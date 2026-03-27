AFP
Ben White DIBUCI oleh para penggemar Inggris saat bek Arsenal itu tampil untuk pertama kalinya bersama Timnas Inggris sejak 2022
Kembalinya Rollercoaster ke Wembley
Dalam sebuah momen yang memecah belah para pendukung setia di Wembley, White disoraki keras oleh para penggemar Inggris saat ia tampil untuk pertama kalinya bersama The Three Lions sejak ia memutuskan untuk mengasingkan diri pada tahun 2022.
Bek berusia 28 tahun itu dimasukkan oleh manajer Thomas Tuchel pada menit ke-69 untuk menggantikan Fikayo Tomori dalam laga persahabatan melawan Uruguay.
Sambutan yang tidak ramah tersebut menjadi pengingat yang jelas akan rasa dendam yang masih tersisa di antara sebagian pendukung terkait keputusan White untuk meninggalkan skuad selama Piala Dunia 2022 di Qatar.
Namun, White hanya membutuhkan 12 menit untuk membungkam para pengkritiknya, mencetak gol dari jarak dekat setelah tendangan sudut Cole Palmer disundul oleh Dominic Calvert-Lewin untuk membawa Inggris memimpin.
Asal-usul pengasingan yang telah berlangsung lama
Kepergian White yang kontroversial dari pemusatan latihan tim nasional empat tahun lalu dilaporkan dipicu oleh perselisihan dengan mantan asisten Gareth Southgate, Steve Holland. Insiden tersebut konon terjadi setelah Holland mempertanyakan minat White terhadap sepak bola di hadapan rekan-rekan setimnya, sambil membandingkan persiapannya dengan bek Manchester City, Kyle Walker.
Pemain Arsenal tersebut, yang sebelumnya mengakui bahwa ia bukan penggemar sepak bola saat tumbuh dewasa dan tidak menonton pertandingan di waktu luangnya, dikabarkan sangat kesal dengan sifat pertukaran pendapat yang terbuka di depan umum tersebut.
Setelah insiden tersebut, ia secara terkenal menjadwalkan pernikahannya dengan Milly Adams pada tahun 2023 selama jendela internasional, menandakan ketidakberniatannya untuk kembali di bawah rezim kepelatihan sebelumnya.
Membela keputusan 'berani' untuk mundur
Sementara para penggemar di Wembley mengungkapkan kekecewaannya, manajer Arsenal Mikel Arteta tetap menjadi pembela setia atas pilihan sang pemain. Arteta sebelumnya menggambarkan keputusan White untuk menarik diri dari seleksi tim nasional sebagai tindakan berani, bukan sebagai kurangnya komitmen terhadap negaranya.
Manajer The Gunners itu menyatakan: "Tentu saja bukan soal itu. Justru sebaliknya, ini tentang menghadapi situasi dan berkata: 'Saya tidak bisa mengatasinya sekarang, dan saya bukan orang yang tepat untuk mewakili negara dalam kondisi seperti ini'. Bagi saya, ini justru sebaliknya. Saya rasa tidak banyak orang yang akan melakukannya."
- Getty Images Sport
Langkah ke depan di bawah kepemimpinan Tuchel
Penunjukan Tuchel membuka peluang bagi rekonsiliasi yang oleh banyak orang dianggap tak akan pernah terjadi. White dipanggil ke skuad saat ini sebagai pengganti mendadak Jarell Quansah yang cedera, mengakhiri periode di mana ia telah menolak beberapa kali panggilan dari Southgate. Berbagai laporan menyebutkan bahwa pembicaraan selama berbulan-bulan antara Tuchel dan sang bek diperlukan untuk memfasilitasi kembalinya sang pemain.
Meskipun awalnya mendapat reaksi negatif dari tribun penonton, staf pelatih Inggris akan merasa termotivasi oleh dampak yang ditimbulkan White dalam pertandingan tersebut. Golnya membantu memecahkan kebuntuan dalam penampilan yang sebelumnya mengecewakan dari The Three Lions, meskipun penalti yang ia biarkan di menit-menit akhir terbukti merugikan.