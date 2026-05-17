Benfica menutup musim dengan rekor tak terkalahkan, namun tim asuhan Jose Mourinho harus puas finis di posisi ketiga klasemen liga

Benfica mengakhiri musim Primeira Liga mereka dengan gemilang setelah mengalahkan Estoril 3-1, sekaligus memastikan satu musim penuh tanpa kekalahan. Dengan catatan 23 kemenangan dan 11 hasil imbang, tim asuhan Mourinho menunjukkan ketangguhan pertahanan dan ketahanan yang luar biasa, ciri khas sang pelatih asal Portugal. Namun, rekor tak terkalahkan tersebut tak cukup untuk merebut trofi.

The Eagles mengakhiri kejuaraan dengan 80 poin, sebuah catatan mengesankan yang, dalam keadaan normal, bisa saja cukup untuk memenangkan gelar. Namun, mereka finis delapan poin di belakang juara Porto dan dua poin di belakang runner-up Sporting, yang mengamankan posisi kedua setelah mengalahkan Gil Vicente. Hasil ini membuat Benfica harus puas bermain di Liga Europa, sesuatu yang belum pernah terjadi pada klub ini sejak musim 2009-10.