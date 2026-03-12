Joshua Kimmich dan Michael Olise tidak akan dikenakan sanksi larangan bermain yang lebih lama oleh UEFA, yang dapat mempengaruhi pertandingan leg pertama perempat final Liga Champions. Hal ini dilaporkan secara bersamaan oleh Sport 1 dan L'Equipe.
Diterjemahkan oleh
Bencana bagi FC Bayern? UEFA tampaknya telah mengambil keputusan terkait Joshua Kimmich dan Michael Olise
Dengan demikian, tidak akan ada penyelidikan lebih lanjut terhadap kedua pemain kunci FC Bayern setelah insiden pada leg pertama babak 16 besar melawan Atalanta Bergamo (6:1). Sanksi larangan bermain melebihi batas reguler untuk kartu kuning ketiga dalam kompetisi saat ini pun tidak akan diberlakukan.
Meskipun UEFA telah meninjau insiden tersebut, namun tidak ditemukan pelanggaran serius dari kedua pemain. Kimmich dan Olise hanya akan absen dalam pertandingan leg kedua melawan Bergamo pada Rabu mendatang.Dengan skor 6:0, kedua pemain tersebut dengan sengaja mendapatkan kartu kuning ketiga mereka dalam 15 menit terakhir karena mengulur waktu saat melakukan tendangan bebas. Mereka ingin menghindari skorsing untuk kemungkinan pertandingan perempat final melawan Real Madrid atau Manchester City.
- AFP
Kimmich kesal karena kartu kuning - Gräfe memprediksi skorsing
Sementara Olise tetap pendiam seperti biasa setelah pertandingan, Kimmich setidaknya memberikan penjelasan yang tampaknya dapat dimengerti oleh UEFA terkait kartu kuningnya. Dalam semua wawancara TV dan zona campuran, ia menyatakan bahwa ia tidak memiliki opsi umpan saat melakukan tendangan bebas di wilayahnya sendiri dan tidak ingin bermain di bawah tekanan lawan. Selain itu, ia sebenarnya kesal dengan peringatan tersebut karena ia adalah tipe pemain yang ingin "memainkan setiap pertandingan".
Mantan wasit top Manuel Gräfe baru-baru ini mengungkapkan keraguannya terhadap pernyataan ini di portal media sosial X. Meskipun penjelasan Kimmich tentang situasi yang membuatnya mendapat kartu kuning adalah "upaya yang baik", hal itu tidak akan bertahan dalam pemeriksaan UEFA. "UEFA akan melihat rekaman dan menyimpulkan bahwa bola dapat dimainkan dengan baik pada awalnya (Tah tidak terkawal)," lanjut Gräfe.
Kimmich "juga bisa melakukan tendangan jarak jauh dan karena Bayern biasanya bermain sangat ketat di area penalti mereka sendiri dan lebih menekan, argumen tersebut mungkin tidak akan meyakinkan," kata Gräfe. Yang memperburuk keadaan adalah skor 6-0, di mana tidak ada alasan untuk mengulur waktu, sehingga "segala sesuatu selain penyelidikan dan skorsing akan mengejutkan".
- Getty Images
Sergio Ramos menciptakan preseden di Real Madrid dan menjadi bahan olok-olok.
Namun, hal itu tampaknya tidak akan terjadi, meskipun ada preseden dari tahun 2019. Saat itu, Sergio Ramos yang bermain untuk Real Madrid sengaja mendapatkan kartu kuning dalam kemenangan 2-1 di leg pertama babak 16 besar melawan Ajax Amsterdam dan secara terbuka mengakuinya.
"Bukan berarti saya meremehkan lawan, tetapi terkadang Anda harus membuat keputusan seperti itu dan itulah yang saya lakukan," kata Ramos setelah pertandingan dan akibatnya dia tidak hanya diskors untuk pertandingan leg kedua, tetapi juga untuk kemungkinan pertandingan leg pertama perempat final. Namun, hal itu tidak terjadi. Ajax menghancurkan Los Blancos dengan skor 4-1 di leg kedua dan Ramos menjadi bahan olok-olok karena kartu kuning yang dia provokasi.