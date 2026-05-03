Bencana bagi Cristiano Ronaldo saat Al-Nassr menelan kekalahan mengejutkan di kandang Al-Qadsiah & memberi Al-Hilal harapan baru dalam perebutan gelar Liga Pro Saudi
Al-Nassr terkejut saat Al-Qadsiah mencetak gol lebih dulu
Dalam pertandingan yang semula diprediksi hanya menjadi rintangan biasa dalam perjalanan mereka menuju gelar juara, Al-Nassr justru terkejut pada putaran ke-31 Liga Pro Saudi. Tuan rumah, Al-Qadsiah, menolak mengikuti skenario yang diharapkan dan berhasil memimpin pada menit ke-24 ketika Mohammed Abu Al-Shamat bereaksi paling cepat untuk mencetak gol, membalas awal permainan yang penuh energi dari timnya.
Ronaldo berusaha membawa timnya kembali ke dalam pertandingan hampir seketika, melepaskan tendangan melengkung khasnya yang sepertinya akan mengarah ke sudut atas gawang. Namun, keberuntungan tidak berpihak pada legenda Portugal itu karena bola membentur mistar gawang, membuat kapten Al-Nassr itu frustrasi saat tim tamu berjuang keras untuk menemukan ritme mereka di babak pertama yang sulit.
Felix membalas, namun masalah pertahanan tetap berlanjut
Gol penyama kedudukan akhirnya tercipta hanya dua menit setelah peluang emas Ronaldo yang meleset. João Félix dengan cermat memanfaatkan kelengahan di lini belakang Al-Qadsiah. Setelah menerima umpan akurat dari Marcelo Brozovic, mantan pemain Barcelona itu mencetak gol ke-23-nya musim ini di semua kompetisi.
Meskipun Felix memberikan kelegaan sesaat, tim asuhan Jorge Jesus tetap rapuh di lini pertahanan. Lini belakang berulang kali diekspos, dan Musab Al Juwayr mengembalikan keunggulan Al-Qadsiah pada menit ke-55. Harapan untuk membalikkan keadaan di akhir pertandingan pun sirna pada menit ke-78 ketika Julián Quiñones memanfaatkan kesalahan pertahanan lainnya untuk mengubah skor menjadi 3-1 dan memastikan kemenangan bagi tuan rumah.
Masih ada yang belum tuntas saat rentetan kemenangan berakhir
Saat peluit akhir dibunyikan, Jesus tampak kesal di pinggir lapangan. Kekalahan ini terasa sangat pahit karena mengakhiri rentetan 20 kemenangan beruntun yang luar biasa bagi Al-Nassr di semua kompetisi. Apa yang semula tampak seperti perjalanan tak terhentikan menuju trofi Liga Pro Saudi kini terhenti oleh tim yang seharusnya bisa mereka kalahkan dengan mudah.
Meskipun Al-Nassr masih berada di puncak klasemen untuk saat ini, aura tak terkalahkan yang telah menyelimuti skuad sejak awal musim semi telah hancur pada saat yang paling tidak tepat.
Al-Hilal membuka jalan menuju trofi
Dampaknya terhadap klasemen liga sangat signifikan. Al-Nassr saat ini unggul lima poin atas Al-Hilal, namun mantan klub Jesus masih memiliki satu pertandingan yang belum dimainkan. Dengan kedua raksasa tersebut dijadwalkan untuk saling berhadapan dalam pertandingan yang berpotensi menentukan gelar juara pada 12 Mei, Al-Hilal kini secara efektif mengendalikan nasib mereka sendiri; jika mereka memenangkan sisa pertandingan mereka, mereka akan dinobatkan sebagai juara. Sebelum pertarungan yang sangat dinantikan itu, Al-Nassr harus menata kembali barisan mereka untuk menghadapi Al Shabab pada 7 Mei, dengan menyadari bahwa mereka tidak boleh lagi melakukan kesalahan dalam perebutan gelar yang menegangkan ini.