'Bencana total' - Jamie Carragher mengkritik habis-habisan Liverpool karena membuat Tottenham 'terlihat seperti tim yang layak' setelah hasil imbang yang mengecewakan
Liverpool kalah mengejutkan di kandang sendiri dari Spurs
Harapan Liverpool untuk lolos ke Liga Champions mengalami pukulan telak setelah bermain imbang 1-1 melawan Tottenham Hotspur yang terancam degradasi di Anfield. Richarlison, meski sebelumnya membuang beberapa peluang, mencetak gol penyeimbang pada menit ke-90 yang mengejutkan para pendukung The Kop. Hasil ini membuat tim asuhan Arne Slot tetap berada di peringkat kelima, hanya unggul satu poin dari Chelsea dan tertinggal dua poin dari Aston Villa. Jamie Carragher tidak segan-segan dalam menilai kegagalan tim tuan rumah di menit-menit akhir. "Ini benar-benar bencana bagi Liverpool dalam hal kualifikasi Liga Champions," kata Carragher dengan marah di Sky Sports. "Mereka justru membuat Tottenham terlihat seperti tim yang layak."
Gol-gol di menit-menit akhir menjadi masalah bagi Liverpool
Statistik tersebut menyoroti kenyataan yang suram bagi klub asal Merseyside itu. Mereka kini telah kebobolan delapan gol di Liga Premier pada menit ke-90 atau setelahnya musim ini, yang merupakan rekor terburuk mereka dalam satu musim. Selain itu, mereka telah kehilangan tujuh poin dari posisi unggul di Anfield, menyamai catatan terburuk mereka sejak musim 2016-17. Carragher tampak frustrasi dengan kurangnya kewaspadaan di lapangan. "Pertahanan Liverpool benar-benar mengecewakan," kata mantan bek tersebut. "Saya sudah bilang sejak lama bahwa Liverpool seperti berjalan dalam tidur dalam situasi ini."
Mengkritisi manajer dan komposisi skuad
Pakar tersebut melanjutkan ulasannya yang tajam dengan menyoroti performa buruk tim lawan. "Itu penampilan yang mengerikan. Tanpa bermaksud merendahkan Tottenham, tapi mereka adalah tim terburuk di Liga Premier saat ini," katanya, sambil menambahkan bahwa hal itu telah menjadi masalah sepanjang musim. Carragher merenungkan akar permasalahannya: "Apakah itu karena manajer atau komposisi skuad? Bisakah manajer baru benar-benar membangkitkan semangat para pemain seperti ini? Saya tidak yakin." Ia kemudian menyalahkan perekrutan baru-baru ini atas kelemahan mereka. "Saya pikir banyak hal ini berakar pada apa yang terjadi di musim panas," jelas Carragher. "Ada terlalu banyak pemain yang hanya ingin bermain saat bola ada di kaki mereka. Mereka tidak mau berjuang keras dan membuat permainan menjadi sulit. Itulah mengapa sangat mudah bermain melawan tim Liverpool ini."
Apa langkah selanjutnya bagi Liverpool?
Liverpool segera mengalihkan fokus ke kompetisi Eropa, dengan menjamu Galatasaray pada Rabu mendatang dalam leg kedua babak 16 besar Liga Champions UEFA, dengan target membalikkan kekalahan 1-0 pada leg pertama. Di kancah domestik, serangkaian pertandingan krusial menanti. Mereka akan bertandang ke Brighton pada Sabtu depan, disusul laga melawan Fulham, Everton, dan Crystal Palace. Perebutan empat besar kemudian akan ditentukan dalam jadwal padat bulan Mei, yang menampilkan laga-laga krusial melawan Manchester United, Chelsea, dan Aston Villa.
