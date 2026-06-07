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Bencana bagi Jerman! Lennart Karl dipastikan absen di Piala Dunia, sementara rekan setimnya menjelaskan bagaimana bintang Bayern itu mengalami cedera parah
Undav mengungkap saat bencana itu terjadi
Saat berbicara di zona campuran setelah kemenangan Jerman 2-1 atas Amerika Serikat, bintang Stuttgart Undav menceritakan secara langsung momen ketika Karl terjatuh. Cedera itu terjadi pada tahap akhir persiapan tim, yang membayangi apa yang seharusnya menjadi pertandingan pemanasan terakhir.
"Itu terjadi saat melakukan tendangan - pada aksi terakhir sesi latihan terakhir," jelas Undav kepada Sky Sport. "Ketika dia kemudian menyentuh bagian itu, kami menyadari 'oke, ada yang tidak beres di sana.' Ketika kami mengetahui hasilnya, tentu saja kami sangat prihatin dengan anak itu."
"Dia pemain yang hebat, dia telah memberikan segalanya dan memiliki masa depan yang cerah di depannya. Dia pasti sangat ingin ikut serta dalam turnamen besar ini, tapi sayangnya, tidak ada yang bisa kami lakukan. Hal-hal seperti ini memang terjadi. Kami mendoakan yang terbaik untuknya. Dia mendukung kami dari rumah dan kami akan berusaha memberikan segalanya."
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"Air mata mulai mengalir"
Meskipun beberapa laporan menyebutkan bahwa cedera tersebut terjadi saat sesi latihan individu tambahan, Nagelsmann mengklarifikasi bahwa hal itu terjadi selama sesi latihan tim. Pelatih tersebut mencatat bahwa pemain berusia 18 tahun itu "menangis" begitu menyadari betapa parahnya situasi tersebut. Nagelsmann menegaskan bahwa pemain sayap Bayern itu kemungkinan besar akan absen selama empat hingga enam minggu.
Diagnosis robekan serat otot merupakan pukulan telak bagi pemain muda tersebut, yang berhasil menembus tim senior setelah musim gemilangnya di Munich. Timnas Jerman telah bertolak ke Amerika Utara, namun Karl terpaksa terbang kembali ke Eropa untuk segera memulai rehabilitasinya, yang secara efektif mengakhiri musim panasnya sebelum sempat dimulai.
Pernyataan yang penuh emosi dari bintang muda Bayern
Melalui media sosial untuk mengungkapkan rasa kecewanya, remaja itu tak menyembunyikan rasa sedihnya. Setelah berhasil menembus skema Nagelsmann berkat musim debutnya yang gemilang, kegagalan tampil di panggung terbesar dunia di tahap akhir terbukti sulit diterima oleh penyerang serba bisa ini.
"Aku bahkan tidak tahu harus mulai dari mana," kata sang pemain muda di Instagram. "Aku telah melakukan segala yang bisa kulakukan agar bisa tampil di Piala Dunia. Sayangnya, cedera sering kali datang di saat yang paling tidak tepat. Aku mendoakan yang terbaik untuk timku dan akan mendukung mereka setiap saat. Aku akan kembali lebih kuat, aku janji. Terima kasih atas pesan-pesan yang luar biasa! Semoga sukses, @dfb_team!"
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Ouedraogo dipanggil sebagai pemain pengganti darurat
Menanggapi kekosongan dalam skuad beranggotakan 26 orangnya, Nagelsmann segera memanggil Assan Ouedraogo, pemain berbakat berusia 20 tahun dari RB Leipzig. Pemain muda asal Leipzig ini telah menunjukkan performa yang mengesankan selama pemusatan latihan sebelumnya dan kini akan bergabung dengan skuad di Amerika Serikat saat mereka bersiap menghadapi laga-laga Grup E melawan Curacao, Pantai Gading, dan Ekuador.