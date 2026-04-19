‘Benar-benar kacau’ - Mengapa pencarian manajer baru di Liverpool mungkin tidak akan berjalan mulus, seiring munculnya nama baru yang masuk dalam daftar calon pengganti Arne Slot
Alonso atau Iraola yang akan menduduki kursi kepelatihan di Anfield?
Situasi kepelatihan di Liverpool tetap menjadi bahan spekulasi yang hangat menjelang akhir musim. Sementara Slot terus menghadapi tekanan terkait masa depannya, nama-nama calon penggantinya menjadi bahan perbincangan di kalangan mantan pemain dan pakar sepak bola. Meskipun Xabi Alonso menjadi pilihan favorit bagi banyak pendukung, Nicol berpendapat bahwa keputusan yang harus diambil FSG mungkin tidak sesederhana yang dibayangkan sebelumnya. Saat berbicara di ESPN FC, Nicol diminta untuk memilih antara Slot, Alonso, dan Iraola dari Bournemouth. Meskipun pada akhirnya ia memilih mantan favorit Anfield, ia mengakui bahwa Iraola telah masuk ke dalam pertimbangannya. "Saya suka Iraola. Saya suka cara Bournemouth bermain di bawah asuhannya," kata Nicol, menyoroti kinerja mengesankan manajer asal Basque itu di pantai selatan.
Kekhawatiran terkait rekor Alonso di Real Madrid
Keraguan Nicol terkait Alonso bermula dari penampilannya baru-baru ini di Santiago Bernabeu, yang dijelaskan mantan bek tersebut dengan nada blak-blakan. "Dalam keadaan normal, saya pasti akan memilih Alonso. Tapi dia benar-benar gagal total di Real Madrid dan hal itu harus dipertimbangkan," jelas Nicol.
Terlepas dari kekhawatiran ini, Nicol mengakui daya tarik yang kuat untuk membawa Alonso kembali ke klub tempat dia memenangkan Liga Champions. Dia menambahkan: "Namun, saya tidak berpikir bahwa FSG, jika Arne Slot tidak akan ada di sana pada awal musim, saya tidak melihat bagaimana FSG tidak akan memilih Alonso. Jadi, saya rasa pada akhirnya saya akan memilih Alonso."
Kebangkitan Andoni Iraola
Iraola telah menjadi salah satu pelatih paling dihormati di Liga Premier, yang baru-baru ini membawa Bournemouth meraih dua kemenangan tandang berturut-turut atas Newcastle dan Arsenal. Dengan The Cherries yang secara mengejutkan hanya terpaut empat poin dari zona Liga Champions dengan lima pertandingan tersisa, reputasinya sebagai manajer kini berada di puncak. Gaya sepak bola menyerangnya telah menarik banyak pengagum, termasuk mereka yang memiliki ikatan erat dengan Liverpool.
Hubungan antara Iraola dan Liverpool semakin diperkuat oleh relasinya yang sudah terjalin dengan direktur olahraga Richard Hughes. Mengingat performa Bournemouth yang konsisten di bawah bimbingannya selama tiga tahun terakhir, Nicol yakin Iraola siap untuk naik ke level yang lebih tinggi.
Pentingnya derby Merseyside
Meskipun pencarian manajer baru semakin gencar diberitakan di media, Slot tetap berada di bangku cadangan untuk saat ini. Apakah FSG akan memecat Slot pada musim panas ini masih harus dilihat, dengan banyak laporan yang menyarankan bahwa pria berusia 47 tahun itu masih bisa memimpin tim pada musim depan. Waktu pertandingan melawan Everton asuhan David Moyes tidak bisa lebih krusial lagi. Setelah Jurgen Klopp kalah dalam laga derby terakhirnya, Slot tidak boleh melakukan kesalahan serupa jika ingin menenangkan dewan direksi dan para pendukung.