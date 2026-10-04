Bukayo Saka memainkan peran utama saat England mencatat kemenangan meyakinkan 7-0 atas Kroasia di Grup C UEFA Nations League di Rijeka. Winger Arsenal itu mencocor masuk gol keempat England sebelum jeda, lalu memanfaatkan kesalahan lini belakang untuk mencetak gol keduanya pada babak kedua.

Kemenangan ini membawa England mengoleksi enam poin di Grup C, menempati posisi kedua di belakang pemuncak klasemen, Spanyol.

Saka menyoroti mentalitas tanpa ampun skuadnya sejak peluit awal.