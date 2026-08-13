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Belum selesai! Michael Carrick menuntut dua rekrutan lagi dari Manchester United sebelum tenggat waktu transfer
Carrick membidik tambahan kekuatan di lini belakang dan lini tengah
Manchester United sedang aktif menjajaki pasar untuk mencari bek kiri baru dan seorang gelandang tengah saat mereka memasuki dua pekan terakhir jendela transfer musim panas. Meski klub sudah menginvestasikan £85 juta untuk mendatangkan Andrey Santos dan Youri Tielemans guna memperkuat lini tengah, Carrick meyakini skuad itu masih membutuhkan tambahan perombakan untuk menutup kesenjangan dengan para rival mereka di Premier League.
Menurut The Sun, Carrick berbicara soal kondisi terkini skuadnya dan kebutuhan untuk melakukan aktivitas transfer lebih lanjut, dengan mengatakan: 'Saya pikir secara keseluruhan kami punya keseimbangan yang cukup bagus ketika Anda melihat susunan skuad ini, tetapi ya, tentu saja, kami ingin lebih. Kami ingin lebih, kami harus terus berupaya untuk mendapatkan lebih. Ada satu atau dua area yang ingin kami tingkatkan dan kami merasa ada kemungkinan untuk meningkatkannya.'
- Getty Images Sport
Perburuan bek kiri baru
Manchester United sudah dikaitkan dengan beberapa target untuk mengisi kekosongan di posisi bek kiri, termasuk pembicaraan informal dengan perwakilan bek Newcastle United, Lewis Hall. Namun, Newcastle bergerak cepat untuk meredam pembicaraan soal potensi kepergian sang pemain, sehingga United dipaksa mencari alternatif seperti Myles Lewis-Skelly dari Arsenal, meski valuasinya saat ini dinilai terlalu tinggi.
Carrick tetap bersikeras bahwa klub harus melampaui batas demi memastikan mereka meraih kesuksesan di lapangan, terlepas dari situasi finansial. Ia menambahkan: "Uang ya uang. Saya paham itu. Ini tetap soal sepakbola dan di situlah persaingan berada. Jadi saya pikir ada keseimbangan tanggung jawab dari klub ini untuk, dan apa yang secara alami kami rasakan sebagai sebuah grup juga, adalah mencoba memenangi pertandingan dan meraih kesuksesan. Kami merasa harus berjuang untuk segalanya yang kami ikuti, sambil sedikit memahami, bersikap realistis terhadap bagaimana sejarah belakangan ini juga terlihat, dan itu terjadi dalam periode waktu tertentu."
Tchouameni dan Baleba dalam radar
Dalam hal tambahan di lini tengah, United membidik target tinggi, setelah mengajukan pertanyaan baru untuk bintang Real Madrid Aurelien Tchouameni bulan lalu. Meski kesepakatan untuk pemain Prancis itu akan sangat sulit diwujudkan, hal itu menunjukkan tingkat ambisi yang dimiliki Carrick untuk susunan starter-nya.
Menanggapi kebutuhan akan kepercayaan diri dan kemajuan, Carrick menjelaskan: "Namun sebenarnya kepercayaan diri yang kami ambil dari beberapa bulan terakhir, dan apa yang semacam kami capai di liga. Jadi ada banyak hal yang masuk ke dalam itu, tetapi tentu saja situasinya memang seperti itu juga, entah itu keuangan atau apa pun. Untuk saat ini, kami harus memaksimalkannya, tetapi kami harus terus mendorong, sungguh, dan mendorong segalanya di setiap batas yang kami bisa agar pada dasarnya bisa menang lagi. Dan itulah tantangannya pada akhirnya, entah itu musim ini atau semoga musim berikutnya. Itu harus terjadi, saya bilang itu harus terjadi, kami ingin itu terjadi secepat mungkin, dan itulah yang kami semua targetkan."
- AFP
Manchester United tertinggal dari klub-klub yang belanja besar
Tekanan kini ada pada Manchester United untuk bertindak, karena saat ini mereka menjadi satu-satunya klub dari tradisi 'Big Six' yang belum menghabiskan setidaknya £100 juta untuk satu perekrutan marquee. Para rival semuanya telah melewati ambang itu pada musim panas ini untuk memperkuat skuad mereka, dengan Manchester City mendatangkan Elliot Anderson, Tottenham merekrut Sandro Tonali, dan Chelsea menggelontorkan dana untuk Morgan Rogers.
Manchester United ingin membangun momentum yang tercipta di bawah Carrick musim lalu, setelah mengamankan finis di peringkat ketiga untuk memastikan kembali ke Liga Champions. Manchester United akan berupaya memberi penanda sejak awal saat mereka memulai kampanye Premier League yang baru dengan laga tandang melawan Hull City pada 22 Agustus.
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