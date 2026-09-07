Cristian Chivu menegaskan Inter bertekad untuk "menulis halaman-halaman penting dalam sejarah" klub saat mereka bersiap memulai kampanye Liga Champions melawan Real Madrid di Santiago Bernabeu pada Selasa. Inter menghadapi salah satu laga pembuka tersulit yang mungkin terjadi di Eropa, kembali ke stadion tempat Jose Mourinho membawa mereka meraih gelar Liga Champions ketiga dan yang terbaru pada 2010.

Setelah bermain di bawah asuhan Mourinho pada musim treble bersejarah Inter, Chivu mengaku masih memiliki ikatan kuat dengan mantan manajernya itu, sambil menegaskan bahwa visinya sendiri dalam hal taktik tetap berbeda. Sang pelatih asal Rumania itu sepenuhnya menyadari tekanan besar yang datang bersama tugas memimpin Inter di Eropa, dan menekankan tanggung jawab yang ada di pundaknya. "Kami memiliki kewajiban untuk menulis halaman-halaman penting dalam sejarah klub ini. Dalam beberapa tahun terakhir, klub ini telah mencapai standar penting, dan kami harus menulis halaman-halaman lain dalam sejarahnya. Emosi saya di stadion ini? Stadion ini menjadi semakin indah. Kini stadion ini bahkan lebih modern dan merupakan sebuah kesenangan bagi semua orang untuk mendapat kesempatan memainkan pertandingan di stadion ini," kata Chivu kepada para wartawan dalam konferensi pers pralaga.