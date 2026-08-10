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'Benar-benar pencurian!' - John Obi Mikel memuji langkah jitu Manchester United merekrut Youri Tielemans seharga £35 juta
Manchester United perkuat lini tengah
United terus aktif membentuk ulang skuad mereka di bawah kepemimpinan Carrick menjelang kampanye Premier League yang baru. Manchester United telah berhasil mendatangkan Andrey Santos dari Chelsea dengan nilai £48 juta dan memboyong Tielemans dari Villa seharga £35 juta untuk memperkuat lini tengah mereka, sekaligus mengamankan kiper Karl Darlow dan tiga pemain muda untuk akademi klub. Di tengah bursa transfer yang didominasi biaya fantastis untuk gelandang Premier League papan atas lainnya, perekrutan Tielemans dipuji sebagai salah satu langkah paling cerdik pada musim panas ini.
- Getty Images Sport
Pundit puji transfer murah meriah
Mantan gelandang Chelsea Obi Mikel menilai kesepakatan Manchester United untuk merekrut Tielemans sebagai pembelian gelandang terbaik musim panas ini dengan harga yang luar biasa murah.
Berbicara di The Obi One Podcast, Mikel melontarkan pujian besar atas keberhasilan United mendapatkan sang pemain, dengan mengatakan: "Bagi saya, itu Youri Tielemans. Sejujurnya, bagaimana bisa Manchester United mendapatkannya dengan £35 juta? Itu benar-benar harga curian. Saya melihatnya sebelum dan selama Piala Dunia, dan Anda bisa melihat bahwa ini adalah seorang pemain."
Mikel kemudian membahas lebih dalam fleksibilitas taktis yang diberikan pemain internasional Belgia itu: "Jelas, kita semua tahu bagaimana Tielemans bermain, dia bisa bermain sebagai nomor enam, nomor delapan, atau nomor 10 dan ketika Anda punya pemain yang bisa bermain di mana saja, itu memberi Anda variasi untuk mengubah cara Anda ingin bermain. Tielemans adalah sosok itu. Dia mencetak gol, berbahaya dalam situasi bola mati, luar biasa saat menguasai bola, dan dia jarang kehilangannya.
"Satu-satunya hal yang bisa dikatakan orang adalah dia bukan yang tercepat, tetapi dia membaca permainan dengan sangat baik. Dia sangat cerdas dengan dan tanpa bola. Ketika saya melihat semua gelandang yang pindah ke klub berbeda [musim panas ini], yang terbaik adalah Tielemans."
Profil progresif menuai pujian
Apresiasi serupa juga disampaikan mantan bek Tottenham Hotspur Toby Alderweireld, yang meyakini aset utama Tielemans adalah keberaniannya mengambil risiko dan memainkan umpan progresif ke depan.
Dalam wawancara dengan Hajper, Alderweireld mengulas kualitas spesifik yang dibutuhkan di klub sebesar United: "Masalah sepakbola modern adalah terkadang kita terlalu melihat statistik seperti assist dan gol. Tentu saja, Youri Tielemans menciptakan assist dan mencetak gol, serta bisa melepaskan tembakan dari luar kotak penalti dan mencetak gol dari tendangan bebas, tetapi dia jauh lebih dari itu.
"Tielemans adalah pemain penghubung, dan Anda harus melihatnya untuk memahami mengapa dia begitu penting bagi tim-timnya, bukan hanya melihat statistiknya, karena dia selalu berusaha memainkan bola ke depan. Ada beberapa gelandang yang memiliki tingkat keberhasilan umpan 98% tetapi mereka selalu memainkan bola ke belakang. Tielemans adalah sosok yang berbalik, membuka ruang, dan memainkan bola di antara lini, dan itu sangat penting bagi klub seperti Manchester United yang perlu membongkar pertahanan tim lain."
Alderweireld juga menekankan mentalitas kuat kompatriotnya saat memikul beban ekspektasi tinggi di Old Trafford: "Bahkan ketika dia bermain dalam peran yang lebih dalam, dia memainkannya dengan cara menyerang. Dia selalu berpikir untuk maju. Terkadang dia akan kehilangan bola, tetapi itulah yang terjadi ketika Anda mengambil beberapa risiko dalam pertandingan untuk menciptakan sesuatu, dan saya pikir itu adalah sesuatu yang dibutuhkan United, dan dia memiliki mentalitas untuk berani dan positif di bawah tekanan besar dari seragam itu.
"Dia akan mengerahkan upaya yang sangat besar dan berkata kepada rekan-rekan setimnya, berikan saya bola dan biarkan saya mengubah permainan untuk kalian. Dia akan mengambil tanggung jawab untuk membawa Manchester United melangkah maju."
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Tes pramusim menanti skuad
Setelah bermain imbang 1-1 melawan juara Eropa PSG, United kini masih menyisakan dua laga pramusim melawan Leeds United dan AC Milan. Carrick ditugaskan untuk segera memadukan konfigurasi lini tengah barunya, sementara laporan menyebut mereka masih bisa memburu opsi gelandang ketiga sebelum bursa transfer ditutup. Kesiapan dan kedalaman skuad yang telah dirombak ini akan langsung diuji dalam laga pembuka Premier League tandang melawan Hull City.
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