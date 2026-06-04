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Benfica membenarkan bahwa Jose Mourinho telah dihubungi, sementara Florentino Perez menyatakan niatnya untuk mengaktifkan klausul pelepasan senilai €15 juta
Langkah resmi Real Madrid untuk merekrut Mourinho
Benfica telah mengumumkan dalam pernyataan resmi yang dikirimkan kepada Komisi Pasar Modal Portugal (CMVM) bahwa mereka telah dihubungi terkait ketersediaan Mourinho. Pendekatan tersebut datang dari kubu Florentino Perez, yang saat ini sedang mencalonkan diri kembali sebagai presiden Madrid.
'The Special One', yang saat ini terikat kontrak dengan The Eagles, telah muncul sebagai target utama bagi Perez saat ia bersaing dengan Enrique Riquelme untuk memimpin klub raksasa Spanyol tersebut. Pemilihan dijadwalkan berlangsung pada Minggu mendatang dan kemenangan bagi presiden petahana akan memicu kembalinya Mourinho ke Madrid secara sensasional.
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Penjelasan mengenai klausul pelepasan senilai €15 juta
Benfica telah menegaskan bahwa mereka tidak akan membiarkan manajer mereka hengkang tanpa kompensasi yang signifikan. Menurut pernyataan resmi klub, setiap kesepakatan untuk membawa Mourinho kembali ke La Liga akan memerlukan aktivasi klausul pelepasan khusus dalam kontraknya saat ini.
Biaya yang diperlukan untuk mendapatkan jasanya ditetapkan sebesar €15 juta. Angka ini persis sama dengan gaji yang berhak diterima pelatih veteran tersebut selama tahun terakhir kontraknya di Estadio da Luz.
Kartu kuning Mourinho versus janji-janji Riquelme
Mourinho muncul sebagai kartu truf utama Perez untuk menangkis janji-janji ambisius saingannya dalam pemilihan presiden, Enrique Riquelme, yang telah berjanji akan mendatangkan duo Manchester City, Erling Haaland dan Rodri, jika ia memenangkan pemilihan.
Pengungkapan mendadak ini berfungsi sebagai langkah taktis yang sangat cerdik dari Perez saat ia berusaha mengamankan masa jabatan berikutnya di pucuk pimpinan Real Madrid. Dengan mengikat perjanjian lisan dengan Mourinho – dan secara terbuka mendukungnya dengan komitmen finansial untuk membayar klausul pelepasan premium – Perez telah menyajikan proyek olahraga yang definitif dan menarik kepada para anggota klub.
Perez menimbulkan kehebohan pada Rabu malam ketika akun media sosial kampanyenya memposting video yang menampilkan Mourinho seolah-olah menyetujui kembalinya ke kursi kepelatihan. Namun, sang pelatih harus memberi tahu Benfica bahwa penampilannya itu dihasilkan oleh AI, dan bahwa ia tidak pernah merekam video semacam itu. Terlepas dari itu, kampanye Perez menindaklanjuti dengan video lain setelah pengumuman Benfica pada Kamis yang sepenuhnya berfokus pada kembalinya Mourinho.
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Kemungkinan kembalinya ke Bernabeu
Mourinho sebelumnya melatih Real Madrid antara tahun 2010 dan 2013, sebuah periode yang ditandai oleh persaingan sengit dengan Barcelona asuhan Pep Guardiola, di mana ia berhasil mematahkan dominasi Barcelona dengan meraih gelar La Liga bersejarah berkat raihan 100 poin yang memecahkan rekor, serta menjuarai Copa del Rey dan Supercopa de España. Kembalinya dia bakal jadi pertanda perubahan besar dalam proyek olahraga di Bernabeu, di mana Perez lagi nyari sosok pemenang yang udah terbukti buat ngembalikan ketertiban dan ngarahin klub ke era berikutnya.
Disiplin sang taktik asal Portugal kini dipandang sebagai penawar yang sangat dibutuhkan bagi klub yang sedang dilanda kekacauan. Madrid baru saja melewati musim tanpa trofi yang bencana, yang membuat para penggemar sangat marah, dengan kemarahan publik yang tertuju pada para bintang utama tim setelah serangkaian konflik dan perpecahan pahit yang menghancurkan keharmonisan di dalam ruang ganti.