'Bencana total' - Jamie Carragher mengkritik habis-habisan Liverpool karena membuat Tottenham 'terlihat seperti tim yang layak' setelah hasil imbang yang mengecewakan

Pakar tersebut melanjutkan ulasannya yang tajam dengan menyoroti performa buruk tim lawan. "Itu penampilan yang mengerikan. Tanpa bermaksud merendahkan Tottenham, tapi mereka adalah tim terburuk di Liga Premier saat ini," katanya, sambil menambahkan bahwa hal itu telah menjadi masalah sepanjang musim. Carragher merenungkan akar permasalahannya: "Apakah itu karena manajer atau komposisi skuad? Bisakah manajer baru benar-benar membangkitkan semangat para pemain seperti ini? Saya tidak yakin." Ia kemudian menyalahkan perekrutan baru-baru ini atas kelemahan mereka. "Saya pikir banyak hal ini berakar pada apa yang terjadi di musim panas," jelas Carragher. "Ada terlalu banyak pemain yang hanya ingin bermain saat bola ada di kaki mereka. Mereka tidak mau berjuang keras dan membuat permainan menjadi sulit. Itulah mengapa sangat mudah bermain melawan tim Liverpool ini."