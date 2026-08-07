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Belum cukup bagus! Man City siap MENOLAK tawaran transfer Barcelona untuk Rodri meski sang gelandang telah menyepakati persyaratan dengan Hansi Flick
City tetap teguh pada valuasi €65 juta
Manchester City siap menolak proposal pembuka Barcelona untuk Rodri, meski sang pemain sudah menyepakati persyaratan pribadi dengan Blaugrana, menurut SPORT. Barca telah memulai pembicaraan antarklub dan tetap sangat yakin bisa mengamankan kesepakatan, tetapi raksasa Premier League itu bertahan pada permintaan biaya transfer yang jauh lebih tinggi daripada yang sejauh ini ditawarkan.
Proposal awal dari Catalunya itu dipahami bernilai €45 juta sebagai biaya tetap ditambah €15 juta lagi dalam bentuk bonus terkait performa. Namun, City dengan tegas menetapkan harga yang mereka minta sebesar €65 juta. Klub Manchester itu jarang menghalangi pemain yang ingin pergi, tetapi mereka tidak bersedia melepas pemain berusia 30 tahun tersebut dengan nilai apa pun yang lebih rendah dari valuasi spesifik mereka.
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Intervensi Flick mengubah persaingan.
Langkah Barcelona untuk mendatangkan gelandang itu melaju pesat setelah ada intervensi langsung dari Hansi Flick. Pelatih asal Jerman itu dilaporkan melakukan percakapan via telepon dengan Rodri pada Kamis, yang menginspirasi sang pemain untuk memberikan persetujuan finalnya terhadap proyek di Camp Nou. Perkembangan ini terjadi tepat ketika minat Real Madrid mulai mereda karena perbedaan pendapat soal biaya transfer.
Terungkap bahwa minat Madrid tidak sebesar yang semula diperkirakan, dengan SPORT menyebut tawaran mereka hanya €40 juta. Kubu Rodri menafsirkan tawaran rendah ini sebagai kurangnya komitmen nyata dari klub ibu kota. Alhasil, sang pemain sepenuhnya mengalihkan fokusnya ke Barcelona.
Agen mengonfirmasi preferensi Catalan
Perwakilan sang gelandang telah vokal soal keinginan kliennya untuk pindah ke Barcelona, dengan menegaskan bahwa keputusan itu sudah disampaikan kepada petinggi di Bernabeu. Preferensi menuju Catalunya tampaknya merupakan persoalan ambisi profesional dan respek, dengan sang agen menyoroti bahwa pemain tersebut ingin bersikap transparan kepada semua pihak yang terlibat dalam saga transfer berisiko tinggi ini.
Berbicara kepada stasiun radio Spanyol El Larguero, agen Rodri, Pablo Barquero, menyatakan: "Sebagai bentuk respek kepada Madrid, karena mereka sangat berkelas, Rodri memberi tahu mereka bahwa keputusannya adalah bergabung dengan Barca." Pernyataan ini secara efektif menutup pintu untuk kepindahan ke ibu kota Spanyol, sehingga Deco dan jajaran direksi Barcelona kini bertugas memenuhi tuntutan finansial City demi memastikan mereka tidak gagal menuntaskan kesepakatan itu dan membiarkan rival kembali masuk dalam persaingan.
- Getty
Strategi keuangan dan ruang skuad
Barcelona meyakini paket total yang mencapai €60 juta adalah harga yang wajar untuk seorang pemain yang kontraknya hanya tersisa 11 bulan lagi. Klub telah menyiapkan strategi untuk meyakinkan City bahwa kesepakatan cepat akan menguntungkan semua pihak. Desakan untuk merekrut jenderal lini tengah baru meningkat karena masalah kebugaran yang terus membayangi Frenkie de Jong, yang mungkin memerlukan operasi untuk cedera yang berkepanjangan.
Untuk mengakomodasi beban finansial besar dari transfer tersebut dan gaji sang pemain, Barcelona telah membuka ruang signifikan dalam struktur gaji mereka. Kepergian para pemain bergaji tinggi memberi fleksibilitas yang diperlukan untuk mengejar rekrutan besar. Kini, semua mata tertuju pada negosiasi antara kedua klub, saat Barcelona berusaha menjembatani selisih antara batas €50 juta yang mereka tetapkan dan tuntutan City sebesar €65 juta untuk membawa pulang pemenang Piala Dunia itu.
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