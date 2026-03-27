Goal.com
Live
Live Scores, Stats, and the Latest News
Yosua Arya

Diterjemahkan oleh

"Belum!" - John Toshack membantah pernyataan putranya yang menyebut dirinya menderita demensia, saat legenda Liverpool itu angkat bicara

Legenda Liverpool dan Real Madrid, John Toshack, membantah tuduhan yang dilontarkan putranya, Cameron, terkait kesehatannya. Dari kediamannya di Spanyol, pria berusia 76 tahun itu menanggapi tuduhan bahwa ia sedang menderita demensia.

  • Legend membantah rumor seputar kesehatannya

    Pelatih legendaris asal Wales itu tampak bersemangat di kediamannya di Besalu, mengenakan baju olahraga Real Sociedad untuk membantah isu-isu seputar kesehatan mentalnya. "Gunung Berapi" sepak bola Wales itu dengan cepat meredam keseriusan berita-berita terbaru, sambil tetap mempertahankan semangat juang yang telah menjadi ciri khas karier gemilangnya di Anfield dan di seluruh Eropa.

    Istrinya, Mai, mengungkapkan bahwa pembicaraan publik tersebut telah menimbulkan tekanan yang signifikan di dalam rumah tangga mereka. Untuk melindungi pelatih veteran itu dari kecemasan yang semakin meningkat dan beban emosional akibat laporan-laporan tersebut, ia telah mengambil langkah menyembunyikan ponselnya agar ia tidak membaca spekulasi lebih lanjut mengenai kondisinya.

  • Wales v Scotland - International FriendlyGetty Images Sport

    "Saya ingat gol-gol yang saya cetak"

    "Pikun? Belum," kata Toshack kepada El Mundo sambil tersenyum masam. Meskipun mantan striker itu mengakui adanya beberapa kelemahan dalam ingatan jangka pendeknya, ia tetap tajam saat membahas prestasi sepak bolanya. "Saya sudah lupa semua gol yang saya lewatkan, tapi saya ingat betul gol-gol yang saya cetak."

    Kebingungan ini bermula dari sebuah wawancara di mana putranya, Cameron, mengklaim bahwa ayahnya menghadapi kesulitan sehari-hari dengan ingatannya. Namun, Mai mengklarifikasi bahwa keduanya belum bertemu selama dua tahun, sehingga menimbulkan keraguan atas kebenaran klaim tersebut. "Dia tertidur pada pukul dua pagi sambil menangis," katanya, merujuk pada kekhawatiran yang disebabkan oleh pernyataan putra sulungnya. "Dia belum bertemu ayahnya selama dua tahun."

  • Perjuangan melawan penyakit yang mengancam nyawa

    Kondisi kesehatan Toshack telah menjadi perhatian sejak ia mengalami masa-masa sulit akibat Covid-19 enam tahun lalu. Pria asal Wales itu menghabiskan 16 hari di unit perawatan intensif di Barcelona, sebuah cobaan berat yang mengharuskannya menjalani intubasi dan membuatnya harus menggunakan kursi roda untuk sementara waktu.

    "Saya beruntung bisa selamat," kata Toshack mengenang pengalaman tersebut. "Para dokter mengatakan kepada saya bahwa jika saya bukan seorang atlet, saya tidak akan selamat." 

  • Wales Training SessionGetty Images Sport

    Kehidupan yang tenang di Catalunya

    Kini berusia 77 tahun, Toshack menjalani kehidupan yang tenang di Girona, dikelilingi oleh kelima anjingnya. Ia mengaku sudah merasakan usia tuanya, dengan menggunakan ungkapan klasik yang pernah ia terjemahkan ke dalam bahasa Spanyol puluhan tahun lalu: "Saya bukan anak muda lagi."

FA Cup
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Liverpool crest
Liverpool
LIV
LaLiga
Mallorca crest
Mallorca
MLL
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA