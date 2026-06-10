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Benfica mengonfirmasi kepergian Jose Mourinho setelah Marco Silva setuju untuk menggantikan sang pelatih yang akan bergabung dengan Real Madrid di Estadio da Luz
Silva akan memimpin di Lisbon
Silva kembali ke tanah airnya setelah lima tahun berkarier dengan sukses di Liga Premier bersama Fulham, yang berakhir pekan lalu seiring habisnya kontraknya di Craven Cottage. Klub raksasa asal Lisbon itu mengonfirmasi bahwa mereka telah "mencapai kesepakatan" dengan Silva, yang diperkirakan akan menandatangani kontrak yang akan membuatnya tetap di Estadio da Luz hingga akhir musim 2027-28, dengan opsi perpanjangan hingga musim 2028-29. Pelatih berusia 48 tahun ini telah membangun reputasi yang kuat di Inggris selama membela Hull City, Watford, dan Everton, sebelum memimpin Fulham melalui periode konsistensi yang solid.
- AFP
Mourinho menuju Bernabeu
Penunjukan Silva bertepatan dengan kepergian resmi Mourinho, yang masa jabatannya yang kedua di Benfica terpaksa berakhir lebih awal akibat tawaran menggiurkan dari Spanyol. Madrid bergerak cepat untuk mengamankan jasa 'The Special One', dengan menyetujui pembayaran paket kompensasi senilai £13 juta (€15 juta) guna membebaskannya dari kewajiban kontraknya di Portugal.
Mourinho mengambil alih Benfica pada bulan September dan meninggalkan klub dalam posisi yang kuat, setelah membawa mereka finis di peringkat ketiga Primeira Liga sambil secara luar biasa tetap tak terkalahkan sepanjang musim liga. Meskipun sukses, daya tarik Santiago Bernabeu terbukti terlalu kuat bagi sang manajer dan klub untuk diabaikan, karena presiden Madrid, Florentino Perez, berupaya mengembalikan kejayaan masa lalu.
Benfica mengatakan dalam pernyataan resmi: "Real Madrid CF telah mengesahkan niatnya untuk merekrut pelatih José Mourinho dengan nilai €15.000.000, sesuai dengan klausul pemutusan kontrak kerja olahraga yang dimilikinya saat ini, dan sang pelatih telah menyetujui perekrutan ini. Dengan demikian, masa jabatan kedua José Mourinho sebagai manajer tim sepak bola profesional SL Benfica telah berakhir. Sport Lisboa e Benfica mengucapkan yang terbaik untuk José Mourinho."
Arbeloa meninggalkan Madrid
Kepergian ini menandai berakhirnya babak yang singkat namun berkesan bagi Mourinho di Estadio da Luz, tempat ia sebelumnya menjabat sebagai asisten pelatih dan menjalani masa jabatan pertamanya yang singkat sebagai manajer pada tahun 2000. Kini, ia kembali ke klub tempat ia meraih kesuksesan besar antara tahun 2010 dan 2013, periode di mana ia berhasil mematahkan dominasi Barcelona di kancah domestik dengan memenangkan La Liga, Copa del Rey, dan Piala Super Spanyol.
Real telah membuka jalan bagi kembalinya Mourinho secara resmi dengan mengumumkan kepergian pelatih kepala saat ini, Alvaro Arbeloa, pada Selasa malam. Klub tersebut mengatakan dalam sebuah pernyataan: "Real Madrid CF dan Álvaro Arbeloa telah mencapai kesepakatan untuk mengakhiri masa jabatannya sebagai pelatih tim utama. Real Madrid sangat berterima kasih kepada Álvaro Arbeloa, yang selama masa baktinya di klub, sejak masa-masa di akademi muda kami, secara konsisten menunjukkan loyalitas, dedikasi, dan profesionalisme. Ia merupakan teladan nilai-nilai klub kami. Real Madrid, yang akan selalu menjadi rumahnya, mengucapkan semoga sukses kepada Álvaro Arbeloa dan seluruh keluarganya di tahap baru kehidupan mereka ini."
- Getty Images Sport
Riwayat hidup Silva
Meskipun Silva belakangan ini lebih dikenal berkat prestasinya di Inggris, ia memiliki riwayat karier yang mengesankan di Portugal. Ia terkenal karena berhasil membawa Estoril Praia dari divisi dua ke kualifikasi Liga Europa secara berturut-turut sebelum bergabung dengan Sporting CP. Selama satu-satunya musimnya bersama Leões pada 2014-15, ia membawa tim finis di posisi ketiga dan menjuarai Piala Portugal setelah final yang dramatis melawan SC Braga.
Perjalanan karier manajerialnya juga mencakup masa sukses di Yunani, di mana ia memenangkan gelar liga bersama Olympiacos pada musim 2015-16. Kini, ia menjadi pelatih keenam yang memimpin Benfica di bawah kepemimpinan Rui Costa. Sejak 2021, klub ini telah dipimpin oleh nama-nama seperti Jorge Jesus, Roger Schmidt, dan Bruno Lage, dengan hanya Schmidt yang berhasil meraih gelar liga selama periode tersebut.