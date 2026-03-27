"Belum!" - John Toshack membantah pernyataan putranya yang menyebut dirinya menderita demensia, saat legenda Liverpool itu angkat bicara
Legend membantah rumor seputar kesehatannya
Pelatih legendaris asal Wales itu tampak bersemangat di kediamannya di Besalu, mengenakan baju olahraga Real Sociedad untuk membantah isu-isu seputar kesehatan mentalnya. "Gunung Berapi" sepak bola Wales itu dengan cepat meredam keseriusan berita-berita terbaru, sambil tetap mempertahankan semangat juang yang telah menjadi ciri khas karier gemilangnya di Anfield dan di seluruh Eropa.
Istrinya, Mai, mengungkapkan bahwa pembicaraan publik tersebut telah menimbulkan tekanan yang signifikan di dalam rumah tangga mereka. Untuk melindungi pelatih veteran itu dari kecemasan yang semakin meningkat dan beban emosional akibat laporan-laporan tersebut, ia telah mengambil langkah menyembunyikan ponselnya agar ia tidak membaca spekulasi lebih lanjut mengenai kondisinya.
"Saya ingat gol-gol yang saya cetak"
"Pikun? Belum," kata Toshack kepada El Mundo sambil tersenyum masam. Meskipun mantan striker itu mengakui adanya beberapa kelemahan dalam ingatan jangka pendeknya, ia tetap tajam saat membahas prestasi sepak bolanya. "Saya sudah lupa semua gol yang saya lewatkan, tapi saya ingat betul gol-gol yang saya cetak."
Kebingungan ini bermula dari sebuah wawancara di mana putranya, Cameron, mengklaim bahwa ayahnya menghadapi kesulitan sehari-hari dengan ingatannya. Namun, Mai mengklarifikasi bahwa keduanya belum bertemu selama dua tahun, sehingga menimbulkan keraguan atas kebenaran klaim tersebut. "Dia tertidur pada pukul dua pagi sambil menangis," katanya, merujuk pada kekhawatiran yang disebabkan oleh pernyataan putra sulungnya. "Dia belum bertemu ayahnya selama dua tahun."
Perjuangan melawan penyakit yang mengancam nyawa
Kondisi kesehatan Toshack telah menjadi perhatian sejak ia mengalami masa-masa sulit akibat Covid-19 enam tahun lalu. Pria asal Wales itu menghabiskan 16 hari di unit perawatan intensif di Barcelona, sebuah cobaan berat yang mengharuskannya menjalani intubasi dan membuatnya harus menggunakan kursi roda untuk sementara waktu.
"Saya beruntung bisa selamat," kata Toshack mengenang pengalaman tersebut. "Para dokter mengatakan kepada saya bahwa jika saya bukan seorang atlet, saya tidak akan selamat."
Kehidupan yang tenang di Catalunya
Kini berusia 77 tahun, Toshack menjalani kehidupan yang tenang di Girona, dikelilingi oleh kelima anjingnya. Ia mengaku sudah merasakan usia tuanya, dengan menggunakan ungkapan klasik yang pernah ia terjemahkan ke dalam bahasa Spanyol puluhan tahun lalu: "Saya bukan anak muda lagi."