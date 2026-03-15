“Belum pernah serendah ini sejak dia berusia tujuh tahun!” - Striker Man City Erling Haaland berada di “wilayah yang belum pernah dijamah” dengan catatan tiga gol dalam 12 pertandingan Liga Premier
Kurang memiliki keunggulan klinis
Hasil imbang melawan West Ham menjadi sore yang ingin dilupakan bagi mantan pemain Borussia Dortmund itu. Meskipun Manchester City mendominasi penguasaan bola dalam waktu yang cukup lama, Haaland tampak frustrasi karena kesulitan mencetak gol. Hasil ini membuat City tertinggal sembilan poin dari pemuncak klasemen Liga Premier, Arsenal, sehingga peluang mereka untuk merebut gelar juara kini berada dalam bahaya serius.
Berbicara di TNT Sports, mantan gelandang Chelsea Joe Cole menyoroti betapa tidak lazimnya periode ini bagi pemain berusia 25 tahun tersebut. "Ini adalah wilayah yang belum pernah ia jelajahi sebelumnya, angka-angka seperti itu," kata Cole dalam analisis pasca-pertandingan. "Ia belum pernah berada di posisi serendah ini sejak ia mungkin berusia sekitar tujuh tahun."
Kegagalan taktis atau penurunan performa individu?
Meskipun angka-angkanya sangat mencolok, mantan bek Manchester City Joleon Lescott berpendapat bahwa kesalahan tidak boleh sepenuhnya dibebankan kepada Haaland. Lescott menyarankan bahwa jalur umpan ke pencetak gol terbanyak Liga Premier itu telah melemah dalam beberapa pekan terakhir.
"Ada kurangnya kekompakan di antara para pemain di sekitarnya," jelas Lescott. "Saya rasa mereka tidak memahami jenis umpan atau jenis umpan silang yang tepat untuk Erling Haaland. Ini adalah wilayah yang belum pernah dijamah dalam hal performa saat ini, tetapi dia telah mencetak 29 gol dalam 41 pertandingan [di semua kompetisi]. Setiap striker di mana pun, pasti menginginkan hal itu. Anda bisa mengatakan bahwa 14 pertandingan terakhir tidak bagus, tapi jika itu adalah 14 pertandingan pertama, City tidak akan berada dalam posisi ini."
Guardiola tetap menjadi pendukung terbesar sang penyerang
Kekhawatiran terkait performa Haaland tidak hanya terbatas pada kompetisi domestik. Setelah absen dalam kemenangan atas Leeds akibat cedera dan kembali bermain saat imbang melawan Nottingham Forest, Haaland tampil kurang menonjol dalam kekalahan City di Liga Champions melawan Real Madrid, bahkan tak melepaskan satu tembakan pun. Meskipun banyak spekulasi seputar bintang utamanya, Pep Guardiola tetap yakin bahwa penyerang nomor sembilan itu tetap menjadi kunci kesuksesan City dan akan segera menemukan ritme permainannya kembali.
"Kurangnya gol, tentu saja kami merindukannya," kata Guardiola. "Saya selalu percaya bahwa koneksi dan banyak hal lainlah yang menciptakan interaksi yang baik. Tapi Erling, kami membutuhkan gol-golnya. Kami harus menciptakan lebih banyak peluang, seperti di [babak pertama], dia memiliki tiga peluang di sana. Kami harus menciptakan ancaman yang terkadang tidak kami miliki. Dia akan kembali."
Persaingan perebutan gelar dan rintangan di kancah Eropa menanti
Masa paceklik gol ini datang pada saat yang paling tidak tepat bagi Manchester City, mengingat mereka kini memasuki fase krusial musim ini. Mereka kini harus membalikkan ketertinggalan 3-0 dari Real Madrid di Liga Champions sebelum menghadapi laga final Carabao Cup yang sangat dinanti melawan Arsenal. Para penggemar City juga berharap Haaland bisa kembali tajam tepat waktu untuk laga perempat final Piala FA yang sangat penting melawan Liverpool.
