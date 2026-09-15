Kritik dari Scholes itu datang pada saat Manchester United sedang berupaya membangun kembali identitas mereka di bawah kepemimpinan Michael Carrick. Scholes menarik perbandingan antara arah Manchester United saat ini dan fondasi pertahanan yang dibangun para rival mereka dalam beberapa musim terakhir, seraya menekankan bahwa kiper yang andal adalah titik awal yang sangat penting untuk proyek sukses mana pun.

Scholes kemudian menguraikan lebih lanjut poin tersebut, dengan menyarankan bahwa Carrick mungkin perlu mencari peningkatan jika Lammens tidak bisa mencapai level yang dibutuhkan. Ia menambahkan: "Begitulah cara Arsenal memulainya tiga atau empat tahun lalu, secara defensif mereka benar-benar brilian. Anda membutuhkan kiper kelas atas.

"Pikirkan tim Liverpool dengan Alisson, Raya di Arsenal, Manchester United dengan Peter Schmeichel dan Edwin van der Sar. Mereka semua punya kiper yang brilian, brilian. Anda membangun dari belakang, tentu saja begitu. Apakah Michael hanya harus bersabar dan menunggu itu, saya tidak tahu."