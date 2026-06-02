Benfica hampir memastikan pengganti Jose Mourinho setelah membidik pelatih asal Portugal dari Liga Premier
Klub raksasa Lisbon semakin mendekati Silva
Menurut The Telegraph, pelatih berusia 48 tahun itu semakin besar kemungkinannya untuk mengakhiri masa jabatannya selama lima tahun di London Barat dan kembali ke tanah airnya. Benfica telah menawarkan kontrak menggiurkan senilai lebih dari £4 juta per tahun kepada mantan manajer Everton itu untuk memimpin tim. Dengan kontraknya yang akan berakhir bulan depan, klub raksasa Portugal tersebut berada dalam posisi yang menguntungkan untuk mendapatkan jasanya tanpa harus membayar paket kompensasi yang besar.
Manajer tetap bungkam soal masa depan
Mantan manajer Everton dan Watford itu menolak untuk sepenuhnya mengikat masa depannya dengan klub asal London Barat tersebut seiring dengan semakin intensifnya negosiasi. Setelah kemenangan di laga terakhir melawan Newcastle United, Silva secara terbuka mengakui bahwa langkah selanjutnya masih belum pasti.
Dia berkata: “Sejujurnya, saya tidak tahu apakah saya pasti akan mengambil keputusan. Saya akan menjadi orang pertama yang menikmati perpisahan yang berbeda dari para pemain dan para penggemar karena keputusan belum diambil. Saya akan berbicara dengan klub lagi, seperti yang telah kami lakukan selama ini, dan setelah itu kami akan memutuskan bersama.”
Mourino memicu perputaran besar-besaran di Eropa
Kekosongan mendadak di Estadio da Luz terjadi akibat kepindahan pelatih legendaris Mourinho. Manajer berpengalaman ini tampaknya akan memastikan kembalinya yang sensasional ke Madrid untuk kedua kalinya dalam karier gemilangnya. Perpindahan yang akan segera terjadi ini sejalan dengan tren umum hengkangnya para manajer dari Liga Premier musim panas ini, menyusul kepergian Pep Guardiola, Arne Slot, dan Oliver Glasner
Pihak manajemen Craven Cottage dihadapkan pada proses perombakan yang krusial
Klub asal London ini kini harus bersiap menghadapi fase transisi yang menantang setelah era stabil di bawah manajer yang akan hengkang. Setelah mencetak rekor klub dengan mengumpulkan 54 poin di kasta tertinggi, menggantikan pengaruhnya akan membutuhkan skema kompensasi yang rumit bagi calon-calon yang diincar. Dewan direksi kemungkinan akan menjajaki peluang untuk kandidat seperti Kieran McKenna dari Ipswich Town seiring mendekatnya jendela transfer musim panas.