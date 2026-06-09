Belum cukup bagus?! Timnas Inggris dikritik karena membawa 11 pemain, sementara mantan kapten Three Lions, John Terry, menyoroti skuad Piala Dunia asuhan Thomas Tuchel

Mantan kapten Inggris, Terry, mengkritik tajam pemilihan skuad Tuchel untuk Piala Dunia setelah pelatih The Three Lions itu memutuskan untuk tidak memanggil sejumlah pemain bintang. Seluruh tim kini telah berkumpul di Amerika Serikat setelah empat pemain Arsenal—Bukayo Saka, Declan Rice, Eberechi Eze, dan Noni Madueke—diberi waktu istirahat tambahan pasca final Liga Champions, dengan skuad beranggotakan 26 pemain yang sudah final dan siap bertanding.

Namun, saat berbicara di Sports Uncensored, Terry menyarankan setidaknya 11 dari 26 pemain skuad tersebut tidak boleh diturunkan jika Inggris ingin sukses musim panas ini.

"Saya hanya berpikir Anda perlu memiliki pemain terbaik di sana," kata Terry. "Hanya ada 13, 14, atau 15 pemain yang bisa bermain jika kita ingin memenangkan Piala Dunia ini. Ketika saya melihat sisa skuad, saya tidak yakin mereka akan mampu menantang para pemain yang akan diturunkan."