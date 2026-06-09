The FA
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Belum cukup bagus?! Timnas Inggris dikritik karena membawa 11 pemain, sementara mantan kapten Three Lions, John Terry, menyoroti skuad Piala Dunia asuhan Thomas Tuchel
Terry mempertanyakan kedalaman skuad
Mantan kapten Inggris, Terry, mengkritik tajam pemilihan skuad Tuchel untuk Piala Dunia setelah pelatih The Three Lions itu memutuskan untuk tidak memanggil sejumlah pemain bintang. Seluruh tim kini telah berkumpul di Amerika Serikat setelah empat pemain Arsenal—Bukayo Saka, Declan Rice, Eberechi Eze, dan Noni Madueke—diberi waktu istirahat tambahan pasca final Liga Champions, dengan skuad beranggotakan 26 pemain yang sudah final dan siap bertanding.
Namun, saat berbicara di Sports Uncensored, Terry menyarankan setidaknya 11 dari 26 pemain skuad tersebut tidak boleh diturunkan jika Inggris ingin sukses musim panas ini.
"Saya hanya berpikir Anda perlu memiliki pemain terbaik di sana," kata Terry. "Hanya ada 13, 14, atau 15 pemain yang bisa bermain jika kita ingin memenangkan Piala Dunia ini. Ketika saya melihat sisa skuad, saya tidak yakin mereka akan mampu menantang para pemain yang akan diturunkan."
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Nama-nama besar yang tertinggal
Ada perdebatan yang cukup sengit saat Tuchel mengumumkan skuadnya, terutama terkait absennya dua pemain ternama seperti Phil Foden dan Cole Palmer. Terry menyoroti potensi kurangnya pengalaman dalam skuad saat ini, yang mencakup pemain-pemain debutan di turnamen seperti Dan Burn dan Nico O'Reilly, serta mempertanyakan apakah ketergantungan yang berlebihan pada segelintir pemain inti ini bisa berakibat fatal bagi tim.
"Pertama-tama, saya sangat menyukainya (Tuchel)," kata Terry. "Jelas, melihat kinerjanya di Chelsea, saat dia masih di sana… dia juga membawa kesuksesan bagi kami di Liga Champions. Dan yang saya sukai darinya, dia tidak takut untuk mengambil keputusan besar, dan saya pikir kita telah melihat hal itu dalam skuadnya. Nah, itu adalah sesuatu yang sebenarnya tidak saya setujui, terkait pemain-pemain yang tidak dia pilih untuk Piala Dunia ini."
Perdebatan antara Maguire dan Shaw
Terry sangat vokal mengenai absennya dua pilar pertahanan, Harry Maguire dan Luke Shaw. Ia berpendapat bahwa O'Reilly, meski merupakan talenta menjanjikan, membutuhkan bimbingan dari pemain berpengalaman seperti Shaw untuk menghadapi tekanan di turnamen internasional besar.
"Maguire adalah salah satunya, yang pertama. Shaw di posisi bek kiri. Kami mempertimbangkan O'Reilly untuk mengisi posisi bek kiri," jelas Terry. "Saya pikir seseorang seperti dia membutuhkan seseorang seperti Shaw di sekitarnya untuk membantunya, menenangkannya, dan memberikan sedikit nasihat karena dia adalah masa depan kita di Piala Dunia mendatang. Cole Palmer juga merupakan keputusan besar berikutnya. Jadi, menurut saya, dia salah dalam tiga atau empat keputusan besar di lapangan, sebenarnya. Saya pikir Anda membutuhkan pemain terbaik Anda, semakin jauh Anda melangkah di Piala Dunia ini."
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Tantangan di Grup L menanti
Tim asuhan Tuchel akan menyelesaikan persiapan turnamen mereka dengan menghadapi Kosta Rika pada Rabu sebelum bertolak ke Kroasia untuk menjalani laga pembuka Grup L yang berat. The Three Lions kemudian akan berhadapan dengan Ghana dan Panama dalam upaya mereka lolos ke babak 32 besar.