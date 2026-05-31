“Belum pernah punya pekerjaan tetap” - Mengapa bintang muda Barcelona, Lamine Yamal, tidak merasa gugup dan malah merasa seperti “pahlawan super”
Lulusan La Masia tak merasa gugup
Meskipun baru berusia 18 tahun dan memikul harapan sebuah negara serta klub, Yamal tampak sama sekali tidak terpengaruh oleh sorotan dunia sepak bola internasional. Ia memberikan pandangan yang jenaka mengenai mengapa tekanan dari El Clasico atau turnamen besar tidak mengganggunya, dengan membandingkan perannya saat ini dengan kecemasan yang biasanya muncul dalam jalur karier yang lebih konvensional.
Yamal menganggap lapangan sepak bola sebagai satu-satunya tempat di mana ia merasa benar-benar di rumah, sehingga menghilangkan rasa takut gagal yang menghantui banyak rekan sebayanya. “Saya akan gugup jika melakukan sesuatu yang tidak saya kuasai. Misalnya, jika saya memiliki pekerjaan biasa – saya belum pernah memilikinya, jadi saya mungkin akan khawatir akan mengacaukannya. Namun, sepak bola adalah hal yang selalu saya lakukan; itulah yang saya kuasai. Jadi, saya berusaha menikmatinya. Ketika saya melihat orang tua saya di tribun, mengetahui bahwa mereka bangga pada saya, hal itu menghilangkan tekanan. Rasanya menyenangkan,” kata Yamal kepada FIFA.
Sensasi pahlawan super
Yamal dengan cepat menjadi ikon generasi baru di Barcelona, dan remaja ini mengungkapkan bahwa saat berada dalam performa terbaiknya, ia merasa hampir tak terkalahkan. Saat bersiap memimpin lini depan timnas Spanyol di Piala Dunia mendatang, penyerang ini menggambarkan perubahan fisik dan mental yang terjadi ketika ia berada di puncak performanya di lapangan.
Bagi pemain muda ini, kemampuan untuk mempertahankan level performa ini sangat terkait dengan kondisi emosionalnya dan kemampuannya untuk mengekspresikan diri melalui bakat alaminya. “Saya selalu mengatakan ini seperti menjadi pahlawan super – semuanya berjalan lancar. Saya lebih cepat, lebih kuat, penuh adrenalin. Saya merasa tidak ada yang bisa menghentikan saya. Saya ingin sekali mencapai level itu di Piala Dunia,” kata Yamal.
Kreativitas dan kegembiraan dalam bermain
Sementara banyak pemain kesulitan menghadapi batasan taktis dalam sepak bola modern, Yamal justru bersinar berkat kebebasan berkreasi yang dimilikinya. Ia mengakui bahwa efektivitasnya di sayap, baik untuk klub maupun tim nasional, sangat bergantung pada seberapa besar kesenangan yang ia rasakan selama 90 menit pertandingan, sambil mencatat bahwa kurangnya kesenangan tersebut akan menyebabkan penurunan dampak permainannya secara keseluruhan.
“Permainan saya sangat bergantung pada kreativitas, dan ketika saya tidak menikmati permainan, performa saya pun menurun. Segalanya terasa sedikit datar, kurang inspiratif. Namun, ketika saya bahagia, seperti saat saya bermain di EURO, segalanya terasa klik dan saya merasa lebih bebas,” jelasnya.
Tetap rendah hati di Barcelona
Meskipun ia menggunakan julukan "pahlawan super" untuk menggambarkan penampilannya di lapangan, Yamal tetap rendah hati dalam kehidupan sehari-harinya di Barcelona. Ia menganggap keluarga dan lingkungan di La Masia sebagai faktor yang membuatnya tetap fokus pada perkembangannya, bukan pada ketenaran yang mengiringi setiap langkahnya. Bagi sang pemain sayap, fokusnya tetap sepenuhnya tertuju pada peningkatan permainannya, bukan pada sensasi yang mengiringinya.
Ia menyimpulkan: "Saya tahu saya masih muda dan masih banyak yang harus saya pelajari. Keluarga saya membuat saya tetap rendah hati dan mereka mengingatkan saya setiap hari dari mana saya berasal. Penting untuk tetap fokus karena dalam sepak bola, segalanya bisa berubah dengan cepat. Saya hanya ingin terus bekerja keras, menikmati sepak bola saya, dan membuat para penggemar senang setiap kali saya bermain untuk Barca atau Spanyol."