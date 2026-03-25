Benfica dijatuhi sanksi oleh UEFA akibat perilaku rasis para pendukungnya terhadap Vinicius Jr. dalam laga Liga Champions yang kontroversial melawan Real Madrid

Selain penangguhan penutupan stadion, klub ini juga harus menanggung beban finansial tambahan. UEFA telah menjatuhkan denda sebesar €8.000 atas penggunaan penunjuk laser dan €25.000 atas pelemparan benda ke lapangan. Tindakan disiplin tersebut juga mencakup staf pelatih.

Asisten pelatih Pedro Luis Ferreira Machado telah diskors untuk satu pertandingan kompetisi klub UEFA. Badan pengatur tersebut memutuskan bahwa tindakannya selama pertandingan yang sangat memanas itu merupakan perilaku tidak sportif, sehingga tim di ruang ganti kekurangan personel untuk pertandingan kontinental berikutnya. Total denda finansial dari satu pertandingan ini mencapai €73.000.