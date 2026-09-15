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Muhammad Zaki

Diterjemahkan oleh

Belum cukup bagus?! Paul Scholes mempertanyakan masa depan jangka panjang Senne Lammens di Manchester United dan melontarkan peringatan tentang 'kiper brilian'

S. Lammens
Manchester United
Premier League
P. Scholes
Manchester United vs Manchester City
Manchester City

Legenda Manchester United Paul Scholes menyuarakan kekhawatiran besar terkait kemampuan Senne Lammens untuk membawa klub itu kembali ke puncak sepak bola Inggris. Meski kiper Belgia itu telah memantapkan dirinya sebagai pilihan nomor satu yang tak terbantahkan di Old Trafford, Scholes tetap belum yakin bahwa rekrutan musim panas tersebut memiliki kualitas elite yang dibutuhkan untuk menjadi andalan tim peraih gelar juara.

  • Scholes meragukan kredensial juara Lammens

    Ikon Manchester United Scholes memberikan peringatan yang menyadarkan soal kiper utama klub saat ini, Lammens. Pemain Belgia berusia 24 tahun itu tiba di Old Trafford dari Royal Antwerp dalam kesepakatan senilai £21,7 juta pada musim panas lalu dan sejak itu mampu menyingkirkan Altay Bayindir untuk menjadi andalan di susunan starter.

    Scholes menjelaskan kekhawatirannya dengan menyoroti pentingnya secara historis memiliki sosok kelas dunia di bawah mistar bagi tim mana pun yang berambisi menjuarai liga. "Tim mana yang pernah Anda lihat menjuarai Premier League tanpa kiper kelas atas?" tanya Scholes di The Good, The Bad & The Football, yang disponsori oleh Midnite. "Lammens mungkin saja seperti itu, saya tidak tahu, saya rasa penilaian terhadapnya mungkin masih belum final dan kemudian Anda membangun dari lini belakang."


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    Membangun dari belakang di bawah Carrick

    Kritik dari Scholes itu datang di saat Manchester United sedang berupaya membangun kembali identitas mereka di bawah manajemen Michael Carrick. Scholes menarik paralel antara arah yang sedang ditempuh United saat ini dan fondasi pertahanan yang dibangun rival-rival mereka dalam beberapa musim terakhir, seraya menilai bahwa kiper yang dapat diandalkan adalah titik awal yang sangat penting bagi proyek sukses mana pun.

    Scholes kemudian mengulas lebih jauh soal ini, dengan menyatakan bahwa Carrick mungkin perlu mencari peningkatan jika Lammens tidak bisa mencapai level yang dibutuhkan. Ia menambahkan: "Itulah cara Arsenal memulainya tiga atau empat tahun lalu, secara defensif mereka benar-benar brilian. Anda membutuhkan kiper kelas atas.

    "Anda memikirkan tim Liverpool dengan Alisson, Raya di Arsenal, Man United dengan Peter Schmeichel dan Edwin van der Sar. Mereka semua punya kiper yang brilian, brilian. Anda memulai dari belakang, tentu saja begitu. Apakah Michael hanya perlu bersabar dan menunggu itu, saya tidak tahu."

  • Ambisi Lammens untuk warisan di Old Trafford

    Di sisi lain, Lammens tidak pernah menyembunyikan keinginannya untuk menjadi sosok jangka panjang di Manchester dan pada akhirnya mendapatkan tempat di antara para pemain terbaik sepanjang sejarah klub. Kiper itu sangat memahami sifat media Inggris yang mudah berubah dan ekspektasi tinggi yang datang bersama seragam United.

    Merefleksikan seperti apa bermain di Premier League, Lammens mengatakan tahun lalu: "Begitulah Inggris. Jika segalanya berjalan buruk, mereka bisa mengubur Anda dalam-dalam, tetapi jika segalanya berjalan baik, mereka akan memuji Anda setinggi langit.

    "Saya menanggapi itu dengan hati-hati, karena untuk disebut dalam kalimat yang sama dengan Schmeichel, saya harus membuktikan diri berkali-kali lagi. Tetapi saya memang menganggap itu sebagai pujian yang sangat menyenangkan. Saya berharap bisa bermain di sini selama 10 tahun dan menjadi sosok penting, sehingga, seperti Schmeichel dan Van der Sar, saya bisa meninggalkan warisan."

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    Performa dalam sorotan

    Waktu komentar ini muncul setelah derby Manchester yang mengecewakan, ketika Lammens tidak mampu mencegah Erling Haaland mencetak gol. Meski kekalahan itu merupakan kegagalan kolektif, fokus Scholes pada posisi penjaga gawang menunjukkan bahwa ia percaya kiper yang benar-benar elite mungkin bisa menjadi pembeda dalam pertandingan bertekanan tinggi seperti itu.

    Seiring musim berjalan, setiap penyelamatan dan setiap kesalahan dari Lammens akan dianalisis melalui sudut pandang penilaian Scholes bahwa "vonisnya masih belum final". Bagi seorang penjaga gawang muda yang masih beradaptasi di liga paling menuntut di dunia, ia harus menunjukkan konsistensi dan kemampuan memenangkan pertandingan seperti Schmeichel atau Van der Sar untuk membungkam para peragunya.

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