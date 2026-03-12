Bencana bagi FC Bayern? UEFA tampaknya telah mengambil keputusan terkait Joshua Kimmich dan Michael Olise

Sementara Olise tetap pendiam seperti biasa setelah pertandingan, Kimmich setidaknya memberikan penjelasan yang tampaknya dapat dimengerti oleh UEFA terkait kartu kuningnya. Dalam semua wawancara TV dan zona campuran, ia menyatakan bahwa ia tidak memiliki opsi umpan saat melakukan tendangan bebas di wilayahnya sendiri dan tidak ingin bermain di bawah tekanan lawan. Selain itu, ia sebenarnya kesal dengan peringatan tersebut karena ia adalah tipe pemain yang ingin "memainkan setiap pertandingan".

Mantan wasit top Manuel Gräfe baru-baru ini mengungkapkan keraguannya terhadap pernyataan ini di portal media sosial X. Meskipun penjelasan Kimmich tentang situasi yang membuatnya mendapat kartu kuning adalah "upaya yang baik", hal itu tidak akan bertahan dalam pemeriksaan UEFA. "UEFA akan melihat rekaman dan menyimpulkan bahwa bola dapat dimainkan dengan baik pada awalnya (Tah tidak terkawal)," lanjut Gräfe.

Kimmich "juga bisa melakukan tendangan jarak jauh dan karena Bayern biasanya bermain sangat ketat di area penalti mereka sendiri dan lebih menekan, argumen tersebut mungkin tidak akan meyakinkan," kata Gräfe. Yang memperburuk keadaan adalah skor 6-0, di mana tidak ada alasan untuk mengulur waktu, sehingga "segala sesuatu selain penyelidikan dan skorsing akan mengejutkan".