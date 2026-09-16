Sembilan kemenangan dan dua hasil imbang dalam 11 pertandingan terakhir. Tujuh kemenangan dalam tujuh laga terakhir. Benfica memulai musim dengan sangat meyakinkan dan datang ke San Siro untuk menang, untuk memberi sinyal juga di level Eropa. Kembali ke Liga Champions adalah prioritas, melakukannya sambil mengangkat trofi Liga Europa ke langit Frankfurt, Mei mendatang, juga akan berguna untuk mengakhiri, sekali untuk selamanya, kutukan Béla Guttmann. Setelah kepergian José Mourinho ke Real Madrid, Marco Silva dipilih untuk memimpin proyek ini, sosok yang mencatat periode sangat baik di bangku Fulham (ia juga merupakan pria pemecah rekor Olympiacos), tetapi idenya selalu tetap sama: mencoba menang dengan permainan yang proaktif.
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Benfica, bukan hanya Pavlidis: semua ancaman untuk Milan. Namun laga melawan Porto bisa mengubah prioritas
Jaminan Pavlidis
Secara taktis Benfica bermain dengan formasi 4-2-3-1, dengan Pavlidis, yang sempat diikuti AC Milan pada masa lalu, sebagai ujung tombak. Penyerang Yunani itu adalah jaminan di depan, 29 gol musim lalu, sudah 14 dalam 11 pertandingan musim ini. Tim ini merupakan perpaduan pemain muda dan pemain berpengalaman, seperti Palhinha, yang datang tahun ini setelah pengalaman di Tottenham. Pemain tim nasional Portugal itu menjadi salah satu alternatif di lini tengah, bersama eks Juventus Barrenechea, Barreiro, dan pemain serbabisa Aursnes. Di depan Soares atau Trubin (dia bukan lagi pilihan utama), lini pertahanan adalah sektor yang bisa menimbulkan masalah, jika diserang dengan kecepatan. Circati, yang didatangkan dari Parma untuk menggantikan Antonio Silva, masih harus beradaptasi, sementara Llenglet dan Araujo bukan contoh kedapnya pertahanan. Di depan, selain Pavlidis, waspadai para gelandang serang: Sudakov, Prestianni, Schjelderup, Rafa Silva ditambah Diablo Echeverri, yang memburu kebangkitan setelah musim yang sulit antara Leverkusen dan Girona.
Skuad yang dalam
Menarik untuk melihat siapa yang akan dipilih Marco Silva, yang empat hari lagi akan menghadapi Porto, dalam laga yang bisa berarti posisi pertama. Prestianni keluar dalam kondisi kelelahan dari laga melawan Gil Vicente dan bisa saja memulai dari bangku cadangan. Di posisi bek kanan, Banjaqui tampaknya kembali mendapat tempat: Bah sedang dalam proses pemulihan tetapi tidak berangkat ke Milan, jadi kecuali ada kejutan, pemain 18 tahun itu akan kembali tampil sebagai starter. Tidak ada keraguan soal kehadiran Pavlidis, meski pelapisnya, Duran, juga berbahaya. Begitu pula dengan opsi lain seperti Lukebakio dan Kamiński, yang teknis dan cepat. Skuadnya dalam, kualitasnya tidak kurang. Bagi Milan, ini lawan terburuk: dibutuhkan penampilan hebat untuk memulai League Phase dengan tiga poin.
Laga yang harus dimainkan
Benfica, yang saat ini berada di peringkat kedua dengan selisih dua poin dari puncak klasemen, telah mencetak 21 gol dalam enam pertandingan, dengan kebobolan empat gol. Ini adalah tim yang banyak menciptakan peluang dan sangat produktif, tetapi karena memiliki dua bek sayap yang gemar menyerang dan pemain-pemain yang tidak cepat saat berlari mundur, sangat menderita menghadapi serangan balik, perpindahan sisi permainan yang cepat, dan umpan-umpan vertikal yang tiba-tiba. Milan harus cermat agar tidak membiarkan Benfica mengendalikan permainan, harus meningkatkan tekanan, dan cepat menusuk ke depan.
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