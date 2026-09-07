AFP
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'Belum pernah menang di sini dalam 60 tahun' - Cristian Chivu menegaskan Inter akan mempertahankan identitas melawan Real Madrid asuhan Jose Mourinho
Tantangan bersejarah di Bernabeu
Cristian Chivu menegaskan Inter bertekad untuk "menulis halaman-halaman penting dalam sejarah" klub saat mereka bersiap memulai kampanye Liga Champions melawan Real Madrid di Santiago Bernabeu pada Selasa. Inter menghadapi salah satu laga pembuka tersulit yang mungkin terjadi di Eropa, kembali ke stadion tempat Jose Mourinho membawa mereka meraih gelar Liga Champions ketiga dan yang terbaru pada 2010.
Setelah bermain di bawah asuhan Mourinho pada musim treble bersejarah Inter, Chivu mengaku masih memiliki ikatan kuat dengan mantan manajernya itu, sambil menegaskan bahwa visinya sendiri dalam hal taktik tetap berbeda. Sang pelatih asal Rumania itu sepenuhnya menyadari tekanan besar yang datang bersama tugas memimpin Inter di Eropa, dan menekankan tanggung jawab yang ada di pundaknya. "Kami memiliki kewajiban untuk menulis halaman-halaman penting dalam sejarah klub ini. Dalam beberapa tahun terakhir, klub ini telah mencapai standar penting, dan kami harus menulis halaman-halaman lain dalam sejarahnya. Emosi saya di stadion ini? Stadion ini menjadi semakin indah. Kini stadion ini bahkan lebih modern dan merupakan sebuah kesenangan bagi semua orang untuk mendapat kesempatan memainkan pertandingan di stadion ini," kata Chivu kepada para wartawan dalam konferensi pers pralaga.
- Getty Images Sport
Menghormati The Special One
Ikatan antara Chivu dan Mourinho tetap tak terpatahkan meski mereka akan berduel di tepi lapangan. Pada masa kejayaan mereka di San Siro, Chivu memenangi dua gelar Serie A, satu Coppa Italia, satu Piala Super Italia, dan Liga Champions di bawah pelatih asal Portugal itu. Mengenang kesuksesan bersama mereka dan kedekatan pribadi yang mendalam, pria Rumania itu langsung memuji mantan mentornya: "Mourinho adalah sosok yang spesial bagi saya. Bertemu dengannya adalah sebuah keberuntungan. Dia membantu saya pada momen paling sulit dalam hidup saya, dan saya tidak akan pernah melupakan itu."
Terlepas dari kedekatannya yang mendalam dengan Mourinho, Chivu dengan tegas menolak anggapan bahwa pelatih veteran itu membentuk kerangka taktisnya, dan menegaskan bahwa gaya melatihnya dibangun dari pengalaman pribadi. "Saya tidak pernah meniru siapa pun," jelasnya. "Saya punya ide sepakbola saya sendiri, yang dibangun saat menjadi pemain dan selama bertahun-tahun di sektor usia muda, saat saya punya kesempatan untuk bereksperimen dengan hal-hal yang membantu saya dalam beberapa tahun ini."
Mematahkan kutukan 60 tahun
Inter menghadapi tugas berat di Spanyol, setelah gagal menang di Bernabeu selama enam dekade. Secara keseluruhan, Real Madrid memenangi empat pertemuan terakhir antara kedua tim, dengan kemenangan terbaru Inter atas raksasa Spanyol itu terjadi pada musim 1998-99. Chivu mengakui besarnya tantangan tersebut, tetapi menegaskan timnya tidak akan mengorbankan gaya bermain mereka. "Bermain di Bernabeu tidak pernah mudah bagi siapa pun. Sudah 60 tahun sejak Inter menang di sini," katanya. "Banyak tim kesulitan untuk menang di sini. Kami akan melakukan yang terbaik, tetapi tanpa mengubah jati diri kami. Kami ingin dominan, kami ingin menunjukkan bahwa kami telah berkembang, dan tidak ada cara yang sempurna untuk menghadapi Real Madrid."
Saat didesak soal klaim Mourinho bahwa Inter seharusnya bisa meraih satu lagi gelar Liga Champions dalam beberapa musim terakhir, Chivu memberikan respons tajam namun terukur: "Pertanyaan yang harus diajukan kepadanya adalah apakah dia ingin Inter menang. Kami melangkah jauh berkat kompetensi para direktur dan kemampuan para pemain, yang selama delapan tahun terakhir telah menunjukkan hal-hal penting. Dengan ide dan kerja keras, melalui merit dan kemampuan, kami berada dalam situasi di mana banyak orang berpikir kami bisa melakukannya. Liga Champions itu kejam. Bahkan mereka yang memenanginya harus melewati momen-momen tertentu dan membutuhkan sedikit keberuntungan. Kami hanya ingin kompetitif, mampu memenuhi tuntutan kompetisi ini dan apa yang telah dicapai klub dalam beberapa tahun terakhir."
- Getty Images Sport
Chivu memperingatkan agar tidak meremehkan Real Madrid
Terlepas dari kemunduran terbaru Real Madrid saat menghadapi Real Betis, Chivu tetap mewaspadai raksasa Spanyol itu, dengan menunjuk pada periode penyesuaian alami yang dibutuhkan para rekrutan baru mereka. "Awal musim tidak pernah sederhana, dan ini masih tahap awal. Ada pemain yang masih harus membiasakan diri dengan apa artinya bermain untuk Real Madrid, yang tidak pernah sederhana. Awalnya berjalan seimbang. Mereka kalah dalam pertandingan terakhir, tetapi itu tidak pantas. Mereka memiliki pelatih penting yang tahu bagaimana hal-hal tertentu perlu dilakukan dan pemain-pemain dengan level tertinggi," jelas Chivu.
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