"Benar-benar konyol!" - Penundaan di babak kedua laga Tottenham vs Everton membuat Gary Neville 'marah besar'
Babak kedua dimulai dengan terlambat
Hari terakhir musim Liga Premier berubah menjadi kekacauan akibat masalah pada peralatan VAR yang menunda dimulainya kembali pertandingan krusial Tottenham Hotspur melawan Everton. Penundaan tersebut membuat pertandingan tersebut tidak dapat dimulai kembali bersamaan dengan laga West Ham melawan Leeds United. Tottenham Hotspur, yang sempat memimpin di babak pertama lewat gol Joao Palhinha, sedang berjuang untuk mempertahankan status mereka di kasta tertinggi. Kegagalan dalam menyinkronkan waktu dimulainya babak kedua pada sore hari Minggu yang sangat menentukan itu langsung menuai kritik tajam.
Neville mengungkapkan kemarahannya
Saat bertugas sebagai komentator pendamping untuk Sky Sports, Neville langsung mengungkapkan rasa frustrasinya yang mendalam terkait ketidaksinkronan antara kedua pertandingan penting tersebut. Mantan bek Manchester United itu tak bisa menyembunyikan kemarahannya karena wasit Michael Oliver terpaksa menghentikan jalannya pertandingan akibat masalah teknis VAR yang sedang berlangsung. Neville dengan tegas menyatakan: "Kenapa mereka memulai pertandingan di sana kalau memang sedang disinkronkan? Menurut saya, pertandingan sepak bola tidak seharusnya dihentikan karena hal ini. Ini tidak bisa diterima, saya mengerti bahwa ada masalah teknis. Para penggemar mencemooh, dan memang seharusnya begitu. Saya sangat marah dengan hal ini, bukan hanya karena ini adalah pertandingan terakhir musim ini, tetapi juga demi integritas olahraga."
Akhir yang mendebarkan dalam pertarungan menghindari degradasi
Penundaan kick-off tersebut menciptakan akhir pertandingan yang aneh. West Ham menang telak 3-0 atas Leeds, dengan gol-gol yang dicetak oleh Valentin Castellanos, Jarrod Bowen, dan Callum Wilson. Namun, pertandingan mereka berakhir sebelum waktu normal di London usai. Akibat penundaan tersebut, wasit menambahkan sembilan menit waktu tambahan untuk Tottenham, yang dimulai setelah peluit akhir dibunyikan untuk The Hammers. Hal ini membuat West Ham tertahan di 39 poin, menunggu tanpa daya saat Spurs mempertahankan keunggulan 1-0. Neville menambahkan: "Ada unsur untuk selalu memulai pertandingan secara bersamaan ketika Anda sedang berjuang untuk sesuatu. Ini benar-benar konyol, hari ini cuacanya hangat, tetapi bisa saja ini musim dingin dengan suhu -2 derajat dan para pemain harus berjalan-jalan. Ini tidak cukup baik."
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Tottenham berhasil mempertahankan keunggulan tipisnya atas Everton untuk memastikan kelangsungan mereka di Liga Premier dengan 41 poin, yang berarti West Ham harus menelan pil pahit degradasi meskipun meraih kemenangan telak. The Hammers harus menata kembali tim mereka selama musim panas untuk bersiap menghadapi Championship, sementara Spurs akan berupaya keras membangun kembali skuad mereka di bawah asuhan Roberto De Zerbi guna menghindari musim yang kembali berantakan.