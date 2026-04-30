Belum pernah bermain untuk BVB: Dortmund tampaknya sedang mempertimbangkan untuk menjual kiper Bundesliga tersebut

Pertimbangan Dortmund untuk menjual Ramaj juga berkaitan dengan fakta bahwa kiper yang percaya diri ini tidak memandang dirinya sebagai pemain cadangan. "Saya harus bermain," tegas Ramaj setahun yang lalu kepada Sport Bild. "Oleh karena itu, bagi saya sudah jelas: Saya tidak akan duduk di bangku cadangan di Dortmund," tambahnya.

Namun, nasib itulah yang mengancamnya jika ia kembali ke Borussia pada musim panas nanti, karena di sana Gregor Kobel dianggap sebagai kiper utama yang tak tergantikan. Saat ini tidak ada lagi rumor transfer mengenai kiper asal Swiss tersebut, sehingga pemain berusia 28 tahun itu akan kembali menjadi kiper utama Dortmund pada musim mendatang. Kiper cadangan di belakang Kobel adalah Alexander Meyer (35) yang berpengalaman.