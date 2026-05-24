Bencana bagi Alisha Lehmann! Leicester Women terdegradasi dari WSL setelah kekalahan menyakitkan di babak play-off melawan Charlton

Meskipun jarang diturunkan, Lehmann berhasil meraih prestasi gemilang dalam ajang penghargaan akhir musim klub tersebut, dengan menyapu bersih dua gelar, yakni Gol Terbaik Musim Ini dan Pemain Pilihan Penggemar Musim Ini. Pemain internasional Swiss ini hanya bermain selama 502 menit di lapangan, dengan The Foxes kalah di setiap pertandingan yang ia ikuti. Namun, profil globalnya yang sangat besar dan basis penggemar setia yang mencapai lebih dari 15 juta pengikut di Instagram tak diragukan lagi memengaruhi hasil pemungutan suara publik. Pemungutan suara internal para pemain, yang dimenangkan oleh Shannon O'Brien, menyoroti kontras yang mencolok antara penilaian di ruang ganti dan popularitas di dunia maya.