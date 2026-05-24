"Benar-benar konyol!" - Penundaan di babak kedua laga Tottenham vs Everton membuat Gary Neville 'marah besar'

Saat bertugas sebagai komentator pendamping untuk Sky Sports, Neville langsung mengungkapkan rasa frustrasinya yang mendalam terkait ketidaksinkronan antara kedua pertandingan penting tersebut. Mantan bek Manchester United itu tak bisa menyembunyikan kemarahannya karena wasit Michael Oliver terpaksa menghentikan jalannya pertandingan akibat masalah teknis VAR yang sedang berlangsung. Neville dengan tegas menyatakan: "Kenapa mereka memulai pertandingan di sana kalau memang sedang disinkronkan? Menurut saya, pertandingan sepak bola tidak seharusnya dihentikan karena hal ini. Ini tidak bisa diterima, saya mengerti bahwa ada masalah teknis. Para penggemar mencemooh, dan memang seharusnya begitu. Saya sangat marah dengan hal ini, bukan hanya karena ini adalah pertandingan terakhir musim ini, tetapi juga demi integritas olahraga."