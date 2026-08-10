Mantan gelandang Chelsea Obi Mikel menilai kesepakatan Manchester United untuk merekrut Tielemans sebagai pembelian gelandang terbaik musim panas ini dengan harga yang luar biasa murah.

Berbicara di The Obi One Podcast, Mikel melontarkan pujian besar atas keberhasilan United mendapatkan sang pemain, dengan mengatakan: "Bagi saya, itu Youri Tielemans. Sejujurnya, bagaimana bisa Manchester United mendapatkannya dengan £35 juta? Itu benar-benar harga curian. Saya melihatnya sebelum dan selama Piala Dunia, dan Anda bisa melihat bahwa ini adalah seorang pemain."

Mikel kemudian membahas lebih dalam fleksibilitas taktis yang diberikan pemain internasional Belgia itu: "Jelas, kita semua tahu bagaimana Tielemans bermain, dia bisa bermain sebagai nomor enam, nomor delapan, atau nomor 10 dan ketika Anda punya pemain yang bisa bermain di mana saja, itu memberi Anda variasi untuk mengubah cara Anda ingin bermain. Tielemans adalah sosok itu. Dia mencetak gol, berbahaya dalam situasi bola mati, luar biasa saat menguasai bola, dan dia jarang kehilangannya.

"Satu-satunya hal yang bisa dikatakan orang adalah dia bukan yang tercepat, tetapi dia membaca permainan dengan sangat baik. Dia sangat cerdas dengan dan tanpa bola. Ketika saya melihat semua gelandang yang pindah ke klub berbeda [musim panas ini], yang terbaik adalah Tielemans."