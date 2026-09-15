AFP
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Belum cukup bagus?! Paul Scholes mempertanyakan masa depan jangka panjang Senne Lammens di Manchester United dan melontarkan peringatan soal 'kiper brilian'
Scholes meragukan kapasitas Lammens untuk menjadi juara
Ikon Manchester United, Scholes, memberikan peringatan yang menohok terkait penjaga gawang utama klub saat ini, Lammens. Kiper Belgia berusia 24 tahun itu datang ke Old Trafford dari Royal Antwerp dalam kesepakatan senilai £21,7 juta pada musim panas lalu dan sejak itu berhasil menyingkirkan Altay Bayindir untuk menjadi andalan di susunan pemain inti.
Scholes mengungkapkan kekhawatirannya dengan menyoroti pentingnya memiliki sosok kelas dunia di bawah mistar bagi tim mana pun yang berambisi menjuarai liga. "Tim mana yang pernah Anda lihat menjuarai Premier League tanpa penjaga gawang kelas atas?" tanya Scholes di podcast The Good, The Bad and The Football. "Lammens mungkin seperti itu, saya tidak tahu, saya rasa penilaian soal itu mungkin masih belum final, dan kemudian Anda membangun dari lini belakang."
- Getty Images Sport
Membangun dari belakang di bawah Carrick
Kritik dari Scholes itu datang pada saat Manchester United sedang berupaya membangun kembali identitas mereka di bawah kepemimpinan Michael Carrick. Scholes menarik perbandingan antara arah Manchester United saat ini dan fondasi pertahanan yang dibangun para rival mereka dalam beberapa musim terakhir, seraya menekankan bahwa kiper yang andal adalah titik awal yang sangat penting untuk proyek sukses mana pun.
Scholes kemudian menguraikan lebih lanjut poin tersebut, dengan menyarankan bahwa Carrick mungkin perlu mencari peningkatan jika Lammens tidak bisa mencapai level yang dibutuhkan. Ia menambahkan: "Begitulah cara Arsenal memulainya tiga atau empat tahun lalu, secara defensif mereka benar-benar brilian. Anda membutuhkan kiper kelas atas.
"Pikirkan tim Liverpool dengan Alisson, Raya di Arsenal, Manchester United dengan Peter Schmeichel dan Edwin van der Sar. Mereka semua punya kiper yang brilian, brilian. Anda membangun dari belakang, tentu saja begitu. Apakah Michael hanya harus bersabar dan menunggu itu, saya tidak tahu."
Ambisi Lammens untuk warisan di Old Trafford
Sementara itu, Lammens tidak pernah menyembunyikan keinginannya untuk menjadi sosok jangka panjang di Manchester dan pada akhirnya mendapatkan tempat di antara para pemain terbaik sepanjang masa klub. Kiper itu sangat memahami sifat media Inggris yang mudah berubah dan ekspektasi tinggi yang datang bersama seragam United.
Merefleksikan seperti apa bermain di Premier League, Lammens mengatakan tahun lalu: "Begitulah Inggris. Jika keadaan berjalan buruk, mereka bisa mengubur Anda dalam-dalam, tetapi jika semuanya berjalan baik, mereka memuji Anda setinggi langit.
"Saya menanggapi itu dengan hati-hati, karena untuk disebut dalam kalimat yang sama dengan Schmeichel, saya harus membuktikan diri berkali-kali lagi. Namun, saya menganggap itu sebagai pujian yang sangat menyenangkan. Saya berharap bisa bermain di sini selama 10 tahun dan menjadi penting, sehingga, seperti Schmeichel dan Van der Sar, saya bisa meninggalkan warisan."
- Getty Images Sport
Performa di bawah sorotan
Waktu munculnya komentar ini mengikuti derby Manchester yang membuat frustrasi, saat Lammens tidak mampu mencegah Erling Haaland mencetak gol. Meski kekalahan itu merupakan kegagalan kolektif, fokus Scholes pada posisi penjaga gawang menunjukkan bahwa ia meyakini seorang kiper yang benar-benar elite mungkin bisa menjadi pembeda dalam pertandingan dengan tekanan setinggi itu.
Seiring musim berjalan, setiap penyelamatan dan setiap kesalahan dari Lammens akan dianalisis melalui sudut pandang vonis Scholes bahwa "penilaiannya masih terbuka". Bagi seorang penjaga gawang muda yang masih beradaptasi di liga paling menuntut di dunia, ia harus menunjukkan konsistensi dan kemampuan memenangkan pertandingan seperti Schmeichel atau Van der Sar untuk membungkam para peragunya.
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