Meski tanda-tanda awalnya sangat positif, Van Dijk mengakui bahwa membangun kemitraan bek tengah yang solid akan membutuhkan waktu dan kesabaran. Bek asal Belanda itu menekankan pentingnya mendapatkan pengalaman bertanding yang krusial bersama-sama.

"Saya pikir [Jacquet] bermain bagus, sama seperti Ronald," kata Van Dijk, seperti dikutip oleh ESPN. "Ini adalah awal, awal yang bagus, jadi semoga dia bisa terus melangkah. [Anda membangun hubungan] dengan memainkan pertandingan. Saya tidak akan mengatakan itu satu-satunya cara, tetapi pertandingan benar-benar berbeda dibanding latihan.

"Bahasa Inggris Jeremy, saya kira, sedikit lebih baik daripada Ronald, tetapi pada akhirnya kami semua adalah pesepakbola yang cukup bagus. Kami bisa melihat dan merasakan beberapa momen tentang bagaimana bertahan dalam situasi tertentu. Tetapi sangat jelas bahwa Anda perlu membangun koneksi bersama dan itu membutuhkan sedikit waktu. Menurut saya itu benar-benar normal, tetapi semoga kami bisa mewujudkannya secepat mungkin.

"Seperti yang saya katakan, saya pikir [Jacquet] bermain bagus. Saya pikir dia sedikit kelelahan setelahnya, tetapi itu benar-benar normal ketika Anda memainkan 45 menit pertama Anda setelah waktu yang sangat lama. Sekarang itu tergantung pada dia untuk memulihkan diri. Besok pagi kami akan kembali ke lapangan dan kemudian kami fokus menghadapi Newcastle. St James' Park akan selalu menjadi tempat yang sulit."