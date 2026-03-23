Ben White kembali membela Inggris! Bintang Arsenal ini siap mencatatkan penampilan pertamanya dalam EMPAT TAHUN terakhir saat ia bergabung dengan Harvey Barnes di skuad Three Lions

Status internasional Barnes juga menjadi topik hangat. Mantan bintang Leicester City itu mencatatkan satu-satunya penampilannya bersama Inggris sebagai pemain pengganti pada tahun 2020, saat timnya menang 3-0 atas Wales. Karena itu adalah pertandingan persahabatan, pemain berusia 28 tahun itu masih memenuhi syarat untuk membela Skotlandia, yang telah berusaha merekrutnya dalam beberapa tahun terakhir.

Namun, pelatih Skotlandia Steve Clarke menegaskan pada Februari bahwa Barnes tidak tertarik untuk pindah kesetiaan, dengan mengatakan, "Harvey akan fokus untuk mencoba bermain bagi Inggris" dan bahwa "Tidak ada yang perlu bertanya kepada saya atau Harvey mengenai hal itu lagi".

Barnes kini akan mendapat kesempatan untuk memukau Tuchel dalam pemusatan latihan bulan Maret saat ia berusaha merebut tempat di skuad Piala Dunia. Namun, ia menghadapi persaingan ketat dari para pemain sayap lainnya, seperti Bukayo Saka, Marcus Rashford, Jarrod Bowen, Anthony Gordon, dan Noni Madueke, yang semuanya berharap bisa naik pesawat menuju Amerika Utara.