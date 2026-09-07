Getty Images Sport
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'Benar-benar malas... benar-benar buruk!' - Rodri mengkritik penampilan Valencia dalam percakapan pribadi dengan Cubarsí setelah kemenangan dominan Barcelona di Mestalla
Penilaian jujur sang gelandang tertangkap kamera
Penampilan dominan Barcelona dalam kemenangan 5-0 atas Valencia kemarin, Minggu, pada pekan keempat La Liga diiringi komentar yang sama tajamnya dari jenderal baru lini tengah mereka. Rodri, yang mendapat kesempatan menjadi starter untuk pertama kalinya bersama raksasa Catalan itu, digantikan pada menit ke-62 dan menerima tepuk tangan meriah dari publik Mestalla, sebuah gestur yang biasanya hanya diberikan kepada para pahlawan tim nasional Spanyol.
Namun, begitu ia duduk di bangku cadangan di samping bek remaja Pau Cubarsí, basa-basi pun berakhir. Kamera 'El Día Después' menangkap gelandang veteran itu mengungkapkan ketidakpercayaannya terhadap minimnya kualitas yang diperlihatkan tim tuan rumah.
Dalam percakapan pribadi yang dengan cepat menjadi konsumsi publik, Rodri terlihat mendekat ke arah Cubarsí untuk menyampaikan pandangannya tentang tuan rumah yang sedang terpuruk. "Mereka sangat malas, orang-orang ini, sangat malas. Benar-benar buruk," kata sang gelandang.
Pemain berusia 28 tahun itu tampak benar-benar terkejut melihat betapa kecil perlawanan yang diberikan lawan, terutama mengingat Barcelona sudah lebih dulu unggul meyakinkan 3-0 saat ia meninggalkan lapangan.
- Getty Images Sport
Kejutan atas posisi Valencia di klasemen liga belakangan ini
Percakapan antara dua bintang Barcelona itu berlanjut saat Rodri menggali lebih dalam keterpurukan Valencia saat ini. Ia terdengar meminta penjelasan kepada rekan-rekannya tentang bagaimana performa klub itu pada musim sebelumnya, seolah tak mampu menyelaraskan level mereka saat ini dengan reputasi mereka sebagai kekuatan besar sepak bola Spanyol. "Mereka buruk, mereka buruk. Valencia finis di posisi berapa tahun lalu?" tanyanya.
Kritik Rodri tidak berhenti pada kualitas umum mereka; ia secara khusus menyoroti kegagalan taktis mereka dan minimnya ambisi selama babak kedua pertandingan. Ia mencatat betapa mudahnya Barcelona mengontrol tempo laga tanpa menghadapi serangan balik atau tekanan berarti. "Hei, mereka bahkan belum melewati garis tengah lapangan pada babak kedua," pungkasnya.
Debut dominan untuk pemain internasional Spanyol
Meski komentarnya di bangku cadangan memicu perdebatan, penampilan Rodri di lapangan tidak kalah luar biasa. Beroperasi di jantung lini tengah Hansi Flick, ia mengatur permainan dengan ketenangan dan presisi yang membuatnya menjadi salah satu yang terbaik di dunia. Terlepas dari kontroversi seputar sebuah tekel tertentu di kotak penalti, ia tetap menjadi titik fokus permainan transisi Barcelona.
Flick penuh pujian untuk rekrutan barunya itu setelah peluit akhir, seraya menyoroti dampak instannya pada tim. "Semua yang dilakukan Rodri masuk akal. Ini menarik. Bukan hanya di lapangan, tetapi juga di ruang ganti.
- Getty Images Sport
Kontroversi di tengah penampilan kelas dunia
Namun, sore itu tidak sepenuhnya tanpa noda bagi mantan pemain Manchester City tersebut. Meski ia mendominasi duel di lini tengah, satu momen bertahan tertentu kemudian menjadi sorotan tajam para analis perwasitan. Muncul gambar-gambar yang memperlihatkan benturan fisik antara gelandang itu dan penyerang Valencia, Arnaut Danjuma.
Menganalisis insiden tersebut, para ahli menyatakan bahwa pemain Spanyol itu menerjang ke arah sang penyerang sebelum ia melepaskan tembakan, yang membuat sebagian pihak berpendapat bahwa keputusan yang seharusnya diambil adalah memberikan penalti sekaligus kartu merah kepada Rodri, meski wasit pada hari itu tidak melihat alasan untuk campur tangan.
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