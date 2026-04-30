Hal itu dilaporkan oleh WAZ. Menurut laporan tersebut, belum jelas bagaimana kelanjutan karier pemain berusia 24 tahun itu setelah musim ini berakhir. Ramaj didatangkan Borussia Dortmund dari Ajax Amsterdam pada Februari 2025 dengan biaya transfer sebesar lima juta euro. Borussia langsung meminjamkannya ke FC Kopenhagen. Sebelum musim ini dimulai, Ramaj pindah ke Heidenheim karena menurutnya, di sana ia akan mendapatkan lebih banyak kesempatan bermain dibandingkan saat bermain di liga Denmark.
Belum pernah bermain untuk BVB: Dortmund tampaknya sedang mempertimbangkan untuk menjual kiper Bundesliga tersebut
Dari segi performa di lapangan, musim Bundesliga kali ini tidak berjalan baik bagi Ramaj bersama FCH: Heidenheim berada di posisi terbawah klasemen dan terancam degradasi. Dengan 66 gol yang kebobolan, tim ini bersama Wolfsburg menjadi tim yang kebobolan paling banyak di antara semua tim, meskipun Ramaj tetap menonjol dengan penyelamatan-penyelamatan gemilangnya. Sebuah secercah harapan: Pada akhir pekan lalu, Ramaj untuk pertama kalinya mencatatkan clean sheet saat timnya menang 2-0 atas FC St. Pauli. Sebelumnya, ia adalah kiper utama terakhir di liga-liga besar Eropa yang harus kebobolan dalam setiap pertandingan yang dilakoninya.
Diant Ramaj tidak ingin hanya menjadi pemain cadangan di BVB
Pertimbangan Dortmund untuk menjual Ramaj juga berkaitan dengan fakta bahwa kiper yang percaya diri ini tidak memandang dirinya sebagai pemain cadangan. "Saya harus bermain," tegas Ramaj setahun yang lalu kepada Sport Bild. "Oleh karena itu, bagi saya sudah jelas: Saya tidak akan duduk di bangku cadangan di Dortmund," tambahnya.
Namun, nasib itulah yang mengancamnya jika ia kembali ke Borussia pada musim panas nanti, karena di sana Gregor Kobel dianggap sebagai kiper utama yang tak tergantikan. Saat ini tidak ada lagi rumor transfer mengenai kiper asal Swiss tersebut, sehingga pemain berusia 28 tahun itu akan kembali menjadi kiper utama Dortmund pada musim mendatang. Kiper cadangan di belakang Kobel adalah Alexander Meyer (35) yang berpengalaman.
Statistik Diant Ramaj pada musim Bundesliga 2025/26:
Permainan: 30 Menit bermain: 2700 Gol yang kebobolan: 64 Pertandingan tanpa kebobolan: 1