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"Benar-benar menyenangkan bermain di sana!" - Bukayo Saka bereaksi setelah Inggris menghancurkan Kroasia di Rijeka
Saka cetak dua gol dalam kemenangan dominan Inggris
Bukayo Saka memainkan peran utama saat England mencatat kemenangan meyakinkan 7-0 atas Kroasia di Grup C UEFA Nations League di Rijeka. Winger Arsenal itu mencocor masuk gol keempat England sebelum jeda, lalu memanfaatkan kesalahan lini belakang untuk mencetak gol keduanya pada babak kedua.
Kemenangan ini membawa England mengoleksi enam poin di Grup C, menempati posisi kedua di belakang pemuncak klasemen, Spanyol.
Saka menyoroti mentalitas tanpa ampun skuadnya sejak peluit awal.
- Mark Pain
Winger puji semangat tinggi dan penyelesaian akhir yang klinis
Berbicara setelah peluit akhir dibunyikan, Saka menggambarkan pertandingan itu sebagai laga yang sangat menyenangkan, seraya mencatat bahwa tempo permainan Inggris terbukti terlalu berat bagi tuan rumah. Ia menyoroti bahwa kombinasi pressing tinggi dan penyelesaian akhir yang klinis menjadi pembeda utama.
Pergerakan Saka di sisi kanan secara konsisten membongkar pertahanan Kroasia.
"Itu adalah malam yang luar biasa," kata Saka kepada ITV Sport. "Sejak awal kami langsung tampil, kami bermain dengan energi dan semangat tinggi. Itu spesial dan sangat menyenangkan untuk dijalani. Kami bermain dengan energi dan benar-benar klinis hari ini, jadi itu yang membuat perbedaan."
Penyerang bintang menuntut penutupan yang kuat untuk jeda internasional
Saka menekankan bahwa performa itu mencerminkan semua nilai inti yang telah diperkenalkan Thomas Tuchel ke dalam tim nasional. Ia mendesak rekan-rekan setimnya untuk mempertahankan standar yang sama pada pertandingan berikutnya.
Sang winger menegaskan bahwa Inggris tidak boleh menurunkan intensitas mereka.
"Saya rasa kami menunjukkan rasa lapar, gairah, dan kualitas yang kami miliki," tambah Saka. "Penampilan malam ini adalah perpaduan dari semua hal yang kami cari sebagai tim Inggris. Kami ingin menutup laga dengan kuat pada Selasa malam."
- HANZA MEDIA
Inggris membangun momentum di bawah arahan Tuchel
Saka dan Inggris kini mengalihkan perhatian mereka ke laga hari Selasa saat berupaya mengamankan tiga poin lagi di Grup C. Kemenangan ini menegaskan kekuatan serangan Inggris setelah kemenangan-kemenangan sebelumnya dalam kampanye ini.
Kroasia tetap berada di dasar klasemen grup dengan tiga poin.
Inggris membidik penampilan dominan lainnya pada pertandingan berikutnya.
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