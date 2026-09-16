Secara taktis Benfica bermain dengan formasi 4-2-3-1, dengan Pavlidis, yang sempat diikuti AC Milan pada masa lalu, sebagai ujung tombak. Penyerang Yunani itu adalah jaminan di depan, 29 gol musim lalu, sudah 14 dalam 11 pertandingan musim ini. Tim ini merupakan perpaduan pemain muda dan pemain berpengalaman, seperti Palhinha, yang datang tahun ini setelah pengalaman di Tottenham. Pemain tim nasional Portugal itu menjadi salah satu alternatif di lini tengah, bersama eks Juventus Barrenechea, Barreiro, dan pemain serbabisa Aursnes. Di depan Soares atau Trubin (dia bukan lagi pilihan utama), lini pertahanan adalah sektor yang bisa menimbulkan masalah, jika diserang dengan kecepatan. Circati, yang didatangkan dari Parma untuk menggantikan Antonio Silva, masih harus beradaptasi, sementara Llenglet dan Araujo bukan contoh kedapnya pertahanan. Di depan, selain Pavlidis, waspadai para gelandang serang: Sudakov, Prestianni, Schjelderup, Rafa Silva ditambah Diablo Echeverri, yang memburu kebangkitan setelah musim yang sulit antara Leverkusen dan Girona.