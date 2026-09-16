Sembilan kemenangan dan dua hasil imbang dalam 11 pertandingan terakhir. Tujuh kemenangan dalam tujuh laga terakhir. Benfica mengawali musim dengan sensasional dan datang ke San Siro untuk menang, sekaligus mengirim sinyal juga di level Eropa. Kembali ke Liga Champions adalah prioritas, melakukannya dengan mengangkat trofi Liga Europa di langit Frankfurt pada Mei mendatang juga akan berguna untuk mengakhiri, sekali untuk selamanya, kutukan Béla Guttmann. Setelah kepergian José Mourinho ke Real Madrid, Marco Silva dipilih untuk memimpin proyek ini, sosok yang menorehkan periode sangat baik di bangku Fulham (ia juga merupakan pria pemecah rekor Olympiacos), tetapi idenya selalu tetap sama: mencoba menang dengan permainan yang proaktif.
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Benfica, bukan hanya Pavlidis: semua ancaman untuk AC Milan. Namun laga melawan Porto bisa mengubah prioritas
JAMINAN PAVLIDIS
Secara taktik, Benfica bermain dengan formasi 4-2-3-1, dengan Pavlidis, yang sempat diikuti AC Milan pada masa lalu, sebagai ujung tombak. Penyerang Yunani itu adalah jaminan di lini depan, 29 gol musim lalu, sudah 14 dalam 11 pertandingan pada musim ini. Tim ini merupakan perpaduan pemain muda dan pemain berpengalaman, seperti Palhinha, yang datang tahun ini setelah pengalaman di Tottenham. Pemain tim nasional Portugal itu menjadi salah satu alternatif di tengah, bersama mantan Juventus Barrenechea, Barreiro, dan pemain serbabisa Aursnes. Di depan Soares atau Trubin (ia bukan lagi pilihan utama), lini pertahanan adalah bagian yang bisa menimbulkan masalah, jika diserang dengan kecepatan. Circati, yang datang dari Parma untuk menggantikan Antonio Silva, masih harus beradaptasi, Llenglet dan Araujo bukan contoh lini belakang yang kedap. Di depan, selain Pavlidis, waspadai para gelandang serang: Sudakov, Prestianni, Schjelderup, Rafa Silva plus Diablo Echeverri, yang memburu kebangkitan setelah musim yang sulit antara Leverkusen dan Girona.
Skuad yang dalam
Masih harus dilihat siapa yang akan dipilih Marco Silva, yang dalam empat hari akan menghadapi Porto, dalam laga yang bisa berarti posisi pertama. Prestianni keluar dalam kondisi kelelahan dari pertandingan melawan Gil Vicente dan bisa jadi memulai dari bangku cadangan. Di posisi bek kanan, Banjaquisepertinya masih akan mendapat tempat lagi: Bah sedang dalam jalur pemulihan tetapi tidak berangkat ke Milan, kecuali ada kejutan, pemain 18 tahun itu akan kembali bermain sebagai starter. Tak ada keraguan soal kehadiran Pavlidis, meski pelapisnya, Duran, tetap berbahaya. Begitu juga dengan opsi lain Lukebakio dan Kamiński, yang teknis dan cepat. Skuadnya dalam, kualitasnya tidak kurang. Bagi Milan, ini lawan terburuk: dibutuhkan penampilan besar untuk memulai League Phase dengan tiga poin.
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