Saat berbicara di zona campuran setelah kemenangan Jerman 2-1 atas Amerika Serikat, bintang Stuttgart Undav menceritakan secara langsung momen ketika Karl terjatuh. Cedera itu terjadi pada tahap akhir persiapan tim, yang membayangi apa yang seharusnya menjadi pertandingan pemanasan terakhir.

"Itu terjadi saat melakukan tendangan - pada aksi terakhir sesi latihan terakhir," jelas Undav kepada Sky Sport. "Ketika dia kemudian menyentuh bagian itu, kami menyadari 'oke, ada yang tidak beres di sana.' Ketika kami mengetahui hasilnya, tentu saja kami sangat prihatin dengan anak itu."

"Dia pemain yang hebat, dia telah memberikan segalanya dan memiliki masa depan yang cerah di depannya. Dia pasti sangat ingin ikut serta dalam turnamen besar ini, tapi sayangnya, tidak ada yang bisa kami lakukan. Hal-hal seperti ini memang terjadi. Kami mendoakan yang terbaik untuknya. Dia mendukung kami dari rumah dan kami akan berusaha memberikan segalanya."