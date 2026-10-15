Seusai peluit akhir, Espi mengungkapkan rasa tak percaya sekaligus kegembiraannya atas hasil tersebut. Ia memuji semangat pantang menyerah di ruang ganti dan menyebut tekad bersama sebagai pendorong utama kemenangan.

"Ini benar-benar gila. Kami ingin berjuang sampai akhir, dan itulah kuncinya. Kami bermain bersama demi kemenangan, dan saya sangat senang," kata Espi kepada situs resmi klub. "Kami ingin memenangi pertandingan dan tidak menyerah. Saya rasa itulah kuncinya. Seiring berjalannya waktu, kami melihat kemenangan sudah dekat, dan pada akhirnya kami berhasil meraihnya."

Penyerang itu juga mengungkap pesan singkat namun penting yang disampaikan Mourinho sebelum ia masuk ke lapangan. Ketika ditanya tentang instruksi taktis dari pelatihnya, Espi mengungkap motivasi sederhana yang menyemangatinya.

Ia mengatakan: "Masuk ke lapangan dan memberikan yang terbaik, karena masih ada 15 menit tersisa. Memberikan yang terbaik, membantu tim dengan cara apa pun, dan selalu mengerahkan segenap tenaga."



