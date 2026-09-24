Getty
Diterjemahkan oleh
‘Belum mengatakan apa pun’ - Mengapa Trent Alexander-Arnold layak mendapat ‘pujian’ karena kembali dipanggil Inggris dengan cara yang sulit di bawah Thomas Tuchel
- Getty
Alexander-Arnold dicoret dari skuad Piala Dunia 2026
Ia kini memetik hasil dari profesionalismenya itu, dengan langsung kembali ke skuad Inggris setelah sebelumnya dipaksa menyaksikan turnamen besar lainnya dari kejauhan. Tuchel tidak menemukan tempat bagi pemain berbakat berusia 27 tahun itu saat membagikan tiket ke Amerika Utara pada musim panas.
Banyak pihak saat itu cepat mengkritik keputusan tersebut, dan Inggris kekurangan opsi di sektor bek sayap ketika Tino Livramento mengalami cedera yang tidak menguntungkan. Ezri Konsa dan Jarell Quansah, yang sama-sama akan menganggap diri mereka sebagai bek tengah, pada akhirnya menutup lubang di sisi kanan lini belakang yang terus berubah.
Berapa jumlah penampilan Alexander-Arnold bersama timnas Inggris?
Bintang Newcastle Livramento kembali mundur dari skuad terbaru Inggris saat mereka bersiap menjalani tugas UEFA Nations League melawan Spanyol, dengan Alexander-Arnold kini menjadi satu-satunya bek kanan murni yang tersedia bagi Tuchel.
Itu seharusnya berarti dia mendapat kesempatan untuk kembali menegaskan klaimnya atas posisi tersebut, dengan situasi yang agak aneh, mengingat bakatnya yang jelas, bahwa ia baru mengoleksi 34 caps senior sepanjang delapan tahun terakhir.
Pemain kelahiran Merseyside itu tidak pernah mengeluh soal keluar-masuk rotasi, sementara pertanyaan terus muncul mengenai apakah kemampuannya saat menguasai bola menutupi dugaan kelemahan dalam bertahan. Ia hanya terus bekerja keras dan menjadi pemenang gelar Premier League dua kali, yang kini menjadi bagian dari 'Galacticos' baru di Santiago Bernabeu.
Performanya kembali ditemukan di level klub, setelah musim debut yang sulit di Spanyol, sehingga ia kembali mendapat kepercayaan di level internasional. Masih harus dilihat berapa lama status itu bisa dipertahankan.
- Chase
Alexander-Arnold dipanggil kembali untuk tugas Nations League
Saat ditanya soal pemanggilan kembali Alexander-Arnold dan pujian yang layak ia dapatkan karena mampu melewati periode-periode berat dalam kariernya yang jelas tidak mudah, eks striker Liverpool dan Inggris Heskey, yang berbicara dalam kerja sama dengan program pembinaan sepak bola Chase yang memberikan akses gratis ke kualifikasi kepelatihan bagi orang-orang dari latar belakang berpenghasilan rendah di seluruh Inggris Raya, mengatakan kepada GOAL: “Saya pikir itu salah satu hal utamanya. Anda harus memberinya pujian yang layak dia dapatkan karena tetap fokus pada pekerjaannya.
“Saya pernah melewati periode, saya rasa tiga atau empat tahun, tidak masuk skuad Inggris sama sekali, tetapi saya tahu, jika saya tetap menunduk dan terus bekerja, saya tahu bahwa pada satu titik saya akan kembali masuk. Dan saya pikir Trent melakukan hal yang persis sama.
“Dia tidak keluar dan mengatakan apa pun, dia hanya terus melakukan pekerjaannya, dan melakukannya tanpa lelah. Dia menunjukkan bahwa dia telah berjuang untuk kembali masuk ke skuad.”
Gibbs-White kembali jadi salah satu pemain yang dipanggil lagi oleh Inggris
Alexander-Arnold bukan satu-satunya bintang Inggris yang kembali dipanggil. Morgan Gibbs-White, yang juga gagal masuk skuad Piala Dunia meski menikmati akhir musim 2025-26 yang luar biasa bersama Nottingham Forest, kini masuk sebagai pelapis Cole Palmer setelah playmaker Chelsea itu mundur.
Heskey termasuk di antara mereka yang terus mencermati skuad Inggris setelah melihat tim itu mengamankan finis di peringkat ketiga pada ajang utama FIFA musim panas lalu.
Mantan penyerang berusia 48 tahun itu telah mengunjungi St George’s Park bersama Chase untuk membahas bagaimana dampak perjalanan Inggris di Piala Dunia menginspirasi generasi baru untuk mempertimbangkan kepelatihan sepakbola sebagai karier.
Program kepelatihan sepakbola Chase membuka jalan bagi lebih banyak orang untuk terjun ke dunia kepelatihan sepakbola dengan menawarkan akses yang didanai penuh ke kualifikasi kepelatihan tingkat pengantar dan beasiswa kepelatihan profesional bagi mereka yang berasal dari latar belakang berpenghasilan rendah di seluruh Inggris Raya.
Heskey mengatakan soal Gibbs-White, pemenang Piala Dunia U17 dan Euro U21, yang mencetak 18 gol musim lalu dan tampil lebih baik daripada pemain-pemain seperti Palmer, Morgan Rogers, Eberechi Eze, dan Phil Foden, setelah namanya ditambahkan ke skuad Tuchel: “Saya pikir dia memang seharusnya ada di sana sejak awal.
“Saya pikir musim lalu dia tampil fantastis, bahkan juga di awal musim ini. Dan dari apa yang bisa dia berikan, itu sangat berbeda dari yang sudah kami miliki di sana. Menemukan ruang di area-area itu, menggiring bola, menciptakan peluang, mencetak peluang. Saya pikir dia fantastis.
“Selain itu, dia juga seorang pemenang. Dia pernah menang bersama tim nasional kelompok usia. Dia tahu artinya menang bersama tim nasional kelompok usia. Dan itulah yang Anda butuhkan dalam skuad.”
Tuchel menjadi inspirasi bagi generasi pelatih berikutnya
Dengan England menjalani empat pertandingan dalam dua pekan ke depan, melawan Spanyol, Ceko (dua kali), dan Kroasia, Alexander-Arnold serta Gibbs-White berharap mendapat lebih banyak menit bermain untuk tim nasional.
Heskey akan menyaksikan dari kejauhan dan menilai bagaimana Tuchel, dengan generasi pelatih berikutnya yang sedang dibangun di belakangnya, menghadapi situasi setelah menerima sejumlah pertanyaan yang tidak nyaman menyusul kekalahan mengecewakan di semifinal dari Argentina pada Piala Dunia 2026.
Untuk informasi lebih lanjut tentang program kepelatihan sepakbola Chase, kunjungi: Program kepelatihan sepakbola Chase: https://www.chase.co.uk/gb/en/chase-football-coaching-programme/
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami