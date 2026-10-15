AFP
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“Benar-benar gila!”: Pahlawan Real Madrid Carlos Espi ungkap langkah brilian Jose Mourinho yang menginspirasi kemenangan epik setelah bangkit dari ketertinggalan atas Roma di Liga Champions
Malam tak terlupakan di Roma
Real Madrid meraih kemenangan bersejarah 4-3 atas Roma di Liga Champions setelah membalikkan ketertinggalan besar di Stadio Olimpico. Kebangkitan itu menuntut kerja keras luar biasa dari seluruh tim, dan raksasa Spanyol tersebut menolak menyerah di tanah Italia.
Carlos Espi menjadi pemicu kebangkitan luar biasa itu. Masuk pada pengujung babak kedua, penyerang tersebut mencetak gol kedua Madrid yang krusial, mengubah momentum sepenuhnya dan membuka jalan menuju kemenangan yang tak terlupakan di kompetisi Eropa.
Meski tertinggal, Real Madrid menunjukkan daya juang luar biasa. Keyakinan seluruh anggota skuad pada akhirnya mampu mengatasi perlawanan tuan rumah, sehingga mereka menuntaskan kebangkitan gemilang pada menit-menit akhir.
- Getty Images Sport
Langkah jitu Mourinho dan reaksi Espi
Seusai peluit akhir, Espi mengungkapkan rasa tak percaya sekaligus kegembiraannya atas hasil tersebut. Ia memuji semangat pantang menyerah di ruang ganti dan menyebut tekad bersama sebagai pendorong utama kemenangan.
"Ini benar-benar gila. Kami ingin berjuang sampai akhir, dan itulah kuncinya. Kami bermain bersama demi kemenangan, dan saya sangat senang," kata Espi kepada situs resmi klub. "Kami ingin memenangi pertandingan dan tidak menyerah. Saya rasa itulah kuncinya. Seiring berjalannya waktu, kami melihat kemenangan sudah dekat, dan pada akhirnya kami berhasil meraihnya."
Penyerang itu juga mengungkap pesan singkat namun penting yang disampaikan Mourinho sebelum ia masuk ke lapangan. Ketika ditanya tentang instruksi taktis dari pelatihnya, Espi mengungkap motivasi sederhana yang menyemangatinya.
Ia mengatakan: "Masuk ke lapangan dan memberikan yang terbaik, karena masih ada 15 menit tersisa. Memberikan yang terbaik, membantu tim dengan cara apa pun, dan selalu mengerahkan segenap tenaga."
Memanfaatkan peluang yang terbatas
Bagi pemain yang berusaha mendapatkan tempat di skuad Real Madrid bertabur bintang, setiap detik di lapangan sangat berharga. Espi hanya mendapat waktu singkat untuk mengubah jalannya laga besar di Eropa, tantangan yang langsung ia sambut.
Mengenang penampilan singkatnya yang menentukan kemenangan, Espi menjelaskan pendekatan sederhananya untuk memberi dampak: "Saya datang ke sini untuk memanfaatkan setiap menit bermain sebaik mungkin dan membantu tim dengan cara apa pun yang saya bisa. Saya mendapat kesempatan untuk turun ke lapangan, dia memberi saya 13 menit, dan saya memanfaatkannya semaksimal mungkin dengan mencetak gol dan memenangkan pertandingan."
- Getty Images Sport
Berupaya mendapatkan peran penting
Penampilan singkat Espi yang sensasional di ibu kota Italia tak diragukan lagi akan memperkuat peluangnya untuk mendapat lebih banyak waktu bermain secara reguler di bawah Mourinho. Dengan tampil menentukan saat Real Madrid paling membutuhkannya, penyerang itu membuktikan betapa berharganya ia sebagai pemain pengganti yang mampu membawa perubahan.
Ke depannya, kemampuan Espi untuk menjalankan tuntutan taktik Mourinho dengan mulus akan membuatnya tetap masuk dalam rencana jangka pendek sang pelatih. Tantangannya kini adalah mengubah penampilan-penampilan eksplosifnya pada akhir laga menjadi peran yang berkelanjutan di klub raksasa Spanyol yang menuntut standar tinggi itu.
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