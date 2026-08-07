Manchester City siap menolak proposal pembuka Barcelona untuk Rodri, meski sang pemain sudah menyepakati persyaratan pribadi dengan Blaugrana, menurut SPORT. Barca telah memulai pembicaraan antarklub dan tetap sangat yakin bisa mengamankan kesepakatan, tetapi raksasa Premier League itu bertahan pada permintaan biaya transfer yang jauh lebih tinggi daripada yang sejauh ini ditawarkan.

Proposal awal dari Catalunya itu dipahami bernilai €45 juta sebagai biaya tetap ditambah €15 juta lagi dalam bentuk bonus terkait performa. Namun, City dengan tegas menetapkan harga yang mereka minta sebesar €65 juta. Klub Manchester itu jarang menghalangi pemain yang ingin pergi, tetapi mereka tidak bersedia melepas pemain berusia 30 tahun tersebut dengan nilai apa pun yang lebih rendah dari valuasi spesifik mereka.