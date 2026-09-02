Getty Images Sport
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Belum selesai! Barcelona menolak menyerah dalam perburuan Julian Alvarez saat raksasa Catalan itu merencanakan pendekatan baru ke Atletico Madrid
Barcelona masih memimpikan Alvarez
Raksasa Catalan itu menghabiskan musim panas dengan mencoba membujuk pemain internasional Argentina tersebut agar meninggalkan Metropolitano. Namun, Atletico Madrid dengan tegas menolak bernegosiasi dengan rival domestik mereka, sehingga Barcelona terpaksa membatalkan rencana mereka untuk saat ini. Alvarez sejak itu berkomitmen untuk tetap berada di ibu kota Spanyol setidaknya hingga bursa transfer Januari.
Dengan kesepakatan pada musim panas tak terwujud, Barcelona beralih ke penyerang Arsenal Gabriel Jesus untuk mengisi kekosongan di lini depan mereka dalam waktu dekat. Namun, kedatangan pemain Brasil itu hanya merupakan solusi jangka pendek, bukan perubahan strategi jangka panjang. Barcelona tetap sangat bertekad untuk mendatangkan Alvarez dan memandangnya sebagai solusi utama untuk memimpin lini serang mereka.
- Getty Images Sport
Dana yang disisihkan untuk proyek lima tahun
Menurut program Spanyol El Larguero, Barcelona sengaja menahan anggaran transfer yang telah mereka sisihkan untuk merekrut penyerang nomor sembilan papan atas. Jurnalis Santi Ovalle menjelaskan bahwa petinggi klub menolak berkompromi terkait target utama mereka, dan memilih menyimpan dana tersebut untuk melakukan upaya baru di masa depan.
"Mereka menyimpan uang yang tadinya akan mereka keluarkan untuk No. 9 top agar bisa mengejarnya lagi," jelas Ovalle. "Barca tidak menginginkan Julian pada bursa transfer ini; mereka menginginkannya untuk proyek lima tahun."
Ovalle juga menyoroti keyakinan penuh klub terhadap pedigree bintang Atletico tersebut. "Mereka yakin, seperti yang sudah kami katakan dalam beberapa hari terakhir, bahwa Julian lebih baik daripada penyerang mana pun. Jadi mereka menyimpan uang yang tadinya akan mereka keluarkan untuk merekrut penyerang baru agar bisa kembali menjajaki pasar transfer."
Sebuah permainan menunggu yang strategis
Keputusan Barcelona untuk beralih ke Jesus sambil menjaga dana transfer utama mereka menegaskan visi yang jelas dari jajaran direksi. Klub itu sama sekali tidak menganggap opsi penyerang tengah alternatif lain di pasar cukup meyakinkan untuk membenarkan pengeluaran finansial besar.
Alih-alih, mereka siap memainkan permainan menunggu dengan sabar. Sikap Atletico yang tidak berkompromi membuat transfer pada musim panas mustahil terjadi, tetapi Barcelona yakin peluang di bursa transfer berikutnya akan terbuka. Dengan tetap menahan pengeluaran, raksasa Catalunya itu berada dalam posisi sempurna untuk bergerak begitu kesepakatan menjadi memungkinkan.
- AFP
Merekrutnya pada Januari atau musim panas 2027?
Alvarez kini akan fokus untuk kembali berintegrasi ke dalam skuad Diego Simeone pada paruh pertama kampanye La Liga. Penyerang Argentina itu harus mempertahankan performa elite dan kebugarannya di Madrid, meski rumor mengenai masa depannya terus bergulir di latar belakang.
Bagi Barcelona, linimasanya sudah dipetakan. Klub tersebut dikabarkan akan menjajaki kemungkinan transfer di tengah musim saat jendela transfer Januari dibuka. Jika kesepakatan pada musim dingin terbukti terlalu sulit diwujudkan, mereka akan melancarkan upaya penuh pada Juni 2027 untuk akhirnya mendapatkan pemain yang mereka incar.
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