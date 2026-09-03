Salah satu saga hari terakhir bursa transfer paling kacau dalam sejarah sepakbola baru-baru ini menyaksikan rangkaian transfer kompleks yang melibatkan Chelsea, AS Monaco, Everton, dan Manchester City berantakan secara dramatis. Jalinan negosiasi itu bermula ketika Monaco berupaya menyelesaikan masalah utang dan membuka satu slot pemain non-Uni Eropa untuk merekrut gelandang Meksiko Erik Lira.

Monaco pada awalnya sepakat menjual penyerang Folarin Balogun ke Everton, tetapi keraguan saat tes medisnya membuat kepindahan itu tertunda. Melihat peluang, Chelsea mencapai kesepakatan untuk gelandang Monaco Lamine Camara sebagai pengganti Enzo Fernandez, yang akan hengkang ke Manchester City dalam transfer bernilai rekor Premier League.

Namun, belokan lanjutan dalam negosiasi membuat seluruh rangkaian kesepakatan lintas klub itu berantakan sebelum tenggat akhir.







