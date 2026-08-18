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'Benar-benar berbeda!' - Virgil van Dijk mengungkap fakta soal pertahanan Liverpool setelah debut Jeremy Jacquet dan Ronald Araujo
Dua bek tampil impresif di pramusim
Van Dijk memuji rekrutan musim panas Jacquet dan Araujo setelah debut pramusim mereka yang impresif melawan Como. Liverpool meraih kemenangan meyakinkan 2-0. Kedua pemain baru itu tampil selama 45 menit dalam laga pramusim terakhir. Jacquet secara khusus mencuri perhatian dengan mencetak gol kedua Liverpool dalam penampilan pertamanya sejak mengalami dislokasi bahu pada Februari. Araujo, yang bergabung dengan klub Premier League itu dengan status pinjaman semusim dari Barcelona, menggantikan pemain Prancis itu pada babak kedua. Penampilan mereka memberi manajer Andoni Iraola tambahan kekuatan di lini belakang jelang musim baru.
- Getty Images Sport
Membangun kemitraan baru yang solid
Meski tanda-tanda awalnya sangat positif, Van Dijk mengakui bahwa membangun kemitraan bek tengah yang solid akan membutuhkan waktu dan kesabaran. Bek asal Belanda itu menekankan pentingnya mendapatkan pengalaman bertanding yang krusial bersama-sama.
"Saya pikir [Jacquet] bermain bagus, sama seperti Ronald," kata Van Dijk, seperti dikutip oleh ESPN. "Ini adalah awal, awal yang bagus, jadi semoga dia bisa terus melangkah. [Anda membangun hubungan] dengan memainkan pertandingan. Saya tidak akan mengatakan itu satu-satunya cara, tetapi pertandingan benar-benar berbeda dibanding latihan.
"Bahasa Inggris Jeremy, saya kira, sedikit lebih baik daripada Ronald, tetapi pada akhirnya kami semua adalah pesepakbola yang cukup bagus. Kami bisa melihat dan merasakan beberapa momen tentang bagaimana bertahan dalam situasi tertentu. Tetapi sangat jelas bahwa Anda perlu membangun koneksi bersama dan itu membutuhkan sedikit waktu. Menurut saya itu benar-benar normal, tetapi semoga kami bisa mewujudkannya secepat mungkin.
"Seperti yang saya katakan, saya pikir [Jacquet] bermain bagus. Saya pikir dia sedikit kelelahan setelahnya, tetapi itu benar-benar normal ketika Anda memainkan 45 menit pertama Anda setelah waktu yang sangat lama. Sekarang itu tergantung pada dia untuk memulihkan diri. Besok pagi kami akan kembali ke lapangan dan kemudian kami fokus menghadapi Newcastle. St James' Park akan selalu menjadi tempat yang sulit."
Mengelola intensitas dan kebugaran pertandingan
Kemenangan atas Como membuat Liverpool kembali ke jalur kemenangan setelah menelan kekalahan beruntun pada pramusim melawan Leeds United dan Monaco. Iraola sebelumnya mengakui skuadnya kesulitan mempertahankan tingkat kebugaran yang dibutuhkan untuk bermain penuh sepanjang pertandingan.
Van Dijk meyakini kekompakan taktis tim telah meningkat secara signifikan. Ia menilai pressing intens harus dikelola dengan cermat karena para pemain secara alami akan kelelahan selama 90 menit.
"Yang saya lihat, tidak ada tim mana pun di sepakbola dunia yang bisa bermain dengan intensitas penuh selama 90 menit," jelas Van Dijk. "Jelas pada titik tertentu, akan ada momen ketika para pemain, atau kami semua, berada di posisi di mana kami akan sedikit lelah. Lalu, itu tergantung pada kami untuk memastikan bahwa kami tetap kompak dan menemukan momen yang tepat untuk melakukan pressing lagi. Saya rasa kami melakukannya jauh lebih baik dibandingkan pertandingan terakhir.
"Tentu saja semua orang sangat ingin maju, melakukan pressing, dan menjaga intensitas mereka tetap tinggi, tetapi ini adalah permainan tim dan kami membutuhkan semua orang bersama-sama agar bisa melakukan itu. Hal itu terjadi dalam fase-fase sepanjang pertandingan.
- Getty Images Sport
Ujian Newcastle menanti Liverpool
Setelah penampilan yang sukses melawan Como asuhan Cesc Fabregas, Liverpool kini akan mengalihkan fokus penuh mereka ke laga kompetitif. Liverpool akan membuka kampanye Premier League 2026-27 mereka dengan lawatan yang menantang untuk menghadapi Newcastle.
Jacquet akan memanfaatkan beberapa hari ke depan untuk memulihkan diri setelah menjalani 45 menit pertamanya dalam enam bulan. Van Dijk dan sisa skuad akan kembali ke lapangan latihan untuk mematangkan persiapan taktis mereka.
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