchester United mengamankan tiket ke Liga Champions, tetapi masalah itu terus berlanjut.
- AFP
Penyerang Slovenia membagikan kekecewaannya
Lewat Instagram untuk membahas kabar terbaru soal kondisi kebugarannya, Sesko mengungkapkan frustrasinya karena harus absen dari tugas internasional. Sang striker menegaskan kembali komitmennya kepada negaranya sambil menekankan perlunya memprioritaskan pemulihan jangka panjangnya.
"Saya sangat menyesal karena harus melewatkan pertandingan tim nasional yang akan datang," tulis Sesko di Instagram Story-nya. "Saya selalu bermain untuk Slovenia, dan akan selalu begitu, dengan hati dan kebanggaan. Saat ini, hal terpenting adalah fokus sepenuhnya pada pemulihan saya. Saya sudah bekerja untuk kembali ke lapangan secepat mungkin agar bisa kembali membantu tim nasional dan klub saya."
Ia menambahkan dukungannya untuk rekan-rekannya di tim nasional dengan menyatakan: "Saya percaya pada para pemain kami, dan saya yakin kali ini juga mereka akan menunjukkan semangat tim yang selalu menjadi ciri khas kami. Saya tak sabar untuk kembali mengenakan jersey tim nasional; sampai saat itu, saya akan menjadi fan terbesar Slovenia. Ayo Slovenia!"
Masa yang membuat frustrasi di Old Trafford
Penarikan terbaru ini menandai pemusatan latihan tim nasional keempat yang dilewatkan Sesko sejak kepindahannya senilai €76,5 juta (£66,4 juta) dari RB Leipzig pada musim panas 2025. Ia absen pada agenda internasional November karena masalah lutut, sebelum melewatkan jeda Maret untuk mengistirahatkan tulang keringnya. Cedera yang kembali memburuk saat menghadapi Liverpool pada Mei membuatnya dicoret dari laga-laga persahabatan Slovenia pada musim panas, dengan caps terakhirnya datang pada Oktober 2025.
Menurut laporan, absennya yang berulang kali ini memicu ketegangan antara United dan kubu tim nasional Slovenia. Meski sang striker mengklaim merasa "sempurna" secara fisik pada awal bulan ini, masalah tulang keringnya yang terus berlanjut menunjukkan bahwa persoalan itu tidak pernah benar-benar tuntas.
Meski mencetak 12 gol musim lalu, pemain berusia 23 tahun itu mengalami awal yang sulit pada kampanye saat ini. Sejauh ini ia baru mencetak dua gol dan belum pernah masuk starting XI di Premier League.
- Getty Images Sport
Berpacu dengan waktu jelang laga kontra Tottenham Hotspur
United akan memanfaatkan jeda internasional untuk mengelola rehabilitasi Sesko dengan cermat, dengan harapan periode istirahat yang berkelanjutan dapat mencegah kerusakan jangka panjang lebih lanjut. Departemen medis fokus untuk merampungkan jadwal pemulihan yang efektif dalam beberapa hari ke depan.
Carrick tentu sangat ingin penyerang kuncinya kembali masuk dalam persaingan saat kompetisi domestik kembali bergulir. United dijadwalkan menjamu Tottenham di Old Trafford pada 10 Oktober, memberi Sesko kesempatan krusial untuk membuktikan kebugarannya jelang laga penting Liga Primer.
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