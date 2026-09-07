Penampilan dominan Barcelona dalam kemenangan 5-0 atas Valencia kemarin, Minggu, pada pekan keempat La Liga diiringi komentar yang sama tajamnya dari jenderal baru lini tengah mereka. Rodri, yang mendapat kesempatan menjadi starter untuk pertama kalinya bersama raksasa Catalan itu, digantikan pada menit ke-62 dan menerima tepuk tangan meriah dari publik Mestalla, sebuah gestur yang biasanya hanya diberikan kepada para pahlawan tim nasional Spanyol.

Namun, begitu ia duduk di bangku cadangan di samping bek remaja Pau Cubarsí, basa-basi pun berakhir. Kamera 'El Día Después' menangkap gelandang veteran itu mengungkapkan ketidakpercayaannya terhadap minimnya kualitas yang diperlihatkan tim tuan rumah.

Dalam percakapan pribadi yang dengan cepat menjadi konsumsi publik, Rodri terlihat mendekat ke arah Cubarsí untuk menyampaikan pandangannya tentang tuan rumah yang sedang terpuruk. "Mereka sangat malas, orang-orang ini, sangat malas. Benar-benar buruk," kata sang gelandang.

Pemain berusia 28 tahun itu tampak benar-benar terkejut melihat betapa kecil perlawanan yang diberikan lawan, terutama mengingat Barcelona sudah lebih dulu unggul meyakinkan 3-0 saat ia meninggalkan lapangan.



