Belum pernah terjadi dalam sejarah klub! Tottenham asuhan Roberto De Zerbi mencapai titik terendah setelah hasil imbang buruk melawan Everton

Berbicara kepada Sky Sports setelah pertandingan, De Zerbi mencoba menjelaskan kurangnya ritme permainan dengan menyoroti keterlambatan kedatangan para pemain dalam latihan pramusim. "Ini bukan momen sulit. Musim lalu adalah momen sulit. Sekarang tidak normal, tetapi ketika Anda memulai terlambat, karena kami baru mulai bekerja dengan Marmoush, Savio, Solanke, dan Maddison dua hari lalu," jelas pelatih asal Italia itu. Ia mencatat bahwa penurunan performa setelah awal yang cerah menjadi faktor besar dalam hasil akhir.

"Saya pikir kami bermain sangat baik dalam 30 menit pertama. Mungkin energi kami menurun karena kondisi fisik kami tidak dalam level terbaik. Kami harus lebih sering melepaskan tembakan ke gawang. Kami masuk ke dalam kotak penalti Everton 74 kali, tetapi kami tidak menciptakan cukup banyak peluang. Kami membuat terlalu banyak keputusan yang salah, tetapi kami bermain baik. Saya tidak positif dan saya juga tidak negatif. Saya realistis. Jika Anda bermain seperti yang kami lakukan dalam 30 menit pertama, itu karena Anda mampu bermain sepakbola. Kami harus memperpanjangnya hingga 90 menit dan tetap fokus."