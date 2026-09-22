Striker berusia 23 tahun itu absen dalam hasil imbang 1-1 Manchester United melawan Fulham di Premier League pada akhir pekan setelah melewatkan sesi latihan seusai kekalahan 3-2 mereka dari Brighton di Carabao Cup. Akibatnya, Sesko terpaksa mundur dari laga Nations League Slovenia yang akan datang melawan Skotlandia, Makedonia Utara, dan Swiss.

Alih-alih bergabung dengan rekan-rekan setimnya di tim nasional, penyerang itu akan tetap berada di Inggris untuk menjalani pemeriksaan medis. United mengonfirmasi langkah tersebut dalam pembaruan resmi pada Senin, dengan menyatakan: "Benjamin akan menjalani tes pekan ini sebelum menentukan rencana pemulihan individualnya."

Ini merupakan kambuhnya masalah tulang kering yang pertama kali muncul pada musim semi. Sang penyerang bermain sambil menahan rasa sakit selama dua bulan untuk membantu Manchester United mengamankan tiket ke Liga Champions, tetapi masalah itu terus berlanjut.



