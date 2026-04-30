AFP
Diterjemahkan oleh
Benfica siap memburu calon pengganti Jose Mourinho di Liga Premier & memberikan pukulan telak bagi upaya Chelsea dalam mencari manajer baru
Klub raksasa Portugal mengincar kembalinya Silva
Benfica dilaporkan sedang bersiap menghadapi kepergian Mourinho, yang santer dikaitkan dengan kembalinya ke Real Madrid meskipun kontraknya di Lisbon masih berlaku hingga Juni 2027. Untuk mengisi kekosongan yang mungkin terjadi, The Eagles telah menunjuk Silva sebagai target utama mereka, sehingga menimbulkan konflik langsung dengan proses pencarian manajer baru yang sedang dilakukan Chelsea. Setelah pemecatan Rosenior, klub asal London Barat itu telah mengevaluasi Silva bersama sejumlah nama ternama lainnya dalam upaya menunjuk penggantinya secara permanen pada bulan Juni mendatang.
- (C)GettyImages
Pencarian pemimpin
Setelah menunjuk Calum McFarlane sebagai pelatih sementara untuk sisa musim 2025-26, para direktur olahraga Chelsea memprioritaskan pencarian manajer yang memiliki karisma kuat dan pengalaman yang teruji. Klub sangat ingin menemukan pemimpin yang mampu menstabilkan ruang ganti yang gelisah dan menghindari jebakan penunjukan manajer jangka pendek lainnya. Meskipun Silva menjadi nama teratas dalam daftar mereka, media Portugal Recordmenyebutkan bahwa minat Benfica telah memperumit situasi, terutama karena Fulham masih berharap manajer mereka akan menandatangani kontrak baru di Craven Cottage.
Meragukan kredensial tingkat atas
Meskipun Silva mendapat pujian karena menerapkan gaya permainan yang menarik di Fulham, masih ada perdebatan internal di Chelsea terkait kurangnya pengalamannya di klub "Enam Besar". Masa jabatannya sebelumnya di Everton, Watford, dan Hull City sering kali diwarnai oleh ketidakstabilan, dan tidak seperti kandidat lain seperti Xabi Alonso, ia belum pernah memimpin tim dalam perburuan gelar Eropa yang bergengsi. Meskipun muncul kabar yang mengaitkan Mourinho dengan kembalinya ke Chelsea, situasi saat ini di Stamford Bridge secara efektif telah mengesampingkan kemungkinan masa jabatan ketiga bagi pelatih legendaris tersebut.
- Getty Images Sport
Musim panas yang penuh perubahan
Dengan kontrak Silva di Fulham yang masih berlaku hingga Juni 2026, beberapa pekan ke depan akan menjadi krusial dalam menentukan apakah ia akan kembali ke Portugal atau tetap bertahan di Liga Premier. Chelsea akan melanjutkan proses penilaian mereka di bawah bimbingan McFarlane, meskipun mereka mungkin terpaksa mempercepat upaya mereka jika Benfica secara resmi menyatakan minatnya. Hasilnya sangat bergantung pada situasi Mourinho di Estadio da Luz; jika ia pindah ke Madrid, pertarungan sengit untuk mendapatkan jasa Silva tampaknya tak terhindarkan karena kedua klub sedang berupaya melakukan perombakan.