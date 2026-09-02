Menurut program Spanyol El Larguero, Barcelona sengaja menahan anggaran transfer yang telah mereka sisihkan untuk merekrut penyerang nomor sembilan papan atas. Jurnalis Santi Ovalle menjelaskan bahwa petinggi klub menolak berkompromi terkait target utama mereka, dan memilih menyimpan dana tersebut untuk melakukan upaya baru di masa depan.

"Mereka menyimpan uang yang tadinya akan mereka keluarkan untuk No. 9 top agar bisa mengejarnya lagi," jelas Ovalle. "Barca tidak menginginkan Julian pada bursa transfer ini; mereka menginginkannya untuk proyek lima tahun."

Ovalle juga menyoroti keyakinan penuh klub terhadap pedigree bintang Atletico tersebut. "Mereka yakin, seperti yang sudah kami katakan dalam beberapa hari terakhir, bahwa Julian lebih baik daripada penyerang mana pun. Jadi mereka menyimpan uang yang tadinya akan mereka keluarkan untuk merekrut penyerang baru agar bisa kembali menjajaki pasar transfer."



