Secara taktik, Benfica bermain dengan formasi 4-2-3-1, dengan Pavlidis, yang sempat diikuti AC Milan pada masa lalu, sebagai ujung tombak. Penyerang Yunani itu adalah jaminan di lini depan, 29 gol musim lalu, sudah 14 dalam 11 pertandingan pada musim ini. Tim ini merupakan perpaduan pemain muda dan pemain berpengalaman, seperti Palhinha, yang datang tahun ini setelah pengalaman di Tottenham. Pemain tim nasional Portugal itu menjadi salah satu alternatif di tengah, bersama mantan Juventus Barrenechea, Barreiro, dan pemain serbabisa Aursnes. Di depan Soares atau Trubin (ia bukan lagi pilihan utama), lini pertahanan adalah bagian yang bisa menimbulkan masalah, jika diserang dengan kecepatan. Circati, yang datang dari Parma untuk menggantikan Antonio Silva, masih harus beradaptasi, Llenglet dan Araujo bukan contoh lini belakang yang kedap. Di depan, selain Pavlidis, waspadai para gelandang serang: Sudakov, Prestianni, Schjelderup, Rafa Silva plus Diablo Echeverri, yang memburu kebangkitan setelah musim yang sulit antara Leverkusen dan Girona.