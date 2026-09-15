Kritik dari Scholes itu datang di saat Manchester United sedang berupaya membangun kembali identitas mereka di bawah manajemen Michael Carrick. Scholes menarik paralel antara arah yang sedang ditempuh United saat ini dan fondasi pertahanan yang dibangun rival-rival mereka dalam beberapa musim terakhir, seraya menilai bahwa kiper yang dapat diandalkan adalah titik awal yang sangat penting bagi proyek sukses mana pun.

Scholes kemudian mengulas lebih jauh soal ini, dengan menyatakan bahwa Carrick mungkin perlu mencari peningkatan jika Lammens tidak bisa mencapai level yang dibutuhkan. Ia menambahkan: "Itulah cara Arsenal memulainya tiga atau empat tahun lalu, secara defensif mereka benar-benar brilian. Anda membutuhkan kiper kelas atas.

"Anda memikirkan tim Liverpool dengan Alisson, Raya di Arsenal, Man United dengan Peter Schmeichel dan Edwin van der Sar. Mereka semua punya kiper yang brilian, brilian. Anda memulai dari belakang, tentu saja begitu. Apakah Michael hanya perlu bersabar dan menunggu itu, saya tidak tahu."