"Benar-benar penembak terbaik di Eropa!" Bintang NBA Dennis Schröder memuji pahlawan bola basket Jerman itu setelah meraih penghargaan bergengsi

"Penghargaan ini sungguh istimewa dan sangat berarti bagi saya," kata Obst menanggapi pencapaian bersejarah ini, sebagai orang Jerman pertama yang memenangkan trofi MVP dalam lebih dari 20 tahun. Di dalam arena Ludwigsburg, rekan-rekan setimnya pun memberikan ucapan selamat kepada pemain berusia 29 tahun itu. Nenek dan kakek Obst pun tampil di layar video.

"Video ucapan selamat mereka dengan pesan tersebut benar-benar menyentuh hati saya," kata Obst. Di tengah kegembiraan itu, ia pun mengalihkan pandangannya ke babak playoff perebutan gelar juara Jerman yang akan dimulai pada 16 Mei. Bagaimanapun, kakek-neneknya masih bisa memberinya kebahagiaan sekali lagi. "Saat ini yang terpenting adalah kami bisa memenangkan satu gelar lagi tahun ini. Jika kami berhasil, semua orang akan diundang oleh Nenek dan Kakek untuk menikmati kue rhubarb."

Sementara itu, Obst akan menerima trofi MVP-nya sebelum pertandingan terakhir babak penyisihan melawan EWE Baskets Oldenburg pada Minggu mendatang (pukul 16.30/Dyn).