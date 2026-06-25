"Belum disadari": Deniz Undav dari timnas Jerman membuat semua orang tercengang saat ditanya soal lagu favorit para penggemar

Para penggemar Jerman sudah lama menyambut lagu ini dengan antusias dan menyanyikannya di seluruh Amerika Utara. Pada pesta penggemar di New York pada Rabu malam waktu setempat, lagu "Der Zug hat keine Bremse" bahkan memicu terbentuknya dua barisan polonaise yang melintasi Times Square.

Sementara itu, penyanyi Mia Julia dilaporkan telah bersedia tampil secara langsung di AS untuk tim nasional Jerman. Kapan undangan itu akan datang, Deniz Undav ditanya dalam konferensi pers—dan jawabannya cukup mengejutkan. "Saya tidak mengenal lagu itu. Saya belum pernah mendengarnya,” jelas sang penyerang. Cukup mengejutkan, mengingat lagu tersebut terus-menerus diputar dan terutama karena lagu itu dimainkan di stadion setelah kedua kemenangan DFB. “Setelah dua gol dan gol penentu, pikiran saya saat itu sedang di hal lain,” kata Undav.

Pada Kamis pukul 22.00, tim Jerman akan bertanding melawan Ekuador di East Rutherford, di pinggiran New York. Jika tim DFB juga memenangkan pertandingan grup ketiga ini, Undav yang kembali dijadwalkan sebagai pemain pengganti harus mendengarkan lagu tersebut dengan saksama.