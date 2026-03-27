Ben White DIBUCI oleh para penggemar Inggris saat bek Arsenal itu tampil untuk pertama kalinya bersama Timnas Inggris sejak 2022

Dalam sebuah momen yang memecah belah para pendukung setia di Wembley, White disoraki keras oleh para penggemar Inggris saat ia tampil untuk pertama kalinya bersama The Three Lions sejak ia memutuskan untuk mengasingkan diri pada tahun 2022.

Bek berusia 28 tahun itu dimasukkan oleh manajer Thomas Tuchel pada menit ke-69 untuk menggantikan Fikayo Tomori dalam laga persahabatan melawan Uruguay.

Sambutan yang tidak ramah tersebut menjadi pengingat yang jelas akan rasa dendam yang masih tersisa di antara sebagian pendukung terkait keputusan White untuk meninggalkan skuad selama Piala Dunia 2022 di Qatar.

Namun, White hanya membutuhkan 12 menit untuk membungkam para pengkritiknya, mencetak gol dari jarak dekat setelah tendangan sudut Cole Palmer disundul oleh Dominic Calvert-Lewin untuk membawa Inggris memimpin.



