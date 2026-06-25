Setiap turnamen memiliki lagunya sendiri: Pada Kejuaraan Eropa 2024 yang digelar di kandang sendiri, tim nasional Jerman tampak “sepenuhnya terbang bebas” diiringi alunan lagu “Major Tom” setelah meraih kemenangan; kali ini, mereka akan menjadi “Kereta Tanpa Rem”. Baik setelah kemenangan 7-1 atas Curacao di Houston, maupun setelah kemenangan 2-1 atas Pantai Gading di Toronto, lagu hit Ballermann “Der Zug hat keine Bremse” karya Lorenz Büffel dan Mia Julia langsung diputar di stadion begitu wasit meniup peluit akhir. Para pemain dan tim pelatih pun saling berpelukan sambil bersorak dan menari.
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"Belum disadari": Deniz Undav dari timnas Jerman membuat semua orang tercengang saat ditanya soal lagu favorit para penggemar
Para penggemar Jerman sudah lama menyambut lagu ini dengan antusias dan menyanyikannya di seluruh Amerika Utara. Pada pesta penggemar di New York pada Rabu malam waktu setempat, lagu "Der Zug hat keine Bremse" bahkan memicu terbentuknya dua barisan polonaise yang melintasi Times Square.
Sementara itu, penyanyi Mia Julia dilaporkan telah bersedia tampil secara langsung di AS untuk tim nasional Jerman. Kapan undangan itu akan datang, Deniz Undav ditanya dalam konferensi pers—dan jawabannya cukup mengejutkan. "Saya tidak mengenal lagu itu. Saya belum pernah mendengarnya,” jelas sang penyerang. Cukup mengejutkan, mengingat lagu tersebut terus-menerus diputar dan terutama karena lagu itu dimainkan di stadion setelah kedua kemenangan DFB. “Setelah dua gol dan gol penentu, pikiran saya saat itu sedang di hal lain,” kata Undav.
Pada Kamis pukul 22.00, tim Jerman akan bertanding melawan Ekuador di East Rutherford, di pinggiran New York. Jika tim DFB juga memenangkan pertandingan grup ketiga ini, Undav yang kembali dijadwalkan sebagai pemain pengganti harus mendengarkan lagu tersebut dengan saksama.
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Julian Nagelsmann mendengarkan lagu hit Buddy Ogün hanya "tanpa sengaja"
Namun, dalam konferensi pers tersebut, bukan hanya Undav yang ditanya mengenai lagu hit Ballermann, melainkan juga Pelatih Tim Nasional Jerman Julian Nagelsmann. Pertanyaan itu berkaitan dengan lagu yang didedikasikan untuknya oleh komedian asal Hamburg, Buddy Ogün, yang di antaranya berbunyi: "Pria kita yang bisa menguasai segalanya bernama Julian Nagelsmann."
Nagelsmann mengaku sudah “pernah mendengar” lagu tersebut, tetapi “tanpa sengaja,” seperti yang segera ia tambahkan, “karena tim pelatih saya memutarnya untuk saya.” Ia tampaknya tidak terlalu antusias. “Saat mendengarkan liriknya, kadang-kadang saya mengalihkan perhatian,” kata Nagelsmann merujuk pada baris-baris lirik yang ambigu. “Tapi jika ada dua orang yang senang di Ballermann, maka saya pun merasa senang.”