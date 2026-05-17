AFP
Diterjemahkan oleh
Benfica menutup musim dengan rekor tak terkalahkan, namun tim asuhan Jose Mourinho harus puas finis di posisi ketiga klasemen liga
Sebuah catatan yang penuh campuran rasa manis dan pahit bagi The Special One
Benfica mengakhiri musim Primeira Liga mereka dengan gemilang setelah mengalahkan Estoril 3-1, sekaligus memastikan satu musim penuh tanpa kekalahan. Dengan catatan 23 kemenangan dan 11 hasil imbang, tim asuhan Mourinho menunjukkan ketangguhan pertahanan dan ketahanan yang luar biasa, ciri khas sang pelatih asal Portugal. Namun, rekor tak terkalahkan tersebut tak cukup untuk merebut trofi.
The Eagles mengakhiri kejuaraan dengan 80 poin, sebuah catatan mengesankan yang, dalam keadaan normal, bisa saja cukup untuk memenangkan gelar. Namun, mereka finis delapan poin di belakang juara Porto dan dua poin di belakang runner-up Sporting, yang mengamankan posisi kedua setelah mengalahkan Gil Vicente. Hasil ini membuat Benfica harus puas bermain di Liga Europa, sesuatu yang belum pernah terjadi pada klub ini sejak musim 2009-10.
- AFP
Perpisahan Mourinho dengan Madrid?
Kemenangan atas Estoril, yang diraih berkat gol-gol dari Richard Ríos, Alexander-Bah, dan Rafa Silva, mungkin menjadi penampilan terakhir Mourinho di Estadio da Luz. Pelatih berusia 63 tahun itu, yang menandatangani kontrak dua tahun pada September lalu, kini menjadi sorotan spekulasi intens yang mengaitkannya dengan kembalinya yang sensasional ke Real Madrid. Presiden klub Spanyol tersebut, Florentino Perez, dilaporkan bertekad untuk kembali menggaet jasa pelatih yang pernah berada di Bernabeu 13 tahun lalu.
Mourinho sedang dalam tahap negosiasi akhir untuk mengambil alih Los Blancos, yang berarti kepergian lebih awal dari Lisbon. Meskipun tidak memenangkan gelar nasional, dampaknya terhadap sepak bola Portugal musim ini tidak dapat disangkal, dengan membangun kembali Benfica sebagai kekuatan pertahanan yang tak tertembus yang belum pernah kalah dalam pertandingan liga sejak Januari 2025.
Kutukan tak terkalahkan tanpa gelar
Ini bukanlah kali pertama Benfica mengalami kenyataan aneh di mana mereka menyelesaikan musim liga tanpa kekalahan namun tetap gagal meraih gelar juara. Klub ini sebelumnya telah mengalami nasib serupa pada musim 1977-78, ketika Porto, meski memiliki jumlah poin yang sama, berhasil memenangkan kompetisi berkat selisih gol yang lebih baik. Sejarah tampaknya berulang bagi tim merah-hitam ini, yang melihat tim mereka sempurna dalam hal kekalahan, namun dihukum karena terlalu banyak hasil imbang.
Dengan prestasi ini, Benfica asuhan Mourinho bergabung dengan kelompok terpilih tim-tim Eropa yang mengalami frustrasi ini pada abad ini. Hanya FC Sheriff di Moldova (2024-25) dan Red Star Belgrade di Serbia (2007-08) yang mencapai prestasi statistik tidak kalah dalam satu pertandingan pun namun tetap gagal memenangkan liga nasional masing-masing.
- AFP
Penghormatan untuk Pizzi dalam suasana perpisahan
Selain persaingan perebutan gelar dan masa depan Mourinho, pertandingan melawan Estoril juga diwarnai oleh unsur emosional. Benfica memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memberikan penghormatan kepada mantan kaptennya, Pizzi, yang mengakhiri karier profesionalnya pada usia 36 tahun dengan mengenakan seragam "canaries". Gelandang tersebut telah menjadi tokoh sentral di Estadio da Luz selama bertahun-tahun dan mendapat sambutan hangat dari para penggemar serta mantan rekan setimnya dalam pertandingan kompetitif terakhirnya.