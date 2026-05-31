“Belum pernah punya pekerjaan tetap” - Mengapa bintang muda Barcelona, Lamine Yamal, tidak merasa gugup dan malah merasa seperti “pahlawan super”

Meskipun baru berusia 18 tahun dan memikul harapan sebuah negara serta klub, Yamal tampak sama sekali tidak terpengaruh oleh sorotan dunia sepak bola internasional. Ia memberikan pandangan yang jenaka mengenai mengapa tekanan dari El Clasico atau turnamen besar tidak mengganggunya, dengan membandingkan perannya saat ini dengan kecemasan yang biasanya muncul dalam jalur karier yang lebih konvensional.

Yamal menganggap lapangan sepak bola sebagai satu-satunya tempat di mana ia merasa benar-benar di rumah, sehingga menghilangkan rasa takut gagal yang menghantui banyak rekan sebayanya. “Saya akan gugup jika melakukan sesuatu yang tidak saya kuasai. Misalnya, jika saya memiliki pekerjaan biasa – saya belum pernah memilikinya, jadi saya mungkin akan khawatir akan mengacaukannya. Namun, sepak bola adalah hal yang selalu saya lakukan; itulah yang saya kuasai. Jadi, saya berusaha menikmatinya. Ketika saya melihat orang tua saya di tribun, mengetahui bahwa mereka bangga pada saya, hal itu menghilangkan tekanan. Rasanya menyenangkan,” kata Yamal kepada FIFA.