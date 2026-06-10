Benfica mengonfirmasi kepergian Jose Mourinho setelah Marco Silva setuju untuk menggantikan sang pelatih yang akan bergabung dengan Real Madrid di Estadio da Luz

Penunjukan Silva bertepatan dengan kepergian resmi Mourinho, yang masa jabatannya yang kedua di Benfica terpaksa berakhir lebih awal akibat tawaran menggiurkan dari Spanyol. Madrid bergerak cepat untuk mengamankan jasa 'The Special One', dengan menyetujui pembayaran paket kompensasi senilai £13 juta (€15 juta) guna membebaskannya dari kewajiban kontraknya di Portugal.

Mourinho mengambil alih Benfica pada bulan September dan meninggalkan klub dalam posisi yang kuat, setelah membawa mereka finis di peringkat ketiga Primeira Liga sambil secara luar biasa tetap tak terkalahkan sepanjang musim liga. Meskipun sukses, daya tarik Santiago Bernabeu terbukti terlalu kuat bagi sang manajer dan klub untuk diabaikan, karena presiden Madrid, Florentino Perez, berupaya mengembalikan kejayaan masa lalu.

Benfica mengatakan dalam pernyataan resmi: "Real Madrid CF telah mengesahkan niatnya untuk merekrut pelatih José Mourinho dengan nilai €15.000.000, sesuai dengan klausul pemutusan kontrak kerja olahraga yang dimilikinya saat ini, dan sang pelatih telah menyetujui perekrutan ini. Dengan demikian, masa jabatan kedua José Mourinho sebagai manajer tim sepak bola profesional SL Benfica telah berakhir. Sport Lisboa e Benfica mengucapkan yang terbaik untuk José Mourinho."