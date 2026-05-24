Bencana bagi Alisha Lehmann! Leicester Women terdegradasi dari WSL setelah kekalahan menyakitkan di babak play-off melawan Charlton
Kekecewaan di Valley bagi The Foxes
Setelah 120 menit pertandingan yang melelahkan dan tanpa gol di tengah cuaca yang sangat panas, The Foxes kalah 2-1 melalui adu penalti dari Charlton dalam laga play-off yang krusial. Meskipun kiper Katie Keane berhasil menahan dua tendangan penalti, Leicester gagal mencetak gol dari empat dari lima upaya mereka, dengan hanya Olivia McLoughlin yang berhasil mencetak gol. Hasil adu penalti yang memilukan ini mengakhiri masa lima tahun klub di divisi teratas, yang berarti Charlton akan menggantikan posisi mereka di Liga Super Wanita musim depan, sementara Leicester turun ke WSL2.
Harus bermain tanpa penyerang andalan mereka yang cedera
Kekalahan telak tersebut semakin diperparah oleh absennya penyerang andalan Lehmann, yang tidak masuk dalam skuad pertandingan akibat cedera. Tanpa kehadirannya di lapangan, tim tamu kesulitan mencetak gol selama waktu normal, meski Ashleigh Neville dan Rachel Williams telah dimasukkan ke dalam lapangan. Absennya Lehmann menandai masa-masa yang mengecewakan bagi sang penyerang, yang bergabung pada Januari setelah masa peminjamannya di Como dengan sambutan meriah. Ia hanya tampil dalam sembilan pertandingan dan mencetak satu gol selama musim domestik yang suram, yang berakhir dengan Leicester finis di posisi terbawah klasemen WSL.
Sebuah penghargaan yang kontroversial meskipun dampaknya terbatas
Meskipun jarang diturunkan, Lehmann berhasil meraih prestasi gemilang dalam ajang penghargaan akhir musim klub tersebut, dengan menyapu bersih dua gelar, yakni Gol Terbaik Musim Ini dan Pemain Pilihan Penggemar Musim Ini. Pemain internasional Swiss ini hanya bermain selama 502 menit di lapangan, dengan The Foxes kalah di setiap pertandingan yang ia ikuti. Namun, profil globalnya yang sangat besar dan basis penggemar setia yang mencapai lebih dari 15 juta pengikut di Instagram tak diragukan lagi memengaruhi hasil pemungutan suara publik. Pemungutan suara internal para pemain, yang dimenangkan oleh Shannon O'Brien, menyoroti kontras yang mencolok antara penilaian di ruang ganti dan popularitas di dunia maya.
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi The Foxes?
Ke depan, Leicester harus menghadapi proyek rekonstruksi besar-besaran saat mereka bersiap menghadapi kompetisi di divisi kedua untuk pertama kalinya sejak 2021. Degradasi ini menimbulkan keraguan serius mengenai masa depan jangka panjang Lehmann di Midlands. Ikon sepak bola dunia ini kini harus memutuskan apakah akan tetap bertahan dan berjuang untuk promosi atau mencari peluang pindah ke klub lain di kasta tertinggi.