Benfica telah mengumumkan dalam pernyataan resmi yang dikirimkan kepada Komisi Pasar Modal Portugal (CMVM) bahwa mereka telah dihubungi terkait ketersediaan Mourinho. Pendekatan tersebut datang dari kubu Florentino Perez, yang saat ini sedang mencalonkan diri kembali sebagai presiden Madrid.

'The Special One', yang saat ini terikat kontrak dengan The Eagles, telah muncul sebagai target utama bagi Perez saat ia bersaing dengan Enrique Riquelme untuk memimpin klub raksasa Spanyol tersebut. Pemilihan dijadwalkan berlangsung pada Minggu mendatang dan kemenangan bagi presiden petahana akan memicu kembalinya Mourinho ke Madrid secara sensasional.