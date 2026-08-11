White mampu mencatatkan 30 penampilan di semua kompetisi musim lalu, dan total telah tampil dalam 190 pertandingan untuk Arsenal, tetapi mengalami masalah cedera pada 2025-26 bersama sesama bek sayap Jurrien Timber.

Ketika semua pemain bugar, Arsenal akan lebih memilih dinamisme pemain Belanda ketimbang antusiasme pemain Inggris di sisi kanan lini belakang mereka. Untuk posisi bek tengah, William Saliba dan Gabriel Magalhaes menjadi pilihan utama.

White bisa mengisi posisi di jantung unit pertahanan Arteta, tetapi ia kini menjadi opsi cadangan di beberapa posisi. Dengan itu dalam pikiran, tidak ada jaminan terkait menit bermain reguler.

Pada tahap karier saat ia perlu bermain setiap pekan, bisa jadi pemain internasional Inggris dengan enam caps itu mulai mempertimbangkan pilihannya, dengan satu lagi jendela kesempatan yang akan tetap terbuka hingga 1 September.