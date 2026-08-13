Belum selesai! Michael Carrick menuntut dua rekrutan lagi dari Manchester United sebelum tenggat waktu transfer

Manchester United sedang aktif menjajaki pasar untuk mencari bek kiri baru dan seorang gelandang tengah saat mereka memasuki dua pekan terakhir jendela transfer musim panas. Meski klub sudah menginvestasikan £85 juta untuk mendatangkan Andrey Santos dan Youri Tielemans guna memperkuat lini tengah, Carrick meyakini skuad itu masih membutuhkan tambahan perombakan untuk menutup kesenjangan dengan para rival mereka di Premier League.

Menurut The Sun, Carrick berbicara soal kondisi terkini skuadnya dan kebutuhan untuk melakukan aktivitas transfer lebih lanjut, dengan mengatakan: 'Saya pikir secara keseluruhan kami punya keseimbangan yang cukup bagus ketika Anda melihat susunan skuad ini, tetapi ya, tentu saja, kami ingin lebih. Kami ingin lebih, kami harus terus berupaya untuk mendapatkan lebih. Ada satu atau dua area yang ingin kami tingkatkan dan kami merasa ada kemungkinan untuk meningkatkannya.'