Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Bencana domino! Bagaimana kesepakatan Chelsea, Monaco, dan Everton runtuh dalam kekacauan hari terakhir bursa transfer
Efek domino multi-klub runtuh
Salah satu saga hari terakhir bursa transfer paling kacau dalam sejarah sepakbola baru-baru ini menyaksikan rangkaian transfer kompleks yang melibatkan Chelsea, AS Monaco, Everton, dan Manchester City berantakan secara dramatis. Jalinan negosiasi itu bermula ketika Monaco berupaya menyelesaikan masalah utang dan membuka satu slot pemain non-Uni Eropa untuk merekrut gelandang Meksiko Erik Lira.
Monaco pada awalnya sepakat menjual penyerang Folarin Balogun ke Everton, tetapi keraguan saat tes medisnya membuat kepindahan itu tertunda. Melihat peluang, Chelsea mencapai kesepakatan untuk gelandang Monaco Lamine Camara sebagai pengganti Enzo Fernandez, yang akan hengkang ke Manchester City dalam transfer bernilai rekor Premier League.
Namun, belokan lanjutan dalam negosiasi membuat seluruh rangkaian kesepakatan lintas klub itu berantakan sebelum tenggat akhir.
- Sportimage
Perburuan striker Everton yang gagal
Setelah kesepakatan Balogun menemui hambatan, Everton mengalihkan perhatian mereka kepada penyerang Manchester United Joshua Zirkzee. Ketika United menolak menyetujui kepergian Zirkzee, Everton kembali ke Monaco untuk merundingkan ulang syarat murah bagi Balogun seiring waktu yang kian menipis.
Monaco lebih memilih menjual Balogun ketimbang Camara, sehingga klub Ligue 1 itu membatalkan transfer Camara ke Chelsea yang sebelumnya sudah disepakati. Meski tiba-tiba gagal mendapatkan Camara, Chelsea memilih menghormati kesepakatan mereka dengan Manchester City dan membiarkan Fernandez menuntaskan kepindahannya tanpa mengamankan pengganti langsung.
Kolaps final terjadi ketika Balogun memutuskan untuk tidak bergabung dengan Everton setelah drama tes medis tersebut, meninggalkan fasilitas latihan tanpa menandatangani kontrak.
Konsekuensi yang luas bagi semua orang
Rangkaian peristiwa dramatis itu membuat hampir setiap klub yang terlibat berada dalam posisi operasional yang sulit. Monaco mempertahankan Balogun dan Camara, gagal mendapatkan modal yang mereka targetkan atau mengosongkan slot skuad non-Uni Eropa yang dibutuhkan untuk merekrut Lira, yang sepenuhnya menghalangi kedatangan gelandang Meksiko itu.
Chelsea menuntaskan penjualan Fernandez ke Manchester City yang memecahkan rekor, tetapi mereka tidak mendapatkan target utama di lini tengah. Sementara itu, Everton gagal mendapatkan Balogun dan Zirkzee.
Setelah lebih dulu menjual Beto ke Fiorentina pada awal bursa transfer ini, Everton hanya menyisakan Thierno Barry sebagai satu-satunya penyerang tengah senior yang diakui.
- Getty Images Sport
Dampak di skuad dan langkah selanjutnya
Dengan bursa transfer kini resmi ditutup, klub-klub yang terdampak harus menjalani situasi setelah kekacauan pada hari terakhir tenggat waktu. Para manajer harus memaksimalkan opsi yang ada dan menyusun ulang hierarki skuad setelah kesepakatan-kesepakatan itu gagal terwujud.
Monaco akan berupaya kembali memaksimalkan skuad yang ada sembari mengelola kendala registrasi pemain non-Uni Eropa. Chelsea harus menyesuaikan komposisi lini tengah mereka secara internal setelah kepergian Fernandez yang menyita perhatian besar.
Everton menghadapi periode sulit ke depan, dengan sangat bergantung pada Barry untuk memimpin lini serang mereka saat laga-laga domestik kembali bergulir.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami