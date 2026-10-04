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Croatia v England - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD3Getty Images Sport
Alvino Hanafi
Diterjemahkan oleh

"Benar-benar menyenangkan bermain di sana!" - Bukayo Saka bereaksi setelah Inggris menghancurkan Kroasia di Rijeka

England
B. Saka
Croatia
Croatia vs England
UEFA Nations League A

Winger Inggris Bukayo Saka mengungkapkan kegembiraannya setelah mencetak dua gol dalam kemenangan Nations League 7-0 yang sensasional atas Kroasia. Penyerang Arsenal itu memuji pendekatan timnya yang berenergi tinggi dan penyelesaian akhir yang klinis dalam kemenangan tandang bersejarah tersebut.

  • Saka cetak dua gol dalam kemenangan dominan Inggris

    Bukayo Saka memainkan peran utama saat England mencatat kemenangan meyakinkan 7-0 atas Kroasia di Grup C UEFA Nations League di Rijeka. Winger Arsenal itu mencocor masuk gol keempat England sebelum jeda, lalu memanfaatkan kesalahan lini belakang untuk mencetak gol keduanya pada babak kedua.

    Kemenangan ini membawa England mengoleksi enam poin di Grup C, menempati posisi kedua di belakang pemuncak klasemen, Spanyol.

    Saka menyoroti mentalitas tanpa ampun skuadnya sejak peluit awal.

  • imago-sport-1084120099.jpgMark Pain

    Winger puji semangat tinggi dan penyelesaian akhir yang klinis

    Berbicara setelah peluit akhir dibunyikan, Saka menggambarkan pertandingan itu sebagai laga yang sangat menyenangkan, seraya mencatat bahwa tempo permainan Inggris terbukti terlalu berat bagi tuan rumah. Ia menyoroti bahwa kombinasi pressing tinggi dan penyelesaian akhir yang klinis menjadi pembeda utama.

    Pergerakan Saka di sisi kanan secara konsisten membongkar pertahanan Kroasia.

    "Itu adalah malam yang luar biasa," kata Saka kepada ITV Sport. "Sejak awal kami langsung tampil, kami bermain dengan energi dan semangat tinggi. Itu spesial dan sangat menyenangkan untuk dijalani. Kami bermain dengan energi dan benar-benar klinis hari ini, jadi itu yang membuat perbedaan."

  • Penyerang bintang menuntut penutupan yang kuat untuk jeda internasional

    Saka menekankan bahwa performa itu mencerminkan semua nilai inti yang telah diperkenalkan Thomas Tuchel ke dalam tim nasional. Ia mendesak rekan-rekan setimnya untuk mempertahankan standar yang sama pada pertandingan berikutnya.

    Sang winger menegaskan bahwa Inggris tidak boleh menurunkan intensitas mereka.

    "Saya rasa kami menunjukkan rasa lapar, gairah, dan kualitas yang kami miliki," tambah Saka. "Penampilan malam ini adalah perpaduan dari semua hal yang kami cari sebagai tim Inggris. Kami ingin menutup laga dengan kuat pada Selasa malam."

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    Inggris membangun momentum di bawah arahan Tuchel

    Saka dan Inggris kini mengalihkan perhatian mereka ke laga hari Selasa saat berupaya mengamankan tiga poin lagi di Grup C. Kemenangan ini menegaskan kekuatan serangan Inggris setelah kemenangan-kemenangan sebelumnya dalam kampanye ini.

    Kroasia tetap berada di dasar klasemen grup dengan tiga poin.

    Inggris membidik penampilan dominan lainnya pada pertandingan berikutnya.

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