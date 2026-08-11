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Ben White diberi saran transfer 'yang sudah di depan pintu' di Arsenal, dengan pemenang gelar Premier League itu didesak legenda Arsenal untuk membuat keputusan 'sulit'
White memberi pelapis di bek kanan dan bek tengah
White mampu mencatatkan 30 penampilan di semua kompetisi musim lalu, dan total telah tampil dalam 190 pertandingan untuk Arsenal, tetapi mengalami masalah cedera pada 2025-26 bersama sesama bek sayap Jurrien Timber.
Ketika semua pemain bugar, Arsenal akan lebih memilih dinamisme pemain Belanda ketimbang antusiasme pemain Inggris di sisi kanan lini belakang mereka. Untuk posisi bek tengah, William Saliba dan Gabriel Magalhaes menjadi pilihan utama.
White bisa mengisi posisi di jantung unit pertahanan Arteta, tetapi ia kini menjadi opsi cadangan di beberapa posisi. Dengan itu dalam pikiran, tidak ada jaminan terkait menit bermain reguler.
Pada tahap karier saat ia perlu bermain setiap pekan, bisa jadi pemain internasional Inggris dengan enam caps itu mulai mempertimbangkan pilihannya, dengan satu lagi jendela kesempatan yang akan tetap terbuka hingga 1 September.
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Apakah White perlu pindah dari Arsenal?
Saat ditanya apakah pindah ke tempat lain akan masuk akal bagi White, yang bergabung dengan Arsenal seharga £50 juta ($67 juta) pada 2021, legenda Arsenal Dixon, yang berbicara bekerja sama dengan BestBettingSites, mengatakan kepada GOAL: “Ya, terkadang label pemain serbabisa itu justru merugikan Anda. Situasi cederanya juga tidak bagus bagi seorang manajer.
“Saya tahu dia sangat disukai di klub. Dia punya pembawaan yang berbeda dibanding pemain lain, tetapi dia anak yang baik dan bagus untuk skuad. Dari sudut pandangnya, kalau saya jadi dia, saya pasti sudah mengetuk pintu sekarang karena saya hanya ingin pergi dan bermain, dan dia tidak akan bermain jika Timber fit.
“Kalau saya, saya akan meminta pergi. Tetapi meninggalkan juara liga itu sulit, dan sekarang ini permainan skuad; dia mungkin berpikir, ‘Saya akan memainkan 15 pertandingan, masuk dari bangku cadangan hampir setiap pekan, dan itu sudah cukup buat saya’. Kalau saya, saya akan meminta pergi, tetapi setiap orang berbeda.”
Kekhawatiran kebugaran atas White dan Timber
Bagian dari masalah bagi Arteta dan juara bertahan Inggris itu adalah baik White maupun Timber tidak bisa diandalkan untuk tetap bugar dalam jangka waktu yang panjang, sehingga menyulitkan penyusunan rencana yang benar-benar pasti.
Dixon, yang memenangi empat gelar liga bersama Arsenal saat masih menjadi pemain, menambahkan: “Anda harus khawatir karena catatan cedera di masa lalu jarang berbohong. Seorang pemain tidak berubah dari terus-menerus mengalami masalah otot kecil menjadi tiba-tiba menjalani tujuh musim tanpa cedera. Tubuh menentukannya.
“Jadi ya, ini tetap menjadi sedikit kerentanan. Arsenal punya opsi serbabisa yang bisa menutup kekosongan, Riccardo Calafiori pernah mengisi peran itu, dan Declan Rice juga bisa bermain di sana jika terpaksa, meski Anda tentu tidak ingin menarik Declan dari lini tengah. Untuk saat ini mereka punya pelapis, tetapi jika Ben White pergi, mereka pasti membutuhkan pengganti.”
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Arsenal ingin menambah pemain sebelum tenggat waktu transfer
Arsenal telah memperkuat lini tengah dan lini serang mereka pada musim panas ini dengan mendatangkan Bruno Guimaraes dan Christos Tzolis. Masih ada potensi pergerakan lebih lanjut di area tersebut, dengan winger Paris Saint-Germain Bradley Barcola disebut-sebut bisa pindah ke Inggris, sementara duo Brasil Gabriel Jesus dan Gabriel Martinelli memunculkan pembicaraan soal kemungkinan hengkang.
Arsenal juga mungkin akan mencari bek kanan lain pada suatu tahap, terutama jika opsi untuk menguangkan White, yang masih terikat kontrak hingga 2028, diambil seiring sosok asal Dorset yang penuh teka-teki itu mencari awal baru dan perubahan suasana di tempat lain.
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