Goal.com
Live
Live Scores, Stats, and the Latest News
Jose Mourinho Vinicius JrGetty
Moataz Elgammal

Diterjemahkan oleh

Benfica dijatuhi sanksi oleh UEFA akibat perilaku rasis para pendukungnya terhadap Vinicius Jr. dalam laga Liga Champions yang kontroversial melawan Real Madrid

Menyusul insiden-insiden mengkhawatirkan berupa hinaan rasial yang ditujukan kepada Vinicius Junior, UEFA telah menjatuhkan sanksi resmi kepada Benfica. Klub asal Portugal tersebut dihadapkan pada denda finansial yang cukup besar serta sanksi penutupan sebagian stadion yang ditangguhkan, menyusul pertandingan babak gugur Liga Champions mereka melawan Real Madrid. Benfica juga telah mengambil tindakan internal dengan menangguhkan beberapa anggotanya akibat perilaku yang tidak dapat ditoleransi.

  • Sanksi UEFA dan penutupan stadion

    UEFA mengumumkan pada hari Selasa bahwa Benfica dijatuhi sanksi berat menyusul kekalahan 1-0 mereka pada 17 Februari. Sanksi tersebut berakar dari insiden di Estadio da Luz di mana penyerang Madrid, Vinicius, menjadi sasaran. Dalam sebuah pernyataan, Badan Pengawas, Etika, dan Disiplin (CED) menuduh klub tersebut atas "perilaku rasis dan/atau diskriminatif dari para pendukungnya". Akibatnya, klub asal Lisbon ini diperintahkan untuk menutup 500 kursi di sektor 10 dan 11 pada pertandingan kandang Eropa berikutnya. Namun, penutupan ini ditangguhkan selama masa percobaan satu tahun. Klub tersebut juga didenda €40.000 atas insiden diskriminatif tersebut.

  • Vinicius JuniorGetty Images

    Denda finansial dan skorsing dari lapangan

    Selain penangguhan penutupan stadion, klub ini juga harus menanggung beban finansial tambahan. UEFA telah menjatuhkan denda sebesar €8.000 atas penggunaan penunjuk laser dan €25.000 atas pelemparan benda ke lapangan. Tindakan disiplin tersebut juga mencakup staf pelatih.

    Asisten pelatih Pedro Luis Ferreira Machado telah diskors untuk satu pertandingan kompetisi klub UEFA. Badan pengatur tersebut memutuskan bahwa tindakannya selama pertandingan yang sangat memanas itu merupakan perilaku tidak sportif, sehingga tim di ruang ganti kekurangan personel untuk pertandingan kontinental berikutnya. Total denda finansial dari satu pertandingan ini mencapai €73.000.

  • Tindakan tegas dan cepat terhadap para pelanggar

    Meskipun sanksi Eropa yang berat, pihak Portugal mendapat pujian atas respons mereka yang cepat dan proaktif. MenurutA Bola, klub tersebut segera mengidentifikasi individu-individu yang bertanggung jawab atas tindakan tersebut dan meluncurkan proses disiplin internal. Dengan menunjukkan kebijakan tanpa toleransi, mereka telah mengambil langkah untuk menangguhkan lima anggota secara khusus atas tindakan mereka yang tidak dapat diterima. Dengan mencabut tiket musiman Red Pass mereka, pihak manajemen telah mengirimkan pesan yang tegas. Pendekatan kolaboratif ini sangat dihargai selama proses disiplin, yang pada akhirnya berkontribusi pada penangguhan penutupan stadion daripada diberlakukan secara langsung.

  • Arbeloa ViniciusGetty Images

    Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Benfica dan Real Madrid?

    Setelah kalah 1-0 dan 2-1 di kandang dan tandang melawan Madrid, Benfica tersingkir dari babak playoff Liga Champions menuju babak 16 besar. Mereka kini memiliki tujuh pertandingan tersisa di Liga Portugal, berada di posisi ketiga dengan 65 poin dan tertinggal tujuh poin dari pemuncak klasemen Porto. Sementara itu, Madrid sedang mempersiapkan diri untuk pertandingan-pertandingan krusial di Eropa dan Spanyol. Saat ini berada di posisi kedua di La Liga dan tertinggal empat poin dari Barcelona, mereka baru-baru ini meraih kemenangan 3-2 atas Atletico Madrid. Mereka akan menghadapi Mallorca dan Girona di kompetisi domestik, serta pertandingan besar babak perempat final Liga Champions dua leg melawan Bayern Munich pada bulan April.

LaLiga
Mallorca crest
Mallorca
MLL
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Liga Portugal
Casa Pia AC crest
Casa Pia AC
CAP
Benfica crest
Benfica
BEN