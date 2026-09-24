Alexander-Arnold bukan satu-satunya bintang Inggris yang kembali dipanggil. Morgan Gibbs-White, yang juga gagal masuk skuad Piala Dunia meski menikmati akhir musim 2025-26 yang luar biasa bersama Nottingham Forest, kini masuk sebagai pelapis Cole Palmer setelah playmaker Chelsea itu mundur.

Heskey termasuk di antara mereka yang terus mencermati skuad Inggris setelah melihat tim itu mengamankan finis di peringkat ketiga pada ajang utama FIFA musim panas lalu.

Mantan penyerang berusia 48 tahun itu telah mengunjungi St George’s Park bersama Chase untuk membahas bagaimana dampak perjalanan Inggris di Piala Dunia menginspirasi generasi baru untuk mempertimbangkan kepelatihan sepakbola sebagai karier.

Program kepelatihan sepakbola Chase membuka jalan bagi lebih banyak orang untuk terjun ke dunia kepelatihan sepakbola dengan menawarkan akses yang didanai penuh ke kualifikasi kepelatihan tingkat pengantar dan beasiswa kepelatihan profesional bagi mereka yang berasal dari latar belakang berpenghasilan rendah di seluruh Inggris Raya.

Heskey mengatakan soal Gibbs-White, pemenang Piala Dunia U17 dan Euro U21, yang mencetak 18 gol musim lalu dan tampil lebih baik daripada pemain-pemain seperti Palmer, Morgan Rogers, Eberechi Eze, dan Phil Foden, setelah namanya ditambahkan ke skuad Tuchel: “Saya pikir dia memang seharusnya ada di sana sejak awal.

“Saya pikir musim lalu dia tampil fantastis, bahkan juga di awal musim ini. Dan dari apa yang bisa dia berikan, itu sangat berbeda dari yang sudah kami miliki di sana. Menemukan ruang di area-area itu, menggiring bola, menciptakan peluang, mencetak peluang. Saya pikir dia fantastis.

“Selain itu, dia juga seorang pemenang. Dia pernah menang bersama tim nasional kelompok usia. Dia tahu artinya menang bersama tim nasional kelompok usia. Dan itulah yang Anda butuhkan dalam skuad.”