Getty Images
Diterjemahkan oleh
Ben White kembali membela Inggris! Bintang Arsenal ini siap mencatatkan penampilan pertamanya dalam EMPAT TAHUN terakhir saat ia bergabung dengan Harvey Barnes di skuad Three Lions
White masuk dalam skuad Inggris untuk laga persahabatan bulan Maret
Bek Arsenal, White, dipanggil ke skuad Inggris bersama Barnes, sementara Tuchel terpaksa menunjuk pengganti untuk Eze dan Quansah setelah keduanya mengalami cedera. Kedua pemain baru ini kini akan mendapat kesempatan untuk membuktikan diri demi memperebutkan tempat di skuad Inggris untuk Piala Dunia 2026 di Amerika Utara, dengan Tuchel berencana memberikan kesempatan kepada para pemain cadangan selama dua pertandingan tersebut.
- AFP
Bek Arsenal mengakhiri masa absennya dari tim nasional
Karier White di level internasional terbilang rumit. Ia masuk dalam skuad untuk Euro 2020 dan Piala Dunia 2022, namun tidak pernah turun ke lapangan dalam kedua turnamen tersebut. Pemain berusia 28 tahun itu meninggalkan Qatar karena alasan pribadi, dan mantan manajer Gareth Southgate kemudian mengungkapkan bahwa mantan bintang Brighton itu telah meminta agar namanya tidak dipertimbangkan untuk dipanggil ke tim nasional, di tengah spekulasi yang menyebutkan adanya perselisihan dengan asisten manajer Steve Holland.
Barnes siap memanfaatkan peluang setelah menolak tawaran Skotlandia
Status internasional Barnes juga menjadi topik hangat. Mantan bintang Leicester City itu mencatatkan satu-satunya penampilannya bersama Inggris sebagai pemain pengganti pada tahun 2020, saat timnya menang 3-0 atas Wales. Karena itu adalah pertandingan persahabatan, pemain berusia 28 tahun itu masih memenuhi syarat untuk membela Skotlandia, yang telah berusaha merekrutnya dalam beberapa tahun terakhir.
Namun, pelatih Skotlandia Steve Clarke menegaskan pada Februari bahwa Barnes tidak tertarik untuk pindah kesetiaan, dengan mengatakan, "Harvey akan fokus untuk mencoba bermain bagi Inggris" dan bahwa "Tidak ada yang perlu bertanya kepada saya atau Harvey mengenai hal itu lagi".
Barnes kini akan mendapat kesempatan untuk memukau Tuchel dalam pemusatan latihan bulan Maret saat ia berusaha merebut tempat di skuad Piala Dunia. Namun, ia menghadapi persaingan ketat dari para pemain sayap lainnya, seperti Bukayo Saka, Marcus Rashford, Jarrod Bowen, Anthony Gordon, dan Noni Madueke, yang semuanya berharap bisa naik pesawat menuju Amerika Utara.
- Getty Images Sport
White dipanggil lebih dulu daripada Alexander-Arnold
Salah satu topik utama yang ramai dibicarakan saat Tuchel pertama kali mengumumkan skuadnya untuk bulan Maret adalah tidak dimasukkannya bek kanan Real Madrid, Trent Alexander-Arnold. Mantan bintang Liverpool ini memiliki karier yang kurang konsisten di level internasional dan kembali terlewatkan setelah Quansah mundur, sehingga White justru diberi kesempatan untuk meraih caps pertamanya bersama Inggris dalam empat tahun terakhir.
Pemain berusia 27 tahun itu memposting pesan di akun Instagram-nya setelah bermain dalam kemenangan Los Blancos 3-2 atas Atletico Madrid pada hari Minggu, dengan beberapa orang menyarankan bahwa keterangan foto "Madrid. Dan tidak ada yang lain" adalah sindiran yang ditujukan kepada Tuchel setelah ia tidak dimasukkan dalam skuad.
Bek kanan adalah salah satu posisi paling kompetitif dalam skuad Inggris saat ini, dengan pemain seperti Djed Spence, Quansah, dan kapten Chelsea Reece James semuanya bermain di posisi tersebut dalam jeda internasional baru-baru ini.